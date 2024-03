Les utilisateurs de PlayStation 5 peuvent désormais utiliser des pointeurs pour aider leurs amis à trouver un butin caché

Astuce: Les utilisateurs de PlayStation 5 pourraient bientôt disposer d’une nouvelle façon d’interagir avec leurs amis sur la plateforme. Une nouvelle fonctionnalité en version bêta aujourd’hui permet aux amis de pointer vers des zones de l’écran de jeu d’un joueur pour l’aider à trouver des objets cachés ou à naviguer dans des sections plus difficiles.

Mercredi, Sony a déployé la version 9.00 du logiciel système PlayStation. La plupart des ajustements sont plutôt ho-hum, mais l’un d’eux est plutôt cool.

D’abord l’ennuyeux : la version 9.00 ajoute une suppression du bruit pilotée par l’IA au micro du contrôleur DuelSense pour filtrer les clics sur les boutons et le bruit de fond du jeu pendant les discussions. Les développeurs ont également modifié le haut-parleur du contrôleur pour améliorer le son.

Je ne sais pas combien de joueurs bénéficieront de ces correctifs. La plupart de mes amis PS5 et moi utilisons des casques pour discuter. Je ne connais personne qui utilise la configuration du micro et des haut-parleurs du contrôleur pour le chat vocal. Ainsi, pour la plupart des utilisateurs, ce n’est pas quelque chose dont ils ont besoin ou qu’ils utiliseront.

Une autre mise à jour banale est un nouveau paramètre pour les indicateurs d’alimentation de la PS5. Si la luminosité des deux bandes lumineuses sur les bords de la PS5 vous dérange, vous pouvez désormais accéder à Paramètres > Système > Bip et Lumière puis sélectionner Luminosité. Curieusement, il n’y a pas d’option pour les désactiver complètement, mais vous pouvez les ajuster selon vos préférences : Faible, Moyen ou Lumineux (par défaut).

La partie la plus intéressante de la mise à jour est une fonctionnalité à laquelle la plupart d’entre nous ne peuvent même pas encore accéder. Si vous possédez une PS5, vous connaissez peut-être sa fonctionnalité « Partager l’écran ». Sinon, vous pouvez le considérer comme une plate-forme Twitch à petite échelle. Vous pouvez l’utiliser en ouvrant une discussion de groupe avec des amis, en démarrant un jeu et en sélectionnant Partager l’écran dans la fenêtre du groupe. C’est un moyen simple de montrer votre gameplay à quelques amis plutôt que de le diffuser sur l’ensemble d’Internet.

Sur le plan fonctionnel, il n’est pas interactif du côté de la visualisation – idéal pour montrer un truc sympa ou quelque chose comme ça. Cependant, la mise à jour 9.00 a ajouté des « interactions » à la fonctionnalité. Désormais, lorsque vous regardez votre ami jouer, vous pouvez ajouter des émojis et des réactions pour encourager ce tour sympa. Ces interactions apparaissent sur l’écran de tout le monde, y compris l’hôte.

Un aspect encore plus intéressant de la fonctionnalité consiste à ajouter des pointeurs sur l’écran en temps réel pour attirer l’attention sur quelque chose. Par exemple, si vous avez du mal à trouver un Easter-egg caché ou un butin précieux, vous pouvez organiser une fête avec quelques amis connaisseurs du jeu et demander de l’aide. Ils peuvent ensuite utiliser les pointeurs pour vous montrer où se trouve quelque chose ou quel chemin emprunter (capture d’écran ci-dessus). C’est une fonctionnalité utile puisque les marqueurs visuels sont plus intuitifs et efficaces que d’expliquer quelque chose verbalement.

Certaines plates-formes de visualisation de jeux comme Twitch proposent des interactions avec les spectateurs, telles que des émojis ou des feux d’artifice qui se superposent à l’écran. Cependant, les téléspectateurs n’ont aucun contrôle sur leur emplacement et l’activation coûte généralement des Bits (devise Twitch). Les interactions sur l’écran de partage de PlayStation sont plus contrôlables et ne coûtent rien.

La fonctionnalité expérimentale est actuellement en version bêta, vous devez donc être bêta-testeur pour y accéder. Cependant, l’inscription au programme bêta ne prend qu’une minute sur le site Web de PlayStation.

Il est important de souligner que les interactions de partage d’écran ne fonctionnent pour l’instant que lors de la visualisation à partir d’une PS5. Sony a promis que la fonctionnalité s’étendrait aux applications PlayStation sur iOS et Android plus tard ce mois-ci. Un écran tactile mobile pourrait de toute façon constituer une interface plus adaptée à cette fonctionnalité qu’un contrôleur DualSense.

