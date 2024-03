La Russie et la Chine veulent construire un réacteur nucléaire sur la Lune: l’objectif du plan

Les panneaux solaires ne suffisent pas à alimenter les futures colonies lunaires, il faut de l’énergie nucléaire. Selon Yuri Borisov, chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, le projet pourrait être achevé d’ici 2035.

Un nouvel axe lunaire se forme entre la Russie et la Chine, qui veulent construire un réacteur nucléaire sur le satellite. L’objectif est d’alimenter les nouvelles colonies sur la Lune. « Nous envisageons la possibilité d’installer une centrale, qui pourrait être achevée d’ici 2035 », a déclaré Yuri Borisov, chef de l’agence spatiale russe Roscosmos et ancien vice-ministre de la défense. Il y a des précédents.

L’énergie nucléaire a déjà été utilisée dans le domaine spatial, par exemple les Américains ont utilisé du plutonium-238 pour alimenter les équipements scientifiques, et la NASA a annoncé une collaboration avec le département de l’énergie des États-Unis pour sélectionner des propositions pour un système d’énergie nucléaire. Si auparavant l’objectif était d’amener l’homme sur la Lune, il faut maintenant trouver un moyen de le faire rester. Sur le satellite, des minéraux stratégiques peuvent être récupérés et il servira de tremplin pour les futures missions sur Mars.

En 2021, Moscou et Pékin ont annoncé un plan pour installer une station permanente de recherche sur le pôle sud de la Lune, « maintenant nous envisageons d’amener sur la Lune une unité d’alimentation nucléaire », a expliqué Borisov. D’un côté, il y a l’expérience russe, de l’autre le savoir-faire et les investissements massifs de la Chine. Après tout, le « rêve éternel » de Xi Jinping est de faire de la République populaire de Chine une puissance spatiale. Le nouvel axe pourrait donc rivaliser avec le programme Artemis de la NASA, qui vise à construire de nouvelles bases lunaires pour les astronautes.

Pourquoi la Russie et la Chine veulent un réacteur nucléaire sur la Lune

Les panneaux solaires ne suffisent pas à alimenter les futures colonies lunaires, il faut de l’énergie nucléaire. « Ceci est un défi très sérieux… cela devrait être fait de manière automatique, sans présence humaine », a expliqué Borisov. Non seulement un réacteur, la Russie prévoit également de construire un vaisseau cargo à propulsion nucléaire. « Cette énorme structure cyclopéenne sera capable, grâce à un réacteur nucléaire et à des turbines de haute puissance, de transporter de lourdes charges d’une orbite à une autre, de collecter des débris spatiaux et de s’engager dans de nombreuses autres applications », a ajouté l’ancien vice-ministre de la Défense.

Le programme de colonisation du satellite

En mars 2021, la Russie et la Chine ont signé un accord pour construire une station internationale de recherche lunaire. Selon l’agence de presse Tass, l’objectif est de développer des atterrisseurs lunaires pour la recherche, un robot et des mini-rover intelligents conçus pour étudier la surface lunaire. Pour réaliser le projet, la Chine enverra trois missions sur la surface lunaire, dont la mission Chang’e 6, dont le lancement est prévu en mai.

L’alerte sur les armes nucléaires

À la mi-février, les États-Unis ont informé le Congrès et leurs alliés européens des progrès réalisés par la Russie dans la réalisation d’une nouvelle arme nucléaire spatiale conçue pour menacer le réseau satellitaire américain. Selon les experts, une telle arme serait capable de détruire les communications civiles, la surveillance spatiale et les opérations militaires de commandement et de contrôle des États-Unis et de ses partenaires. En réalité, les armes nucléaires en orbite sont interdites par le « Traité sur l’espace extra-atmosphérique » de 1967.

La militarisation de l’espace est une idée que la Russie a en tête depuis l’époque de Gorbachev, et pourtant Borisov a souligné que la Russie est opposée au déploiement d’armes nucléaires dans l’espace, Vladimir Poutine avait déjà nié les accusations des États-Unis. « Bien sûr, l’espace devrait être exempt d’armes nucléaires », a ajouté Borisov selon Interfax.