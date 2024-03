Que se passe-t-il si vous buvez trop de café et combien de tasses pouvez-vous en prendre par jour

Boire de deux à trois tasses de café par jour est lié à des bienfaits pour la santé, avec des impacts positifs sur le cœur, le système vasculaire et la longévité : cependant, lorsque l’on dépasse quatre ou cinq tasses, les effets négatifs de la caféine commencent à apparaître, tels que l’insomnie et la nervosité, jusqu’aux symptômes d’intoxication à la caféine. Voici quel est le seuil à ne pas dépasser.

Il y a un nombre maximum de tasses de café que nous pouvons boire chaque jour: le dépasser est associé à des effets négatifs et, en cas de consommation excessive, aux symptômes d’intoxication à la caféine

Boire de deux à trois tasses de café par jour a un impact positif sur la santé : les bénéfices de la consommation de cette boisson dans le cadre d’une prise quotidienne normale sont en effet associés à un risque réduit de développer des maladies cardiaques et vasculaires, une plus grande longévité et également un risque réduit de diabète de type 2, de maladies du foie, de lésions rénales et de démence. Selon une étude récente, cela pourrait également aider à éviter la prise de poids, en faisant cependant attention à l’ajout de sucre.

nombre maximum de tasses de café que l’on peut boire par jour et, surtout, ce qui se passe lorsque l’on exagère. Il existe en effet une limite à la quantité de caféine que nous pouvons consommer quotidiennement, au-delà de laquelle les premiers effets de la consommation excessive apparaissent : voici quels sont les symptômes d’intoxication à la caféine et quelle est la limite de tasses à ne pas dépasser.

Combien de tasses de café peut-on boire par jour

Le nombre de cafés que l’on peut boire par jour ne devrait pas dépasser trois ou quatre tasses. Même si la tolérance de chacun de nous est différente, il existe en effet un seuil de consommation considéré comme sûr pour les adultes en bonne santé, qui est de 400 milligrammes de caféine par jour, soit environ quatre à cinq tasses de café.

De toute évidence, la teneur en caféine dans un café peut varier en fonction de différents facteurs, tels que la torréfaction des grains et la variété du café, mais il est bon de savoir que d’autres aliments et boissons, comme le chocolat, le thé, les boissons sans alcool et énergétiques et, dans une moindre mesure, le café décaféiné, contiennent de la caféine. Pour avoir une idée de ces quantités, il suffit de considérer qu’une canette d’une boisson sans alcool contient généralement entre 30 et 40 milligrammes de caféine, une boisson énergétique peut en contenir entre 40 et 250 milligrammes, une tasse de thé vert ou noir entre 30 et 50 milligrammes, et une tasse de café décaféiné entre 2 et 5 milligrammes.

Cela indique que, en plus du café, la consommation de ces autres boissons peut contribuer à atteindre le seuil de 400 milligrammes par jour : cette quantité, selon les scientifiques de l’Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), n’est généralement pas associée à des effets négatifs ou dangereux pour la santé, bien qu’il existe une grande variabilité tant dans la sensibilité des personnes aux effets de la caféine que dans la vitesse à laquelle cet alcaloïde est métabolisé.

« Certaines conditions de santé, ainsi que la prise de certains médicaments, peuvent en effet augmenter la susceptibilité aux effets de la caféine. De plus – indiquent les experts – les femmes enceintes ou qui cherchent à concevoir, ainsi que toutes les personnes souffrant de problèmes de santé particuliers ou prenant des médicaments, devraient parler à leur médecin pour savoir s’il est nécessaire de limiter la consommation de caféine ».

Que se passe-t-il si vous buvez trop de café

Boire quatre ou cinq tasses de café par jour (un peu plus que le seuil de 400 milligrammes de caféine) peut entraîner une série d’effets négatifs, principalement dus à l’action stimulante de la caféine. Ces effets comprennent des symptômes tels que:

insomnie

nervosité

anxiété

palpitations

maux d’estomac

nausées

maux de tête

sensation de tristesse et d’irritabilité (dysphorie)

La limite maximale de tasses de café par jour

Lorsque l’on dépasse également les quatre ou cinq tasses quotidiennes et, en particulier, si l’on atteint une consommation de 1 200 milligrammes de caféine par jour (environ 12 tasses de café), les effets de l’intoxication à la caféine (ou surdose de caféine) apparaissent, ce qui représente un danger pour la santé. Ces effets comprennent des problèmes gastro-intestinaux, tels que des vomissements et des diarrhées, ainsi que des risques liés au fait que le café augmente la miction, entraînant ainsi l’élimination de minéraux essentiels, notamment le potassium. Des niveaux bas de potassium (hypokaliémie) peuvent endommager les muscles, jusqu’à la paralysie, provoquer des difficultés respiratoires et empêcher les reins de remplir leur fonction.

D’autres symptômes de l’intoxication à la caféine sont également de nature neurologique, comme cela a été rapporté dans des cas documentés de personnes ayant présenté des délires, des hallucinations, des convulsions, un œdème cérébral et un coma, ainsi que des effets cardiovasculaires, tels que l’hypertension, l’hypotension, la tachycardie, la fibrillation ventriculaire, l’ischémie, l’infarctus du myocarde et l’arrêt cardiaque.

Bien que signalée dans de rares cas, l’intoxication à la caféine peut donc s’avérer mortelle : plus généralement, indiquent les chercheurs, les premiers symptômes toxiques commencent à apparaître après 1 000 milligrammes. L’atteinte de 2 000 milligrammes nécessite généralement une hospitalisation, tandis que des quantités supérieures (par exemple 5 000 milligrammes ou plus) peuvent être mortelles, bien que dans des circonstances spécifiques il ait été observé que même seulement 3 000 milligrammes peuvent mettre la vie en danger.