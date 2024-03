« Quatre câbles sous-marins Internet coupés » : plus de dix pays africains restent sans connexion

Les principaux fournisseurs de réseau en Afrique ont confirmé que quatre câbles de télécommunications sous-marins ont été coupés. Les problèmes ont touché environ 12 pays d’Afrique occidentale et centrale, entraînant une grave interruption de la connexion.

La connexion Internet continue de rencontrer des problèmes en raison de dommages sur les câbles sous-marins qui transmettent les données entre les pays du monde entier. Après les problèmes signalés sur quatre des principaux câbles posés dans la mer Rouge, de nouveaux dommages ont été signalés sur certains des câbles les plus importants qui soutiennent la connexion dans une grande partie de l’Afrique centrale et occidentale. En particulier, quatre d’entre eux auraient été coupés, bien que l’origine des problèmes ne soit pas encore claire.

Comme confirmé par différentes sociétés fournisseurs du continent, le jeudi 14 mars, des interruptions et des dysfonctionnements des services ont été observés dans au moins 12 pays. Parmi eux, citons la Gambie, la Guinée, le Libéria, le Burkina Faso, le Ghana, le Bénin, le Niger et la Côte d’Ivoire. C’est surtout dans ces pays que les dysfonctionnements majeurs ont été enregistrés et l’interruption des services essentiels était à craindre.

Que s’est-il passé avec la connexion Internet en Afrique ?

Bien que les causes restent encore floues pour le moment, il ne fait aucun doute que des dommages réels sont présents sur plusieurs câbles sous-marins. Dans un communiqué de presse, le groupe MTN, l’un des principaux fournisseurs de réseau en Afrique, a annoncé le début des travaux de réparation, ajoutant un autre détail crucial : dans le texte de la note officielle, il est écrit « comme confirmé par le consortium des opérateurs, quatre câbles sous-marins ont été coupés. Il s’agit du WACS (West Africa Cable System), de l’ACE (Africa Coast to Europe), du SAT3 et du MainOne ».

Pour faire face aux pannes, le groupe a effectué divers redirections du trafic : il s’agit de la stratégie appliquée en cas de dommage à un câble spécifique, comme cela a été expliqué avec les problèmes sur les câbles de la mer Rouge. Cependant, dans ce cas-ci, l’ampleur des dommages a nécessité davantage d’efforts et de temps pour rétablir les services.

Les dommages ont également été confirmés par d’autres sociétés fournisseurs de services. Par exemple, la société Seacom, qui gère également l’un des câbles de la mer Rouge, a confirmé que certaines données de son domaine ont été redirigées vers un autre câble – le Google Equiano – qui relie l’Afrique à l’Europe.

Vodacom, la société qui gère la connexion en Afrique du Sud, a également confirmé plusieurs problèmes de connexion intermittente causés par des « dommages » non spécifiés aux câbles sous-marins.

La plus grave panne des dernières années

En plus des différents opérateurs et sociétés de services de connexion, certains des principaux observateurs de la cybersécurité ont également confirmé l’interruption des services. Les experts de NetBlocks – The Internet Observatory, qui surveillent l’état de la connexion Internet dans le monde entier, ont confirmé via X (anciennement Twitter) la présence de la perturbation des télécommunications en Afrique occidentale et centrale, ajoutant que « l’incident est attribué à un dommage sur le réseau de fibre sous-marin ». Bien que de tels dysfonctionnements se soient déjà produits dans le passé sur le continent, la directrice de NetBlocks, Isik Mater, a déclaré que celui-ci était « quelque chose de plus important » et parmi les plus graves.