Le 8 mars, la Lune, Vénus et Mars brillent lors de la Fête des Femmes : à quelle heure les voir dans le ciel.

Dans la journée de la Fête des femmes, une magnifique conjonction astrale à trois se produira : Mars, Vénus et le croissant de lune formeront un spectaculaire triangle dans le ciel. A quelle heure observer la conjonction astrale du 8 mars et comment reconnaître les planètes.

Simulation de la conjonction astrale du 8 mars. Crédit : Stellarium

Peu après 6h00 du matin (heure de Rome) du vendredi 8 mars 2024, jour de la Fête des femmes, nous pourrons observer dans le ciel une magnifique conjonction astrale avec trois protagonistes : Mars, Vénus et le croissant de Lune décroissant. Les deux planètes et la compagne de la Terre formeront un spectaculaire triangle dans le ciel oriental, immédiatement reconnaissable. Comme expliqué par l’Union des Astronomes Italiens (UAI) dans sa rubrique mensuelle dédiée aux phénomènes astronomiques, celui de demain sera la première valse céleste de mars, la plus spectaculaire des quatre prévues au cours du mois. Les trois autres sont la rencontre entre la Lune, Jupiter et les Pléiades prévue pour la soirée du jeudi 14 mars, les duos Lune – Pléiades (vendredi 15) et Vénus – Saturne (vendredi 22). Voici tout ce qu’il faut savoir sur la conjonction astrale qui brillera lors de la Fête des femmes.

Comme indiqué, la conjonction astrale du 8 mars 2024 commencera juste après 6h00 (heure de Rome) dans le ciel oriental, lorsque les trois objets seront tous au-dessus de l’horizon. Le premier à apparaître sera la « Planète Rouge » Mars, qui se lèvera vers 5h30. Il sera suivi d’une vingtaine de minutes par Vénus, puis par le croissant de Lune. La valse céleste se déroulera exactement entre l’Est et le Sud-Est, insérée dans la constellation du Capricorne.

Le spectaculaire triangle, malheureusement, ne sera visible que pendant une demi-heure au maximum, en raison de l’aube naissante. Le lever du soleil est en effet prévu quelques minutes après 6h30, donc les rayons solaires effaceront rapidement les protagonistes de la valse céleste (à l’exception de la Lune, qui restera visible dans la voûte céleste jusqu’au milieu de l’après-midi, où elle se couchera dans le ciel occidental. Le premier objet à disparaître sera Mars, étant le moins lumineux du trio, tandis que Vénus « résistera » plus longtemps, étant le troisième corps céleste le plus lumineux après le Soleil et la Lune.

Il convient de souligner qu’il faut faire très attention à regarder vers l’Est juste avant l’aube, en raison du lever du soleil. Les horaires indiqués dans l’article font référence à Rome et varient en fonction de sa position géographique; à Lecce, par exemple, le soleil se lèvera vers 6h10 le 8 mars, tandis qu’à Milan ce sera vers 6h50. La position de l’observateur influence naturellement à la fois les extrêmes de la conjonction astrale (durée, opportunité de voir tous les objets, etc.) et le risque de regarder le Soleil. Il ne faut jamais observer l’étoile à l’œil nu ou avec des instruments optiques sans filtres solaires et protections appropriées : en effet, cela peut causer de graves dommages à la vue et la cécité. Avant d’essayer d’observer la conjonction du 8 mars, il est nécessaire de s’assurer de l’heure à laquelle le Soleil se lève dans sa position géographique.

Après cette mise en garde nécessaire, reconnaître les protagonistes de la conjonction astrale sera extrêmement simple. Mars, en effet, est caractérisée par une couleur rougeâtre inconfondable qui ne « brille » pas comme celle des étoiles géantes rouges (par exemple Arturo), par ailleurs elle se trouvera au sommet le plus élevé du triangle. De même, grâce à sa remarquable luminosité, Vénus sera parfaitement visible en bas à gauche, entre le Capricorne et le Verseau, où elle ne peut être confondue avec d’autres objets. La « Planète de l’Amour » se présente comme un véritable phare, capable de même perturber les pilotes d’avion. La raison en est à la fois la proximité de la Terre et l’atmosphère très dense et corrosive, qui réfléchit fortement les rayons du Soleil. La Lune, comme déjà spécifié, sera en bas à droite et apparaîtra comme un mince croissant décroissant. La Nouvelle Lune, comme expliqué par l’UAI, est en effet prévue pour 10h00 le 10 mars. Il ne reste plus qu’à attendre l’événement astronomique, en faisant très attention au Soleil.