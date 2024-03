La prochaine amélioration de l’interface mémoire RTX 5000 de NVIDIA pourrait être exclusive au modèle phare (très cher)

Résumé: Les fuites et les rumeurs de l’année dernière ont donné une image changeante des cartes graphiques de nouvelle génération de NVIDIA, indiquant que les projets de l’entreprise restent en évolution. Alors que les prévisions de performances sont restées relativement stables pendant des mois, la date de sortie du modèle phare a changé et de nouveaux rapports soulèvent des questions sur l’interface mémoire de la gamme.

Fuite connue @kopite7kimi a récemment déclaré que le GPU haut de gamme de la série RTX 5000 serait mis à niveau vers une interface mémoire de 512 bits, mais ne s’attend pas à ce que les améliorations du bus se répercutent sur la pile hardware. Les configurations de mémoire des autres produits Blackwell à venir pourraient plutôt ressembler à leurs prédécesseurs Ada Lovelace.

Depuis la fin de l’année dernière, des fuites suggèrent que le produit phare de Blackwell – probablement nommé GeForce RTX 5090 – passe du GDDR6X au GDDR7 plus rapide, offrant la principale amélioration de la VRAM, mais ne dépasserait pas l’interface mémoire de 24 Go 384 bits du RTX 4090. Cependant, de nouvelles informations indiquent un bus de 512 bits pour le 5090, ce qui, combiné à d’autres rumeurs, pourrait rendre la carte nettement plus rapide que son prédécesseur.

Malheureusement, Kopite ne s’attend pas à ce que les autres cartes Blackwell reçoivent une amélioration similaire. Les GPU GB203 et GB205 seront respectivement de 256 bits et 192 bits, correspondant à l’AD103 du RTX 4080 Super de 16 Go et à l’AD104 du RTX 4070 Super de 12 Go.

Merci comme toujours. GB203 est de 256 bits et GB205 est de 192 bits. –kopite7kimi (@kopite7kimi) 12 mars 2024

NVIDIA a été critiqué pour avoir lésiné sur la VRAM dans ses récents produits milieu de gamme et grand public. Les cartes comme les RTX 3070 et 4060 n’incluent que 8 Go de mémoire, tandis que la 3060 dispose de 12 Go. Les nouvelles rumeurs concernant Blackwell ne mentionnent pas sa déclinaison grand public, mais elles pourraient attiser les inquiétudes concernant un autre produit 128 bits dépourvu de VRAM.

Le type de mémoire est un autre détail test mais non confirmé qui mérite d’être noté. Les RTX 4070 Super, 4080 Super et 4090 disposent toutes de VRAM GDDR6X, de sorte que certaines autres cartes Blackwell pourraient passer à GDDR7 comme la 5090.

Bien que les améliorations de performances des GPU RTX 5000 non passionnés restent inconnues, le 5090 devrait connaître une augmentation de 60 à 70 % par rapport au 4090 grâce à 50 % de cœurs en plus, 78 % de cache L2 en plus et une augmentation de fréquence de 15 %. Basé sur le nœud 3 nm de TSMC, il prendra en charge DisplayPort 2.1 et PCIe 5.0.

On ne sait pas si NVIDIA lancera Blackwell fin 2024 ou début 2025, mais les informations les plus récentes penchent vers la première. Nous nous attendons également à ce qu’Intel et AMD lancent de nouvelles générations de GPU cette année.



