Les soldes de printemps Steam sont en ligne avec des réductions sur des milliers de jeux

Pourquoi est-ce important: La vente de printemps annuelle de Valve est désormais en ligne, offrant une multitude de réductions sur les jeux nouveaux et anciens. Voici juste un aperçu de ce que vous pouvez vous attendre à trouver dans la première grande vente saisonnière de Valve de l’année.

Baldur’s Gate 3, sans doute l’un des meilleurs jeux de 2023, est en baisse à 53,99 $ après une réduction de 10 %. Un autre favori des fans, Poudlard Legacy, est à moitié prix et peut rentrer à la maison pour 29,99 $. Palworld, le RPG de survie de style Pokémon qui est devenu un succès retentissant lors de son lancement en accès anticipé en janvier, est également en baisse de 10 % – le vôtre pour 26,99 $.

Starfield – tests mitigées et tout – est au prix de 46,89 $ avec une réduction de 33 %. Diablo IV, qui a également des tests médiocres, est à moitié prix à 34,99 $.

Vous cherchez à enrichir votre bibliothèque avec des anciens mais des goodies à bas prix ? Payday 2 est tombé à seulement 2,99 $ après une baisse de prix de 70 %. Forza Horizon 5 coûte 29,99 $ après une réduction de 50 %, et vous ne paierez que 13,99 $ pour EA Sports FC 24 grâce à une baisse de prix instantanée de 80 %. Cyberpunk 2077 et son extension, Phantom Liberty, sont regroupés au prix de 51,04 $ après une remise de 43 %. Grand Theft Auto V est tombé à 14,98 $ pour ceux qui ont réussi à l’éviter jusqu’à présent.

D’autres jeux à prix très réduit incluent Metro Exodus pour 5,99 $, South Park : The Fractured But Whole pour 9,99 $, Terraria pour 4,99 $ et No Man’s Sky pour 29,99 $. Tony Hawk’s Pro Skater, récemment finaliste pour l’intronisation au Temple de la renommée mondiale du jeu vidéo du Strong National Museum of Play, fait partie d’un ensemble comprenant la suite pour 15,99 $ après une réduction de 60 %.

Le Steam Deck lui-même n’est pas réduit cette fois-ci, mais Valve propose une section entière dédiée aux jeux en vente qui ont réussi les contrôles de compatibilité pour l’ordinateur de poche.

La vente de printemps Steam se déroule jusqu’au 21 mars à 10 heures du Pacifique. Pour ne pas être en reste, l’Epic Games Store a également lancé aujourd’hui ses soldes de printemps.

