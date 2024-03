Le mod Colossal Dark Souls 3 combine le meilleur des RPG de FromSoft dans une aventure épique

Pourquoi est-ce important: Juste au moment où vous pensiez que l’Âge du Feu s’était estompé, un groupe de moddeurs passionnés a ravivé la flamme avec Dark Souls: Archthrones – un mod de conversion totale ambitieux qui insuffle une nouvelle vie à Dark Souls 3. Il propose de nouveaux boss, zones et traditions. du mythe emblématique de Dark Souls.

Ce mod gratuit a pris des années en préparation, mais il vient de franchir une étape majeure en publiant une démo jouable sur Nexus Mods. Et d’après ce que nous pouvons dire, Archthrones a l’air incroyablement impressionnant. Le mod utilise l’expérience de base de Dark Souls 3 comme base et construit quelque chose d’entièrement nouveau par-dessus, avec une influence tirée de l’ensemble du catalogue de FromSoftware.

L’équipe le décrit comme un « récit de l’univers Dark Souls » inspiré de la structure des niveaux de Demon’s Souls. Mais il emprunte également des mécanismes de combat, des armes, des armures et bien plus encore à d’autres jeux Soulsborne comme Elden Ring et Sekiro. Fondamentalement, il s’agit d’un monstre de Frankenstein créé à partir de l’assemblage des meilleures parties des célèbres action-RPG de FromSoft.

Selon les moddeurs, ils ont ajouté jusqu’à présent 17 combats de boss uniques (et d’autres sont en route), ainsi que de nouveaux emplacements à explorer, des types d’ennemis remaniés et des tonnes d’armes, d’armures et de sorts originaux. Il y a même de tout nouveaux personnages PNJ avec des séries de quêtes complètes à découvrir.

Autant dire que la communauté Souls a dévoré tout ce nouveau contenu Archthrones. Dans les jours qui ont suivi la publication des détails de la démo, la page du mod a été consultée plus de 80 000 fois sur Nexus Mods, et plus de 18 000 personnes ont déjà téléchargé la démo.

Avec le succès massif d’Elden Ring, il est évident que la soif d’expériences de jeu riches et stimulantes se déroulant dans des mondes fantastiques médiévaux envoûtants reste incroyablement puissante parmi les joueurs. Archthrones puise directement dans ce désir – et c’est en plus un travail d’amour réalisé par des fans passionnés qui veulent garder la flamme de Soulsborne allumée.

Si vous avez envie d’une autre descente dans ce cycle irrésistible d’angoisse et de triomphe, vous pouvez télécharger la démo d’Archthrones sur Nexus Mods.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :