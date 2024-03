Apple interdit à nouveau Epic Games, mettant ainsi fin à ses ambitions en matière de site marchand d’applications tiers

Qu’est-ce qui vient de se passer? Epic Games a passé des années à se battre contre Apple pour obtenir le droit de distribuer ses logiciels sur les plateformes du géant de Cupertino sans payer une commission de 30 %. Epic pensait avoir remporté une victoire mineure avec l’entrée en vigueur de la loi européenne sur les marchés numériques jeudi, mais Apple l’a retirée, citant le comportement et les commentaires passés d’Epic.

Apple a résilié le compte développeur d’Epic Games Suède, interdisant à la société de publier tout logiciel iOS sur ou hors de l’App Store d’Apple. La décision intervient quelques semaines seulement après que la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques (DMA) ait poussé le géant de Cupertino à laisser Epic lancer une boutique d’applications alternative.

Epic et son jeu à succès Fortnite ont été initialement lancés sur l’App Store en 2020 au milieu d’une bataille juridique avec Apple sur ses politiques, qui bloquent les téléchargements et les paiements sur le backend de l’opérateur iOS tout en imposant des frais de commission – généralement 30 %. La décision du tribunal a principalement favorisé Apple, et Fortnite reste jouable sur iOS uniquement via le streaming cloud basé sur un navigateur.

Cependant, le DMA oblige Apple à autoriser le chargement latéral, et Epic a rapidement annoncé son intention de lancer une boutique d’applications iOS tierce via sa filiale suédoise, ce qui marquerait le retour de Fortnite en tant qu’application native. Au lieu de cela, la résiliation par Apple du compte développeur d’Epic a tué l’effort avant qu’il ne puisse commencer.

Epic a répondu en publiant une série de lettres entre elle et Apple, dans lesquelles cette dernière explique son raisonnement. Cupertino cite les testeurs publiques du PDG d’Epic, Tim Sweeney, à l’égard des mesures de conformité DMA d’Apple et de la bataille judiciaire antérieure entre les deux sociétés, qualifiant Epic de « manifestement peu fiable ». L’argument tourne autour du mépris délibéré d’Epic envers les conditions d’utilisation originales d’iOS, qui a provoqué l’interdiction initiale de Fortnite.

Bien qu’Apple commence à autoriser les entreprises européennes à distribuer des logiciels iOS en dehors de l’App Store, elle leur impose toujours des restrictions strictes et a introduit de nouveaux frais – une stratégie que Sweeney a qualifiée de « conformité malveillante ». Spotify a également fustigé ces mesures, affirmant que les frais équivalaient à de l’extorsion et maintenaient indirectement le statu quo, où Apple conserve le contrôle ultime sur les logiciels disponibles sur iOS.

Sweeney considère la deuxième interdiction d’Epic illégale en vertu du DMA, mais il reste à voir comment l’UE réagira. Cette action démontre que la version actuelle de la loi ne peut pas empêcher Apple de bloquer unilatéralement les développeurs et les logiciels de ses appareils.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :