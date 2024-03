Des documents Sony divulgués montrent que la PS5 Pro aura des performances en ray tracing 2 à 4 fois améliorées

Pourquoi est-ce important: Il ne fait aucun doute que Sony se prépare à lancer une PlayStation 5 améliorée. Reste à savoir si cela arrivera cette année ou l’année prochaine, mais les rumeurs suggèrent fortement une sortie pour les vacances 2024. Les dernières fuites suggèrent qu’il devrait s’agir d’une mise à niveau intéressante par rapport au courant, quelle que soit la date à laquelle elle arrivera.

Sony est resté dédié sur une actualisation de la quarantaine. En réalité, il n’a même pas annoncé son intention de lancer une version PlayStation 5 Pro. Cependant, l’histoire et de nombreuses fuites nous assurent que le « Projet Trinity » (PS5 Pro) arrive – et bientôt.

En décembre dernier, RedGamingTech a fourni quelques caractéristiques brutes de la PS5 Pro, suggérant que Sony met considérablement à niveau sa console. La fuite était spéculative et il n’y avait aucune preuve autre que le bouche à oreille pour la soutenir. Les initiés ont déclaré que la PS5 Pro devrait avoir un processeur Zen 2 à 8 cœurs, 30 GPU WGP (60 unités de calcul), 16 Go de RAM à 18 Gbit/s et un bus mémoire de 256 bits.

Hier soir, le leaker fiable Tom de Moore’s Law Is Dead a révélé une documentation interne de Sony qui confirme les rumeurs de RGT et fournit un peu plus d’informations sur les performances. Le mémo semble être une présentation récapitulative des différents arguments de vente que Sony a partagés avec ses partenaires constructeurs.

L’APU de la PS5 Pro aurait un GPU plus performant, offrant une amélioration des performances de 45 % par rapport à la PS5 standard. Ce n’est pas aussi important que les 50 à 60 % suggérés par les rumeurs précédentes, mais Sony affirme que le GPU est 2 à 4 fois plus rapide lors de la gestion du ray tracing. Cette affirmation concorde avec une fuite antérieure affirmant que le ray tracing serait deux fois plus rapide.

La machine mise à niveau dispose également de 300TOPS d’apprentissage automatique d’entiers 8 bits et de performances de 67 TFLOPS/16 bits en virgule flottante. La PS5 actuelle produit 10,28 TFLOP/32 bits. Ainsi, à titre de comparaison, le Pro devrait avoir plus de trois fois les performances en virgule flottante (33,5 TFLOP après ajustement pour la différence de bits) que la PS5 et un peu moins de 3 fois par rapport à la Xbox Series X (12 TFLOP. Certes, les performances en virgule flottante ne le font pas nécessairement. se traduisent dans toutes les architectures, mais de pommes à pommes, le modèle Pro devrait avoir une augmentation de 200 % par rapport au SKU standard.

Sony a également introduit une technologie exclusive de super-résolution. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) est la réponse de Sony au DLSS. Le document le décrit comme un « anticrénelage temporel haut de gamme » qui exploite l’apprentissage automatique. Il est similaire au DLSS et au FSR et prend en charge le Full HDR et la résolution dynamique.

Sony a conçu la technologie pour mettre à niveau les jeux PS5 vers une résolution 4K, mais le document mentionne dans le même souffle la prise en charge du 8K. Étant donné que pratiquement rien sur PlayStation ne profite encore de la 8K, MLID spécule que le PSSR n’est pas seulement un « ponctuel » que Sony a lancé en tant que marketing PS5 Pro. Il semble que ce soit une technologie que la société envisage d’itérer et d’améliorer pour les futures consoles.

Comme toujours, prenez votre dose quotidienne de sel avec les rumeurs. Bien que MLID soit fiable et que les articles semblent légitimes, il s’agit toujours d’un document préliminaire. Les choses peuvent changer et des contrefaçons se produisent parfois. Cependant, si les choses se passent bien, Sony pourrait être sur le point de couler le navire Xbox de Microsoft.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :