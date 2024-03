Mars déchaîne de gigantesques tourbillons dans les abysses de la Terre: comment est-ce possible

Une équipe de recherche internationale a démontré que Mars, la Planète Rouge, est capable de provoquer d’immenses tourbillons dans les fonds océaniques de la Terre grâce à un cycle de 2,4 millions d’années. Voici ce que cela indique et pourquoi c’est une information précieuse pour étudier le changement climatique.

Il peut sembler absurde, mais les scientifiques ont découvert que la planète Mars est capable de déclencher la formation de gigantesques tourbillons dans les fonds océaniques. Ce sont le résultat de l’interaction gravitationnelle entre la Terre et la Planète Rouge, sur la base d’un cycle de 2,4 millions d’années, au cours duquel les courants océaniques profonds connaissent un pic maximal d’accélération et un ralentissement. Cette découverte est très significative car l’accélération maximale coïncide avec un rayonnement solaire plus intense sur notre planète et par conséquent, un climat plus chaud. En termes simples, Mars peut influencer le réchauffement sur Terre, ce qui est précieux pour améliorer les modèles climatiques et prédire plus précisément la réponse de l’environnement à ces changements. Il est important de souligner qu’il s’agit de phénomènes d’origine strictement naturelle et n’ont rien à voir avec la crise climatique en cours, catalysée par les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre dérivés des activités humaines.

Une équipe de recherche internationale composée de scientifiques du groupe EarthByte de l’École de géosciences de l’Université de Sydney (Australie) et de l’Institut des sciences de la Terre de Paris de l’Université de la Sorbonne – CNRS (France) a déterminé que l’influence gravitationnelle de Mars est capable de déclencher d’immenses tourbillons dans les fonds océaniques terrestres. Les chercheurs, coordonnés par la professeure Adriana Dutkiewicz, voulaient comprendre comment les courants océaniques profonds étaient modifiés – s’ils devenaient plus rapides ou plus lents – en présence d’un climat plus chaud. Au cours des dernières années, le cas de l’Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), l’un des courants océaniques les plus importants de la Terre, qui serait sur le point de s’effondrer en raison des effets du réchauffement climatique d’origine humaine, a fait beaucoup parler dans les médias internationaux.

Pour comprendre l’impact d’un climat plus chaud sur ces courants, la professeure Dutkiewicz et ses collègues ont analysé les sédiments de nombreux fonds océaniques et marins profonds, collectés dans environ 300 carottes. Les courants océaniques peuvent en effet modifier ces sédiments, montrant des points de rupture en présence de courants rapides et des accumulations d’eau plus calme. En analysant les carottes, les chercheurs ont trouvé des centaines de points de rupture dans les sédiments des 70 derniers millions d’années. En croisant toutes les données, ils ont découvert qu’un sous-groupe particulier de ruptures se produisait tous les 2,4 millions d’années, en même temps qu’un important cycle astronomique entre la Terre et Mars. En termes simples, cette interaction entre les deux planètes modifie l’excentricité de l’orbite de la Terre (en d’autres termes, à quel point elle est circulaire), augmentant l’énergie solaire reçue du Soleil. Le climat plus chaud qui en résulte accélère les courants océaniques, donnant ainsi naissance aux gigantesques tourbillons mentionnés précédemment.

Les scientifiques savaient déjà que les forces gravitationnelles d’autres planètes (en particulier Jupiter et Saturne) sont capables de modifier l’orbite de la Terre, entraînant les cycles de Milankovitch associés aux périodes glaciaires ; maintenant, nous savons que même une planète plus petite comme Mars peut avoir des effets significatifs sur les courants océaniques profonds. « Nous avons été surpris de trouver ces cycles de 2,4 millions d’années dans nos données sédimentaires des eaux profondes. Il n’y a qu’une seule explication possible : ils sont liés aux cycles d’interaction entre Mars et la Terre en orbite autour du Soleil », a souligné la professeure Dutkiewicz dans un communiqué de presse.

La découverte de cette interaction aidera les scientifiques à créer des modèles climatiques plus précis et à prévoir le comportement des courants océaniques dans un monde de plus en plus chaud en raison de l’activité humaine. Les données suggèrent que les océans ne devraient pas se « bloquer » complètement en raison de la crise climatique, précisément parce que les courants océaniques semblent accélérer en présence du climat plus chaud déclenché par Mars. Les détails de la recherche intitulée « Deep-sea hiatus record reveals orbital pacing by 2.4 Myr eccentricity grand cycles » ont été publiés dans la revue scientifique Nature Communications.