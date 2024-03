Avec succès, les chercheurs ont utilisé l’impression 3D de peau lors d’une opération

Pour la première fois, des scientifiques ont utilisé l’impression 3D de tissus vivants pour ajouter des couches de peau à des blessures lors d’une opération. Cette percée a été réalisée sur des rats, mais ouvre la voie à des traitements en dermatologie et à des chirurgies reconstructives chez les humains.

Des chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie, aux États-Unis, ont utilisé l’impression 3D de tissus vivants pour ajouter des couches de peau à des blessures lors d’une opération, afin d’aider à la récupération.

Cette technologie est relativement nouvelle, mais ses applications sont variées. De plus, bien qu’elle soit utilisée dans des tests et des expériences, les études de recherche de l’Université d’État de Pennsylvanie montrent qu’elle se rapproche rapidement de la maturité.

L’impression 3D de tissus vivants permet aux cellules vivantes de créer des tissus et des organes en utilisant une encre adaptée. Elle présente donc un grand potentiel pour les traitements en dermatologie et les chirurgies reconstructives, même chez les humains.

La chirurgie reconstructive pour corriger les traumatismes du visage ou de la tête causés par des blessures ou des maladies est généralement imparfaite, ce qui entraîne des cicatrices ou une perte de cheveux permanente.

A déclaré Ibrahim T. Ozbolat, professeur de génie biomédical et neurochirurgie à l’Université d’État de Pennsylvanie, qui a dirigé les travaux, en expliquant que les limitations actuelles entraînent souvent une reconstruction esthétiquement désagréable.

L’avancée technologique pourrait avoir un grand impact en dermatologie

Pour l’opération, l’équipe de chercheurs a utilisé plusieurs couches d’encre pour former la peau.

Premier composant de l’encre :

L’équipe a commencé par le tissu adipeux, communément appelé graisse, car il est un composant important de la matrice extracellulaire. Ces protéines et molécules en dehors de la cellule sont responsables de la structure et de la stabilité du tissu.

Deuxième composant de l’encre :

En collaboration avec Dino Ravnic, professeur agrégé de chirurgie à la Penn State College of Medicine, l’équipe a obtenu des cellules souches du tissu adipeux. Elles sont capables de se développer en différents types de cellules en fonction de leur environnement.

Troisième composant de l’encre :

Enfin, une solution de coagulation qui devait aider les composants à se lier pour former le tissu sur le site de la lésion.

Alors que les tentatives précédentes d’impression 3D de peau ont impliqué l’impression de fines couches de peau, l’équipe de chercheurs a imprimé plusieurs couches de peau et, plus impressionnant encore, pendant l’opération elle-même.

Impression 3D de plusieurs couches de peau

En utilisant les trois composants de l’encre biologique, les chercheurs ont d’abord imprimé la couche la plus basse de la peau ou l’hypoderme, qui est composée de tissu conjonctif et de graisse.

Dans un communiqué de presse, ils ont expliqué qu’ils ont imprimé « directement sur le site de la lésion dans le but de former l’hypoderme, qui aide à la cicatrisation des plaies, à la génération de follicules pileux, à la régulation de la température et bien plus encore ». Ensuite, ils ont imprimé le derme.

L’épiderme, qui est la partie visible de la peau, n’a pas besoin de l’impression 3D, car elle se forme d’elle-même en deux semaines.

Avec une capacité d’impression 3D entièrement automatisée et des matériaux compatibles au niveau clinique, cette technologie peut avoir un impact significatif sur la traduction clinique de la peau reconstruite avec précision.

A déclaré Ibrahim T. Ozbolat.