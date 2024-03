Nouveau mystère autour de la photo de Kate, a-t-elle changé son visage avec une vieille photo ? La comparaison

Selon une série de théories du complot qui circulent sur les réseaux sociaux, la princesse de Galles aurait remplacé son visage par celui d’une vieille couverture. Une analyse des deux photos a cependant éclairci la situation.

La photo de Kate Middleton diffusée aux agences de presse par la famille royale est devenue un cas. Cela devait être une simple démarche. La princesse de Galles a subi une intervention abdominale en janvier. Depuis des semaines, des rumeurs circulent sur son état de santé. Pour mettre fin à tout soupçon, la famille royale du Royaume-Unis décide alors de publier une photo de Kate avec ses trois enfants à l’occasion de la fête des mères, qui est célébrée un peu plus tôt au Royaume-Unis qu’ailleurs. Mais un détail a suffi pour déclencher les réseaux sociaux.

La manche gauche de la princesse Charlotte était légèrement déplacée. Juste assez pour provoquer l’alerte. La photo fournie par la famille royale pour clarifier l’état de santé de la princesse Kate avait-elle été modifiée avec Photoshop ? Les soupçons commencent, l’analyse des métadonnées, les théories du complot. Finalement, Kate admet : oui, « comme tous les photographes amateurs », elle s’amuse également à utiliser des logiciels de retouche. La photo a été retirée des agences mais maintenant il y a un nouveau problème.

L’analyse de la couverture publiée dans Vogue

Sur X (anciennement Twitter), plusieurs comptes publient une théorie selon laquelle les retouches de Kate Middleton sur la photo seraient beaucoup plus lourdes que ce qui a été révélé. À condition bien sûr que nous choisissons de nous fier à la version officielle selon laquelle la retouche d’une photo aussi importante aurait été confiée directement à la princesse.

L’idée de base de cette théorie est que le visage de Kate aurait été pris sur une couverture de la version britannique de Vogue publiée en juin 2016. Comme vous pouvez le voir dans le post au bas de l’article, les comptes qui ont diffusé cette théorie ont comparé les deux images et les ont superposées. Nous avons pris l’image originale de la couverture et celle diffusée par la famille royale. Malheureusement pour les conspirationnistes, le résultat de la comparaison est assez clair. Certes, l’expression de Kate Middleton est très similaire. Et bien sûr, la princesse n’a pas beaucoup changé au cours des huit dernières années. Mais si nous devons comparer les deux photos, pour ce que nous pouvons voir des images, il s’agit de deux prises différentes.

Sur la couverture de Vogue, le teint est différent, Kate est plus bronzée. Il y a moins de rides et celles qui sont présentes ne correspondent pas à celles de la dernière photo publiée. De plus, le reflet dans les yeux est différent, le sourire est légèrement dessiné, sur Vogue il est légèrement plus tordu et même les sourcils ont deux formes légèrement différentes. Avec les éléments dont nous disposons pour le moment, nous devons laisser cette théorie sur les étagères réservées aux complots.