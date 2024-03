Bientôt, nous pourrions porter des panneaux solaires à l’intérieur de nos yeux: l’objectif est absolument ambitieux

Cette opération ambitieuse pourrait avoir la clé pour améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de cécité

Une étude propose de mettre des panneaux solaires sur la rétine

La lutte contre la cécité est quelque chose qui dure depuis des millénaires. La perte progressive de la vision est quelque chose qui, ainsi que la cécité congénitale, a accompagné le monde depuis toujours et nous a posé un grave problème. Au fil du temps, les améliorations en optique et dans d’autres domaines de connaissance ont considérablement amélioré ces aspects, mais il y a encore un long chemin à parcourir pour l’éradiquer. Maintenant, une équipe scientifique travaillerait sur une nouvelle forme de stimulation de notre rétine afin que nous puissions retrouver la vue.

La lutte contre la cécité passerait par des panneaux solaires dans nos yeux

Une équipe d’ingénieurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, travaille actuellement sur le développement d’un prototype d’implant pour la rétine de l’œil dans le but de permettre à nouveau la vision des personnes qui ont perdu totalement ou partiellement leur vue, comme ils l’ont annoncé sur le blog de l’université elle-même.

Le dispositif développé par cette équipe utilise des panneaux solaires pour générer de l’électricité. Cette énergie serait envoyée au cerveau pour générer la vision à travers le nerf optique.

L’idée qu’ils ont eue est basée sur le concept des neuroprothèses, qui sont des dispositifs technologiques permettant d’interagir avec le système neural et de permettre la restauration de fonctions perdues. L’intérêt de ce choix par rapport aux prothèses conventionnelles est qu’il ne remplace pas une partie du corps, mais l’idée est de servir de lien entre les neurones et l’organe.

Dans ce cas spécifique, l’implant oculaire pourrait être une solution pour les personnes souffrant de maladies dégénératives qui affectent lentement mais constamment les cellules photoréceptrices de la rétine. Les exemples donnés sont des maladies comme la rétinite pigmentaire ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Un bon exemple de ce type de maladies est celui de la femme qui a perdu la vue en utilisant trop son téléphone portable et qui s’est avéré avoir la rétine endommagée.

Ainsi, il s’agit d’un choix assez différent de celui des thérapies géniques, par exemple, qui donnent de si bons résultats dans des aspects tels que la surdité.

Au lieu de chercher à créer de nouvelles cellules photoréceptrices, les chercheurs ont envisagé une approche différente : les remplacer par un autre système qui remplit la même fonction. C’est pourquoi ils ont décidé d’utiliser des panneaux solaires pour convertir la lumière entrante en impulsions électriques qui seraient envoyées directement au nerf optique.

Pour cela, il est nécessaire de placer trois cellules solaires l’une au-dessus de l’autre, de manière à pouvoir générer la tension nécessaire pour stimuler le cerveau. Tout cela dans une taille réduite, bien sûr, car l’œil n’est pas non plus très grand. C’est pourquoi ils veulent qu’il couvre une superficie d’environ deux millimètres carrés.

Une recherche plus approfondie est nécessaire, et le processus en est encore pratiquement à un stade conceptuel. Cependant, les chercheurs ont réussi à progresser de manière très intéressante dans l’assemblage des cellules solaires. De plus, pour l’instant, on pense que les utilisateurs de ces implants devront porter des lunettes pour amplifier la lumière solaire et permettre aux panneaux d’envoyer les informations de manière acceptable aux neurones à travers le nerf optique.

