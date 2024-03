Pour le moment du moins, Call of Duty: Mobile continuera à recevoir du support après le lancement de Warzone Mobile

Si vous êtes fan de Call of Duty: Mobile, ne vous inquiétez pas, car l’arrivée de Warzone Mobile ne signifie pas sa fin

Call of Duty: Warzone Mobile est l’un des jeux les plus attendus de l’année sur iOS et Android

Tous les fans et joueurs réguliers de Call of Duty: Mobile peuvent être tranquilles. En effet, le développeur TiMi Studio Group a confirmé que Call of Duty: Warzone Mobile sera disponible sur les plateformes mobiles le 21 mars prochain et des appareils compatibles et des exigences minimales ont même été annoncés, mais cette arrivée tant attendue ne signifie pas l’abandon et la fin du titre original que nous avions jusqu’à présent sur le Play Store.

C’était précisément l’une des craintes les plus fondées des joueurs actuels de COD sur mobile, et beaucoup pensaient que l’arrivée de Warzone signifierait la fin définitive de Call of Duty: Mobile en ce qui concerne le support, les mises à jour et les nouvelles saisons. Il n’en est rien, comme vous pouvez le voir :

Call of Duty®: Mobile continuera de recevoir du nouveau contenu à chaque saison et il n’y a pas de plans pour changer l’étendue du contenu que nous proposons aux joueurs de COD:M. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur le nouveau contenu passionnant que nous aurons cette année! — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 12 mars 2024

Donc, ce grand titre de battle royale pour iOS et Android continuera de fonctionner comme nous le connaissions jusqu’à présent, coexistant sans problème avec le nouveau titre à partir du 21 mars. En réalité, comme vous l’avez vu dans le post que nous avons inclus ci-dessus, TiMi Studio Group a voulu rassurer directement les fans sur les réseaux sociaux :

Call of Duty: Mobile continuera de recevoir du nouveau contenu à chaque saison et il n’y a pas de plans pour changer la variété de contenu offerte aux joueurs de COD:M. Restez à l’écoute pour obtenir plus d’informations sur le nouveau contenu passionnant que nous aurons cette année !

Quoi qu’il en soit, il ne reste qu’une semaine avant l’arrivée de Call of Duty: Warzone Mobile sur Android et iOS, vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant grâce à ce lien pour être parmi les premiers à le télécharger sur Google Play une fois que la franchise d’Activision sera disponible pour les utilisateurs.

Il reste maintenant à confirmer si cette coexistence des deux titres sera temporaire ou permanente, bien que nous comprenions que les responsables de la distribution du jeu, l’un des plus attendus de l’année sur les plateformes mobiles, attendront un certain temps pour évaluer comment se développe la pénétration de Warzone Mobile et le transfert de joueurs entre l’ancien et le nouveau titre.