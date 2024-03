La mise à jour pour iOS 17.4 vide la batterie de certains utilisateurs d’iPhone

Il y a toujours des utilisateurs qui se plaignent, à chaque nouvelle version. Certains parce qu’ils ne se rendent pas compte que les applications sont en file d’attente pour la mise à jour, d’autres parce qu’ils ont besoin d’une installation propre, d’autres parce qu’ils n’ont pas le temps d’équilibrer la batterie après l’installation et d’autres parce que… eh bien, parce qu’ils en ont réellement besoin ajuster. Et pour ceux-là, nous laissons quelques indices pour équilibrer iOS 17.4.

iOS 17.4 a besoin de temps

La semaine dernière, Apple a sorti iOS 17.4 et, pour les résidents de l’Union européenne, il y a de nombreuses nouveautés, comme cela doit déjà être le cas. Oui, c’est vrai ce que vous avez entendu. Désormais, votre iPhone peut désormais charger des applications à partir de stores d’applications tiers, utiliser des navigateurs mobiles avec un moteur de navigation autre que WebKit, payer des achats intégrés à l’aide d’une plate-forme tierce, et bien plus encore.

Sur d’autres marchés, les utilisateurs d’iPhone doivent se contenter d’une mise à niveau moins ambitieuse mais néanmoins utile. Par exemple, avec iOS 17.4 installé, les utilisateurs peuvent désormais configurer la fonction de protection contre le vol de l’appareil pour qu’elle fonctionne partout, pas seulement dans des emplacements connus.

iOS 17.4 permettra à la fonction de protection contre le vol de l’appareil de vous protéger où que se trouve votre téléphone. Cette fonction donne une nouvelle importance à la localisation !

Nous ne pouvons nous empêcher d’inciter les utilisateurs à activer cette fonctionnalité de toute urgence ! Si vous utilisez iOS 17.3 et versions ultérieures, activez la fonction de protection des appareils volés, car elle nécessite Face ID ou Touch ID pour vérifier votre identité avant d’apporter certaines modifications à votre iPhone.

Pour les tâches plus sensibles, telles que la modification de votre identifiant Apple, la réinitialisation de votre mot de passe, Face ID ou Touch ID et la désactivation de Find My, aucune modification demandée ne peut être effectuée sans un temps d’attente d’au moins une heure et la vérification d’identité est toujours requise. via Face ID ou Touch ID.

La mise à jour comprend également 118 nouveaux emojis, quelques corrections de bugs et des fonctionnalités très indésirables.

Cependant, il semble qu’iOS 17.4 épuise la durée de vie de la batterie de certains utilisateurs d’iPhone. Un utilisateur a posté sur les réseaux sociaux que la batterie de son iPhone avait perdu 40 % en seulement deux heures. Un autre utilisateur d’iPhone a déclaré que sa batterie avait perdu 13 % de sa durée de vie après avoir écrit et publié deux tweets sur « X ».

Un utilisateur d’iPhone a vu sa batterie passer de 60% à 0% du jour au lendemain, sans que le téléphone soit utilisé.

Mais quelle en est la raison ?

Cela peut prendre quelques heures à quelques jours pour que la batterie de votre iPhone revienne à la normale, car l’appareil doit digérer et intégrer les changements. Mais la fuite décrite par les utilisateurs semble dépasser la normale. Il y a donc quelques choses que vous pouvez essayer pour ramener la durée de vie de votre batterie à la normale.

Tout d’abord, forcez le redémarrage de votre iPhone en l’éteignant. Appuyez sur le bouton d’alimentation latéral et appuyez en même temps sur le bouton d’augmentation du volume. Si vous avez des questions, voyez comment procéder ici.

Utilisez le curseur pour éteindre l’appareil. Laissez-le éteint pendant quelques minutes et rallumez votre iPhone. Vous devez également vous assurer que toutes vos applications ont été mises à jour. Pour ce faire, ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône de profil dans le coin supérieur droit. Appuyez sur Tout mettre à jour, environ aux trois quarts de l’écran, et toutes les applications en file d’attente pour une mise à jour seront mises à jour.

Si vous accédez à Paramètres > Batterie, vous pouvez voir quelles applications consomment trop d’énergie. Vous pouvez toujours décider de supprimer ces applications si vous ne les utilisez pas.

Si votre batterie continue de consommer de l’énergie trop rapidement, vous pouvez essayer d’augmenter sa durée de vie en réduisant la luminosité de l’écran ou en désactivant le mode « Toujours activé » en accédant à Paramètres > Affichage et luminosité et en désactivant cette fonctionnalité. Vous pouvez également accéder à Paramètres > Batterie et activer le mode faible consommation, qui limite l’activité en arrière-plan pour améliorer la durée de vie de la batterie.

Espérons que les modifications que vous devez apporter pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre iPhone ne seront que temporaires et qu’Apple publiera une mise à jour pour résoudre le problème.