Tim Berners-Lee partage ses principales prédictions sur le 35e anniversaire du Web

Futuriste : Tim Berners-Lee a soumis une proposition pour le World Wide Web le 12 mars 1989, alors qu’il travaillait comme scientifique au CERN. L’invention allait changer le cours de l’histoire de l’humanité et à l’occasion du 35e anniversaire de sa création, Berners-Lee a partagé quelques prédictions avec CNBC concernant l’avenir du Web.

Le technologue pense que l’intelligence artificielle sera grande et que chacun disposera d’un assistant numérique personnel en qui il pourra avoir confiance, un peu comme un médecin. Robert Blumofe, CTO de la société technologique Akamai, est allé plus loin en envisageant un avenir dans lequel les agents d’IA prendraient le contrôle du Web et effectueraient des tâches quotidiennes au nom des humains.

Nous nous tournerons toujours vers le Web pour des divertissements tels que des émissions de télévision, des films et des jeux, note Blumofe, mais cela pourrait être la limite.

« Les êtres humains peuvent retourner à nos vies dans le monde physique et se saluer face à face comme une expérience physique plutôt que virtuelle », a déclaré Blumofe.

Ailleurs, Berners-Lee pense qu’à l’avenir, nous aurons un contrôle total sur nos données sur le Web. Cela pourrait notamment se concrétiser grâce à l’utilisation de modules de données, que Berners-Lee travaille déjà à développer via Inrupt, une entreprise commerciale visant à aider à construire Solid.

Une autre vision implique que les technologies de réalité virtuelle et mixte soient beaucoup plus intégrées dans notre vie quotidienne. Par exemple, on pourrait pouvoir démarrer une tâche à l’aide d’un casque VR, puis l’enlever et passer de manière transparente à un écran plus grand comme un téléviseur. Et si vous devez soudainement partir, tout peut vous accompagner sur votre téléphone.

« L’expérience sera unique. Elle devrait se dérouler très facilement entre différents appareils », a déclaré Berners-Lee.

Quelque chose qui pourrait arriver le plus tôt possible serait qu’une grande entreprise technologique soit contrainte de se séparer. Des changements récents, comme l’adoption de la loi sur les marchés numériques, pourraient signaler des changements plus importants à venir, même si Berners-Lee a déclaré qu’il ne savait pas quelles entreprises pourraient être ciblées.

Berners-Lee et Blumofe sont étonnamment optimistes quant à l’avenir du Web, en particulier compte tenu de l’évolution de sujets tels que la confidentialité des données et la déconnexion du monde réel ces dernières années.

