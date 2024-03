WhatsApp et Messenger deviendront interopérables avec des applications de chat tierces utilisant le protocole Signal

Remise en contexte: Le 6 mars était la date limite pour que les plus grandes entreprises technologiques du monde se conforment aux dispositions de la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne. Les six soi-disant « gardiens », dont Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft, annoncent tous leur intention d’adhérer à la nouvelle loi.

Meta avait annoncé plus tôt que son service de messagerie instantanée populaire, WhatsApp, introduirait bientôt un support de chat tiers pour ses plus de 2 milliards d’utilisateurs afin de respecter les dispositions du DMA. La société a maintenant partagé ses plans détaillés pour assurer l’interopérabilité entre WhatsApp/Messenger et les applications de chat tierces afin de se conformer aux exigences de la nouvelle réglementation tout en préservant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Dans un article de blog annonçant ses politiques mises à jour, Meta a confirmé que l’engagement avec des clients de chat tiers nécessitera le consentement explicite de l’utilisateur pour éviter d’éventuels spams et escroqueries. La société a également déclaré que les développeurs souhaitant profiter de la nouvelle interopérabilité devraient de préférence passer au protocole Signal, car il est considéré comme la référence actuelle pour les discussions E2EE.

Cependant, selon les dispositions du DMA, WhatsApp et Messenger devront être compatibles avec toutes les applications, qu’elles utilisent ou non le protocole Signal pour le cryptage. Pour se conformer à la loi, Meta déclare qu’elle autorisera les applications de chat tierces à utiliser un protocole compatible si elles peuvent démontrer qu’il offre le même niveau de sécurité que Signal.

WhatsApp et Messenger utilisent tous deux un cryptage basé sur le protocole Signal éprouvé, car Meta croit clairement que c’est le meilleur moyen de garder le spam à distance tout en offrant la sécurité la plus forte possible. Alors que Messenger est encore en train de déployer le cryptage de bout en bout (E2EE) par défaut pour les communications personnelles, WhatsApp l’a activé en 2016 pour tous ses utilisateurs dans le monde.

Il est important de souligner ici que malgré l’utilisation d’une solution E2EE sécurisée pour WhatsApp et Messenger, Meta affirme qu’elle ne peut pas garantir une confidentialité totale pour les discussions provenant ou aboutissant à des applications tierces. En effet, selon Meta, il n’a aucun moyen de contrôler « ce qu’un fournisseur tiers fait avec les messages envoyés ou reçus, et nous ne pouvons donc pas faire la même promesse ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :