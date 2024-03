Qu’est-ce que l’amibe dévoreuse de cerveau, symptômes et pourquoi les lavages nasaux augmentent le risque de l’attraper

Les amibes mangeuses de cerveau, telles que Naegleria fowleri et Acanthamoeba ssp., sont des micro-organismes présents naturellement dans le sol et dans de nombreux types d’eau, y compris l’eau du robinet: elles peuvent pénétrer dans le corps par le nez, les yeux ou les plaies et atteindre le cerveau, où elles provoquent des maladies extrêmement graves et souvent mortelles. Sur dix cas d’infection documentés aux États-Unis, tous les patients avaient effectué des lavages nasaux avant l’apparition des symptômes.

Une amibe du genre Acanthamoeba, un type de protistes qui cause des maladies graves et souvent mortelles / Crédit : CDC

Les amibes mangeuses de cerveau est un nom commun utilisé pour désigner plusieurs espèces d’amibes, des micro-organismes (protistes) présents partout dans le monde, dans le sol et dans de nombreux types d’eau, y compris l’eau du robinet. Ce sont des organismes unicellulaires « libres », c’est-à-dire qu’ils peuvent survivre dans l’environnement sans aucun type d’hôte mais qui, occasionnellement, peuvent vivre en tant que parasites chez les vertébrés, principalement chez les mammifères, y compris les humains, causant des maladies graves et souvent mortelles. Un nouveau communiqué des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’agence de santé publique des États-Unis, a attiré l’attention sur les risques d’infection par les amibes mangeuses de cerveau, telles que Naegleria fowleri et Acanthamoeba ssp. Sur dix cas d’infection documentés aux États-Unis, tous les patients avaient malheureusement effectué des lavages nasaux avant l’apparition des symptômes.

Les amibes mangeuses de cerveau peuvent en effet pénétrer dans le corps par le nez (mais aussi par les yeux ou les plaies ouvertes) et peuvent atteindre le cerveau, provoquant des maladies extrêmement graves et souvent mortelles. Dans ces cas, plus rares – toujours aux États-Unis, il y a de 3 à 12 cas graves chaque année – 82% des infections sont malheureusement mortelles. En général, les premiers symptômes de l’infection par les amibes mangeuses de cerveau apparaissent après quelques jours et comprennent différents signes non spécifiques, tels que de la fièvre, des nausées, des vomissements: cependant, si l’amibe atteint le cerveau, des symptômes neurologiques peuvent apparaître, tels que des maux de tête, des convulsions et des anomalies de comportement, tous signes d’encéphalites dangereuses.

Qu’est-ce que l’amibe mangeuse de cerveau et où se trouve-t-elle

L’amibe mangeuse de cerveau est un nom commun utilisé pour désigner un groupe de micro-organismes, appelés protistes, généralement regroupés dans les amibozoaires, présents naturellement dans le sol et dans de nombreux types d’eau, principalement dans les eaux douces des rivières et des lacs, mais aussi dans l’eau des sources thermales, ou dans celle des piscines ou de l’eau du robinet, lorsque la désinfection (chloration) n’est pas adéquate.

De toutes les amibes connues, seules quelques espèces sont pathogènes pour l’homme, telles que Naegleria flowleri, une amibe qui cause la méningoencéphalite amibienne primaire – une grave infection du cerveau et de la moelle épinière – et les amibes du genre Acanthamoeba, responsables d’une série d’infections graves, telles que kératite amibienne (une infection de la cornée) et l’encéphalite amibienne granulomateuse – une infection dangereuse du système nerveux central.

Comment attrape-t-on l’amibe mangeuse de cerveau

Les amibes mangeuses de cerveau, telles que Naegleria fowleri et Acanthamoeba ssp., peuvent pénétrer dans le corps par le nez, les yeux et les plaies ouvertes, suite au contact avec de l’eau ou du sol dans lesquels elles sont présentes: l’infection peut donc être contractée, par exemple, en nageant dans des rivières ou des lacs contaminés, ou en se lavant les cavités nasales avec de l’eau contaminée, et plus généralement, en présence de mauvaises conditions d’hygiène facilitant l’infection.

Dans le cas où l’eau contaminée atteint l’intérieur des cavités nasales, ces amibes peuvent pénétrer à travers la muqueuse olfactive et remonter le long des fibres du nerf olfactif pour atteindre, à travers les bulbes olfactifs, le cerveau, où elles se multiplient très rapidement, provoquant des infections cérébrales dangereuses. L’amibe Naegleria fowleri, en particulier, peut se nourrir du tissu nerveux cérébral, après l’avoir digéré avec un large éventail d’enzymes sécrétées: cela provoque des lésions qui aggravent la gravité de la maladie, la rendant très mortelle.

Quels sont les symptômes de l’amibe mangeuse de cerveau

Les symptômes de l’infection par l’amibe mangeuse de cerveau peuvent varier en fonction du type d’amibe et de la partie du corps affectée par l’infection, dépendant donc des différentes maladies causées par le pathogène. Dans le cas d’Acanthamoeba spp., les maladies comprennent la kératite (infection de la cornée) et l’encéphalite amibienne granulomateuse, une grave infection affectant le cerveau et la moelle épinière, dont les signes cliniques varient en fonction de la partie du système nerveux central touchée par l’infection. Dans ce cas, les changements de comportement peuvent être un signal important de l’infection.

Plus généralement, les premiers symptômes de l’infection amibienne au cerveau sont progressifs et peuvent inclure :

Fièvre légère

Nausées

Vomissements

Vertiges

Irritabilité

Ulcers cutanés

Maux de tête

Convulsions

Altérations sensorielles

Diplopie (vision double)

Problèmes de coordination

Changements de comportement

Lorsque les amibes Acanthamoeba spp. sont présentes dans l’œil, elles provoquent la kératite amibienne, une infection qui peut entraîner des ulcères cornéens ou même la cécité. Le principal facteur de risque (85% des cas) de ce type d’infections est lié à une utilisation incorrecte des lentilles de contact, en particulier si les lentilles sont portées pendant le bain ou la natation, ou si les lentilles ne sont pas correctement désinfectées, par exemple en utilisant des solutions contaminées ou de l’eau du robinet, mais aussi en raison du non-lavage des mains avant leur manipulation.

Pourquoi les lavages nasaux augmentent le risque

Comme l’ont constaté les CDC américains, les lavages nasaux peuvent également représenter une voie dangereuse d’infection amibienne. Dans un communiqué récemment publié dans la revue Emerging Infectious Diseases, l’agence a détaillé les cas de 10 patients américains infectés par Acanthamoeba ssp. entre 1994 et 2022. « Avant de présenter les symptômes de l’infection, tous les patients avaient effectué des lavages nasaux pour diverses raisons, telles que soulager la sinusite chronique, l’inflammation des sinus ou à des fins d’hygiène rituelle », indiquent les CDC.

Sur ces dix patients, six ont développé une encéphalite amibienne granulomateuse (GAE) et trois sont malheureusement décédés. « Au moins quatre ont déclaré avoir utilisé de l’eau du robinet pour les lavages nasaux et un autre patient a déclaré avoir utilisé de l’eau stérile mais avoir rincé l’appareil avec de l’eau du robinet – ajoute le communiqué -. Par conséquent, le lavage nasal pourrait être la voie de transmission de l’amibe ».