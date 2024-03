Timothée Chalamet parle de son biopic sur Bob Dylan et de la possibilité que le Elvis de Butler y soit

Aussi, Johnny Cash sera là

Chalamet sera Dylan dans la biographie de l’artiste

En 2020, on a annoncé un film biographique centré sur la star de la musique Bob Dylan, un chanteur et poète qui, avec ses paroles, a influencé plusieurs générations non seulement d’autres artistes, mais aussi tous ceux qui ont apprécié sa musique en tant qu’auditeurs. Une histoire qui mérite d’être racontée et qui le sera prochainement avec Timothée Chalamet dans le rôle du légendaire musicien.

Initialement connu sous le nom de Going Electric, le biopic, qui s’ajoute à d’autres comme celui de Michael Jackson, celui d’Amy Winehouse, les quatre des Beatles ou celui des Bee Gees par Ridley Scott, s’appellera désormais A Complete Unknown (sans date de sortie pour le moment) et, en plus de Boyd Holbrook en tant que Johnny Cash, Chalamet aimerait pouvoir compter sur un autre de ses amis dans le casting, même sous forme de caméo.

Cet ami et camarade est Austin Butler, que nous avons récemment pu voir dans Top Gun: Maverick pour Apple TV+ et qui a également un rôle dans Dune : Partie 2, le dernier film de Denis Villeneuve actuellement en salle. Butler a joué Elvis dans le film éponyme de 2022, et étant donné que le prophète du folk et le roi du rock se sont rencontrés brièvement en 1965, cette sorte d’univers cinématographique musical pourrait se réaliser.

Chalamet et Butler trouvent cela fantastique

Lors d’une interview pour NME lors des événements de promotion de Dune: Partie 2, Timothée Chalamet et Austin Butler, ce dernier a avoué qu’il ne pouvait « pas attendre de voir ce film [A Complete Unknown] » et qu’il « aimerait pouvoir être sur le plateau tous les jours juste pour voir comment la magie opère ».

Le protagoniste de Wonka a répondu avec enthousiasme en disant « Je souhaite vraiment que tu sois dans le film ! », rappelant également que « Il y a un personnage d’Elvis dans la biographie de Johnny Cash [Walk the Line, avec Tyler Hilton dans le rôle et Joaquin Phoenix en Johnny Cash]. C’est très court, très court, mais j’aimerais vraiment pouvoir créer un univers cinématographique musical ».