Qu’est-ce que la psittacose, la maladie des perroquets transmissible à l’homme. OMS : « Elle a tué 5 personnes »

La psittacosi, également connue sous le nom de « fièvre des perroquets » ou ornithose, est une infection respiratoire causée par la Chlamydophila psittaci, une bactérie qui provoque la chlamydiose aviaire chez certains oiseaux mais qui peut également être transmise aux humains, entraînant le développement de pneumonies dangereuses. Voici quels sont les premiers symptômes, comment reconnaître l’infection et ce qu’il faut savoir sur cette maladie zoonotique qui a causé 5 passage en Europe.

Le récent signalement de l’Organisation mondiale de la santé, qui a signalé la mort de cinq personnes et une augmentation des cas de psittacose en Europe entre la fin de 2023 et les premiers mois de 2024, a attiré l’attention sur cette maladie qui, dans la plupart des cas, est liée à l’exposition à des oiseaux sauvages ou domestiques. La bactérie responsable de la psittacose se transmet en effet par inhalation de poussières provenant de plumes ou d’excréments desséchés, ou par contact avec des sécrétions respiratoires et des blessures causées par des oiseaux infectés. Voici quels sont les premiers symptômes, comment reconnaître l’infection et ce qu’il faut savoir sur cette maladie zoonotique.

Qu’est-ce que la psittacose et comment se transmet-elle ?

La psittacose (également appelée « fièvre des perroquets » ou ornithose) est une maladie respiratoire causée par la Chlamydia psittaci, une bactérie Gram-négatif qui infecte principalement les perroquets, tels que les aras, les calopsittes, les perruches et les inséparables, mais aussi les pigeons, les moineaux, les canards, les poules, les dindes, les mouettes et de nombreuses autres espèces d’oiseaux. On parle spécifiquement de psittacose lorsque la bactérie est transmise aux humains par n’importe quelle espèce d’oiseaux appartenant à la famille des Psittacidae, et d’ornithose lorsque l’infection est contractée par d’autres oiseaux.

Chez les oiseaux, la Chlamydia psittaci provoque une chlamydiose aviaire qui ne se manifeste souvent pas par des signes de maladie, mais à la fois les oiseaux malades et ceux avec des infections apparemment asymptomatiques peuvent propager la bactérie. L’infection se transmet à l’homme principalement par inhalation de poussières provenant de plumes ou d’excréments desséchés, ou par contact avec des sécrétions respiratoires et des blessures causées par des oiseaux infectés.

Pour cette raison, les cas de psittacose ou d’ornithose se produisent plus fréquemment chez ceux qui travaillent avec des oiseaux de compagnie ou manipulent de la volaille, les vétérinaires, les propriétaires d’oiseaux de compagnie et les personnes travaillant dans des zones où la maladie infectieuse est répandue dans la population d’oiseaux autochtones. La transmission de personne à personne est possible mais rare.

Quels sont les symptômes de la psittacose ?

La psittacose (ornithose) est une maladie zoonotique (transmise des animaux à l’homme) qui généralement cause des symptômes légers, similaires à ceux de nombreuses autres infections respiratoires, mais qui peut entraîner le développement de pneumonies graves et dangereuses pour la vie. Les premiers symptômes de l’infection se manifestent après une période d’incubation qui peut varier de 4 jours à 5 semaines (généralement ils apparaissent dans les 5 à 14 jours après la contamination) et comprennent :

fièvre élevée

maux de tête

douleurs musculaires

toux sèche

D’autres symptômes comprennent la fatigue, l’essoufflement, les frissons et la photophobie souvent associée à de forts maux de tête. Moins fréquents sont la diarrhée, l’inflammation de l’arrière de la gorge (pharyngite) et la confusion. Dans certains cas, des taches de Horder, des éruptions cutanées (exanthème) de couleur rosâtre au niveau du visage, peuvent apparaître.

Les formes les plus graves peuvent se manifester avec des pneumonies atypiques (toutes les formes de pneumonie causées par des microorganismes moins fréquemment associés à cette pathologie) qui peuvent nécessiter une hospitalisation et dans certains cas être mortelles. D’autres complications de l’infection peuvent toucher les inflammations du cœur (endocardite et myocardite), les maladies du foie (hépatite ictérique) et les maladies neurologiques (comme l’encéphalite et la méningite). La gravité de la maladie peut varier en fonction de l’âge, de la présence de conditions de santé préexistantes et de l’étendue du processus infectieux.

Le diagnostic de la psittacose est généralement suspecté chez les patients récemment exposés à des oiseaux et repose initialement sur les symptômes, mais est généralement confirmé par des tests d’anticorps sanguins, ou par des tests moléculaires (PCR).

Comment traiter la psittacose ?

Le traitement de la psittacose consiste généralement en l’administration d’antibiotiques, tels que les tétracyclines, à prendre par voie orale pendant au moins 10 jours.

« La guérison – expliquent les infectiologues du MSD – peut prendre beaucoup de temps, surtout dans les cas graves. Le taux de mortalité peut atteindre 30% chez les sujets atteints de psittacose grave non traitée, cependant, avec un traitement approprié, la plupart des sujets guérissent ». Les données indiquent que, lorsqu’elle est traitée, la psittacose évolue rarement vers une maladie grave et entraîne la mort (moins de 1 cas sur 100).

OMS : « Augmentation des cas, 5 passage en Europe »

En Europe, au moins cinq pays (Autriche, Danemark, Allemagne, Pays-Bas et Suède) ont signalé une augmentation des cas de psittacose entre la fin de 2023 et le début de 2024, la plupart du temps liée à l’exposition à des oiseaux sauvages ou domestiques. Au Danemark et aux Pays-Bas, 5 passage liés à la maladie ont également été enregistrés.

Cela a été annoncé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué sur la psittacose en Europe, basé sur les données du Early Warning and Response System (EWRS), le système d’alerte précoce et de réponse en vigueur dans l’Union européenne.

En Autriche, plus précisément, depuis la fin de 2023, 18 cas ont été confirmés (14 cas en 2023 et 4 autres depuis le début de 2024), 23 au Danemark (15 avec une pneumonie et 4 passage), 19 en Allemagne (14 en 2023 et 5 autres depuis le début de 2024), 39 en Suède (26 à la fin de 2023 et 13 autres depuis le début de 2024) et 21 aux Pays-Bas (1 passage). « Les pays concernés ont mis en œuvre des enquêtes épidémiologiques pour identifier les expositions potentielles et les clusters de cas » a souligné l’OMS, indiquant que « les mesures mises en œuvre comprennent l’analyse d’échantillons d’oiseaux sauvages soumis à des tests de grippe aviaire pour vérifier la prévalence de C. psittaci parmi les oiseaux sauvages ».

Malgré cette situation, l’OMS a précisé qu’elle considère le risque représenté par cette augmentation de cas comme « faible », soulignant la nécessité de « nouvelles enquêtes pour déterminer s’il s’agit d’une augmentation réelle des cas ou d’une augmentation due à des techniques diagnostiques ou de surveillance plus sensibles « .

« Bien que les oiseaux porteurs de cette maladie puissent traverser les frontières internationales, actuellement il n’y a aucune indication que cette maladie se propage des humains à l’échelle nationale ou internationale – a ajouté l’agence des Nations Unies -. Généralement, les personnes ne propagent pas la bactérie responsable de la psittacose aux autres personnes, donc il y a un faible risque de transmission supplémentaire de la maladie d’homme à homme. Si elle est correctement diagnostiquée, cette pathogène est traitable avec des antibiotiques ».