Mars peut provoquer des tourbillons au fond de la mer sur Terre

À medida que la technologie évolue et que la puissance de traitement augmente, nous découvrons que notre planète est fortement influencée par ses « partenaires » du système solaire. Une analyse des anciens courants océaniques a révélé un cycle qui correspond aux orbites de la Terre et de Mars. Mais… comment la planète rouge peut-elle avoir une influence sur nos mers alors qu’elle est à environ 225 millions de kilomètres de nous ?

Mars pourrait être plus liée à la Terre que prévu

En réalité, la Terre et Mars sont proches en termes planétaires. Lorsque leurs orbites sont alignées, Mars passe à une distance de seulement 54,6 millions de kilomètres de notre « marbre bleu ».

Une nouvelle recherche sur les sédiments océaniques profonds suggère que la gravité de la quatrième planète peut avoir un impact sur le flux et le reflux des courants. Cela pourrait indiquer un « grand cycle » de 2,4 millions d’années dans nos océans, contrôlé par l’orbite de Mars.

Alors que la Terre continue de se réchauffer en raison de l’activité humaine, il y a une préoccupation que les courants océaniques qui distribuent la chaleur et les nutriments puissent changer ou s’arrêter complètement.

La Terre a connu de nombreux cycles de réchauffement et de refroidissement au fil des ères, et l’équipe de l’Université de Sydney et de l’Université de Sorbonne a cherché à mieux comprendre les courants océaniques le long de ces cycles.

Pour cela, ils ont prélevé des centaines d’échantillons de carottes de sédiments du monde entier pour analyser les couches de sédiments.

Lorsque les tourbillons et les vortex sont actifs dans les profondeurs de l’océan, il y a des perturbations dans le dépôt de sédiments. Lorsque ces effets sont absents, les sédiments s’accumulent de manière uniforme.

Les 293 carottes de mer profonde ont montré des preuves de 387 ruptures de sédiments et n’étaient pas réparties de manière aléatoire. Au lieu de cela, les ruptures étaient regroupées autour d’un cycle de 2,4 millions d’années qui correspond parfaitement aux orbites de la Terre et de Mars.

Les champs gravitationnels des planètes du système solaire interfèrent les uns avec les autres et cette interaction, appelée résonance, modifie l’excentricité planétaire, une mesure du degré de circularité de leurs orbites.

Dise Dietmar Müller de l’Université de Sydney.

Variation orbitale ou cycle de Milankovitch

Il y a des décennies, les scientifiques ont confirmé que les planètes plus grandes comme Jupiter et Saturne peuvent tirer sur l’orbite de la Terre, la rendant plus excentrique dans ce qui est connu sous le nom de cycle de Milankovitch. C’est l’un des principaux facteurs des ères glaciaires, mais Mars a beaucoup moins de gravité malgré sa proximité plus grande. Elle pourrait ne pas être capable d’affecter notre orbite, mais elle semble affecter le comportement de l’eau.

L’étude a conclu que les ruptures correspondaient à des périodes plus chaudes du climat terrestre, certaines dépassant même les niveaux actuels de changements climatiques d’origine anthropique. Cela peut être une bonne nouvelle – les scientifiques craignent que la tendance actuelle au réchauffement puisse ralentir ou arrêter complètement la Circulation de Revolvimento Meridional de l’Atlantique, vitale.

L’agitation induite par Mars peut indiquer que d’autres courants peuvent prendre le relais pendant les périodes de températures plus élevées. Cependant, même si les océans sont plus résistants aux changements climatiques que prévu, il y a toujours les dangers de l’élévation du niveau de la mer, des tempêtes plus intenses et des températures dangereusement élevées.