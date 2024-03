La NASA est un pas de réparer Voyager 1

Considérée déjà comme perdue pour l’éternité, Voyager 1 a envoyé une réponse étonnante de l’espace. À une distance d’environ 24 milliards de kilomètres, la sonde a reçu le signal de la NASA et ouvert une lueur d’espoir.

Dernier effort de communication avec Voyager 1

La sonde spatiale Voyager 1 de la NASA a passé 46 ans à explorer les confins de notre système solaire et la frontière de l’espace interstellaire. Ces derniers mois, une erreur informatique semblait signifier la fin de cette mission emblématique. Cependant, l’équipe garde espoir. Une nouvelle transmission semble contenir des données pertinentes qui peuvent aider les ingénieurs à identifier et corriger l’erreur.

À la fin de l’année dernière, Voyager 1 a commencé à envoyer des données confuses à la maison en raison d’un problème avec son ordinateur de sous-système de données de vol (FDS). Le FDS de secours de la sonde a échoué en 1981. L’équipe du Laboratoire de propulsion par réaction de la NASA (JPL) a tenté plusieurs corrections, mais aucune n’a fonctionné.

Voyager 1 a été le premier objet fabriqué par l’homme à quitter le système solaire en 2013, suivi quelques années plus tard par Voyager 2. La communication devient de plus en plus difficile chaque jour qui passe, à mesure que le délai entre les transmissions et les réponses augmente. Chaque fois que les ingénieurs du JPL essaient de communiquer avec la sonde Voyager, ils doivent attendre 22,5 heures pour que le signal atteigne la sonde et 22,5 heures de plus pour la réponse. Cela rend encore plus difficile la résolution du problème de corruption des données, qui a commencé en novembre dernier.

Le 1er mars, l’équipe a envoyé ce qui est appelé une « pichenette » à Voyager 1. Cette opération demande à la sonde d’exécuter différentes séquences dans son ensemble de logiciels. L’intention est de contourner d’éventuelles données corrompues qui empêchent les séquences normales de fonctionner.

Lorsque la réponse est arrivée le 3 mars, l’équipe a remarqué un signal inhabituel. Le nouveau bloc de données n’était pas au format standard de Voyager, alors l’équipe pensait initialement que c’était juste un autre déchet aléatoire. Un ingénieur travaillant sur le réseau de l’espace profond de l’agence, communiquant avec Voyager et d’autres missions, a réalisé que c’était important.

La sonde essaie aussi de tout tenter

Selon la NASA, l’équipe a confirmé le 10 mars que le signal décodé contenait une lecture complète de la mémoire FDS de Voyager 1. Cela comprend une copie complète du code informatique FDS et des variables actives qui changent en fonction des commandes ou de l’état du vaisseau spatial. Il y a également une copie de données scientifiques et d’ingénierie à transmettre.

L’équipe du JPL a maintenant une voie possible à suivre. Les ingénieurs ont comparé la nouvelle lecture FDS aux données envoyées l’année dernière avant le problème. Cela pourrait aider à identifier le problème et à élaborer une solution. Cependant, la NASA met en garde que cela ne se produira pas immédiatement. Si ces données pointent vers une solution, le JPL veut être sûr avant d’essayer de réparer une sonde à 24 milliards de kilomètres de la Terre.