Qu’est-ce que l’hippurate de méthénamine, le médicament qui peut prévenir la cystite et autres infections des voies urinaires

La méthénamine hippurate est un antiseptique urinaire qui pourrait être utilisé en alternative aux antibiotiques dans la prévention de la cystite récurrente et d’autres infections des voies urinaires : une récente étude a révélé que le médicament est aussi efficace que les antibiotiques et n’est pas associé à une résistance, offrant ainsi une option même pour le traitement des infections résistantes.

Dans le paysage des médicaments contre la cystite et d’autres infections urinaires, la méthénamine hippurate montre qu’elle est une alternative efficace aux antibiotiques, qui sont la référence pour le traitement de ce type de troubles mais qui, avec l’émergence de la résistance aux antibiotiques, ne peut plus être la seule voie à suivre. La méthénamine hippurate est en effet un composé non antibiotique qui ne provoque pas de résistance et qui montre des résultats intéressants dans la prévention des infections urinaires récurrentes, y compris la cystite, un problème qui, chez les femmes, peut réapparaître dans environ un cas sur quatre en six mois.

Les principaux symptômes de la cystite sont surtout des problèmes urinaires (brûlures lors de la miction et envie constante d’aller aux toilettes), mais dans certains cas, il peut aussi y avoir de la fièvre et du sang dans l’urine (cystite hémorragique), ce qui rend cette condition particulièrement invalidante. La cause de la cystite est généralement d’origine bactérienne, c’est pourquoi on a recours à l’utilisation d’antibiotiques qui, lorsqu’ils sont pris à long terme, peuvent cependant augmenter la probabilité que les bactéries deviennent résistantes et les infections plus difficiles à traiter. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’efficacité de la méthénamine hippurate, comme l’a démontré une récente étude de non-infériorité par communiqué au traitement antibiotique traditionnel.

Qu’est-ce que la méthénamine hippurate et comment agit-elle ?

La méthénamine hippurate est un médicament antiseptique qui pourrait être utilisé en alternative aux antibiotiques pour prévenir la cystite récurrente et d’autres infections des voies urinaires. Il s’agit en effet d’un composé non antibiotique qui agit contre les bactéries (à la fois les bactéries Gram-positives et les bactéries Gram-négatives) en convertissant la méthénamine en formaldéhyde, un agent antibactérien aspécifique qui a une activité bactéricide en présence d’urine acide, une condition maintenue par la partie acide du sel de méthénamine (acide hippurique) qui a lui-même un effet bactériostatique.

Grâce à son action, la méthénamine hippurate est étudiée comme alternative aux antibiotiques dans la prévention des infections urinaires récurrentes, un type d’infection qui affecte généralement la vessie (cystite) et l’urètre (le conduit qui transporte l’urine de la vessie vers l’extérieur) et qui peut nécessiter une prophylaxie antibiotique, avec une augmentation du risque de développer une résistance aux antibiotiques. D’où la nécessité de recourir à des agents non antibiotiques, tels que la méthénamine hippurate, dont l’action ne provoque pas de résistance.

Qu’est-ce que la cystite et quelles sont les infections des voies urinaires ?

La cystite est l’une des infections des voies urinaires les plus courantes qui se produit généralement lorsque les bactéries, pénétrant par l’urètre (le conduit qui transporte l’urine de la vessie vers l’extérieur), se multiplient dans la vessie. Il s’agit d’une infection assez fréquente, surtout chez les femmes, qui est causée dans la plupart des cas par une bactérie, Escherichia coli, qui se trouve normalement dans l’intestin mais qui, pour différentes raisons, peut remonter dans l’urètre. Selon les organes ou les voies urinaires où l’infection se développe, on parle donc :

cystite : infection de la vessie

urétrite : infection de l’urètre (le conduit qui transporte l’urine de la vessie vers l’extérieur)

urétérite : infection de l’uretère (le conduit qui transporte l’urine du rein vers la vessie)

pyélonéphrite : infection du rein, la plus dangereuse car elle peut entraîner une perte de fonction rénale et, dans les cas les plus graves, la mort.

Ce type d’infections touche principalement les femmes (jusqu’à une femme sur deux), car l’ouverture de l’urètre se trouve près de l’anus et du vagin, deux zones normalement peuplées de bactéries, et parce que l’urètre féminin est plus court que l’urètre masculin. Les estimations indiquent que ces infections touchent une femme sur deux au moins une fois dans sa vie et que, dans la population féminine, le risque d’infection récurrente (deux épisodes en six mois ou trois en un an) est d’environ 25 %.

La méthénamine hippurate peut prévenir les cystites récurrentes

L’efficacité de la méthénamine hippurate a été testée et évaluée par communiqué à la prophylaxie par des antibiotiques à faible dose (traitement standard) chez des femmes souffrant d’infections fréquentes des voies urinaires. En particulier, l’étude – multicentrique, ouverte, randomisée et de non-infériorité – a été menée dans huit centres du Royaume-Unis, impliquant 240 femmes âgées de 18 ans et plus, dont la moitié a pris de la méthénamine hippurate (1 g deux fois par jour) et l’autre moitié le traitement antibiotique standard à faible dose (nitrofurantoïne, triméthoprime ou céfalexine).

Les résultats de cette étude, détaillés dans le British Medical Journal, ont indiqué que, pendant la période de traitement (12 mois), les deux approches ont réduit de manière similaire les infections des voies urinaires, avec une différence absolue d’incidence des infections de 0,49 (0,89 épisodes par personne et par an dans le groupe sous antibiotiques et 1,38 dans le groupe sous méthénamine hippurate), confirmant ainsi la non-infériorité de la méthénamine hippurate. En ce qui concerne les effets secondaires (pour la plupart légers), ils se sont produits chez 24 % du groupe sous antibiotiques et 28 % du groupe sous méthénamine hippurate.

Les résultats de la recherche, financée par le programme d’évaluation des technologies de la santé du National Institute for Health and Care Research (NIHR) du Royaume-Unis, ont été salués comme un tournant par les experts, ouvrant la possibilité d’inclure le médicament dans le guide de traitement des infections urinaires du National Institute for Health and Care Excellence (NICE), dont la décision est attendue d’ici novembre 2024. En Europe, son utilisation est autorisée dans les pays scandinaves mais pas en Italie, où la méthénamine hippurate n’est pas commercialisée.

« Il y a des femmes qui pourraient bénéficier de la méthénamine hippurate, et nous savons qu’il est important de réduire l’utilisation des antibiotiques pour éviter la résistance des bactéries », a déclaré le professeur Chris Harding, urologue consultant au Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust en Angleterre et auteur principal de l’étude. « Nous ne pouvons pas garantir que la méthénamine sera efficace dans tous les cas, mais la plupart des femmes de notre étude ont connu une réduction drastique de la fréquence des infections des voies urinaires avec ce médicament, qui peut représenter une alternative très utile aux antibiotiques. »