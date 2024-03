En Floride, la rougeole est en alerte mais le responsable de la santé n’a pas l’intention de fermer les écoles

En Floride, les cas de rougeole chez les enfants augmentent chaque jour et une épidémie a éclaté dans une école de l’État. Cependant, le chef du département de la santé publique, Joseph Ladapo, a invité les parents d’enfants non vaccinés à décider eux-mêmes s’ils doivent les envoyer à l’école ou non. Même si les directives officielles des États-Unis prévoient autre chose.

JOSEPH LADAPO | Photo de son compte X

Les cas de rougeole augmentent de manière préoccupante dans le monde entier, en raison notamment de la diffusion d’une nouvelle variante du virus. En janvier 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà lancé l’alerte sur la situation en Europe, où entre janvier et octobre 2023, on a signalé environ 30 000 cas, soit une augmentation de 30 fois par communiqué à 2022. En février, l’OMS a réitéré l’urgence de la situation, évoquant une épidémie croissante qui a touché 58 000 personnes dans 41 des 53 États de la région européenne rien qu’en 2023.

-Même aux États-Unis, la situation n’est pas meilleure : selon les données fournies par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (US Centers for Disease Control and Prevention), les cas continuent d’augmenter de semaine en semaine. Une situation qui suscite l’alarme, dans certains États plus que d’autres, également en raison de la gestion des autorités. En particulier, l’épidémie de rougeole qui a éclaté dans une école primaire de Floride fin février est devenue un cas médiatique en raison de la réaction du chirurgien général Joseph Ladapo. Il est le directeur exécutif des services de santé et le porte-parole du gouvernement fédéral en matière de santé.

Qui est Joseph Ladapo et pourquoi a-t-il été critiqué

En pleine alerte rougeole, Ladapo a en effet publié une lettre officielle dans laquelle il invitait les parents à décider eux-mêmes s’ils devaient envoyer ou non leurs enfants à l’école, même s’ils n’étaient pas vaccinés. En réalité, ce responsable de la santé publique nommé en 2022 par le gouverneur républicain Ron DeSantis s’est déjà fait connaître à plusieurs reprises pour ses prises de position sur les vaccins, par exemple lorsqu’il a annoncé en mars 2022 que la Floride découragerait la vaccination contre le Covid-19.

Ce n’est pas la première fois que Ladapo s’oppose aux vaccins : au début de 2024, sa demande à la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité de réglementation pharmaceutique et alimentaire des États-Unis, de suspendre les vaccins à ARNm, car selon lui, ils contiendraient des fragments potentiellement dangereux pour l’ADN humain, a suscité de vives discussions. Une thèse très répandue dans les forums de conspirationnistes.

L’approche négationniste de Ladapo

En somme, Ladapo est connu pour ses positions très controversées en matière de sécurité sanitaire. C’est peut-être aussi pour cette raison que sa gestion de l’épidémie de rougeole qui a éclaté dans une école du pays, la Menatee Bay Elementary School, a été vivement critiquée.

Dans la lettre envoyée le 20 février aux parents des élèves de l’école, Ladapo a en effet laissé à leur discrétion la décision de les envoyer à l’école, même si les lignes directrices officielles – comme il est indiqué dans le texte qu’il a signé – recommandent aux enfants qui n’ont jamais eu la rougeole ou qui ne sont pas vaccinés de rester à la maison pendant 21 jours à compter du premier cas d’infection détecté.

« Cependant, compte tenu du taux élevé d’immunité de la communauté – a ajouté le responsable de la santé publique – et de l’engagement que représente pour les familles la nécessité de garder les enfants à la maison, ainsi que du préjudice que cela entraînerait pour leur éducation – le département de la Santé de Floride s’en remet, à ce stade, à la capacité de jugement des parents et des tuteurs légaux ».

Ses paroles ont suscité de nombreuses critiques, y compris dans la communauté médicale, car en plus de ne pas respecter les directives officielles des Centers for Disease Control and Prevention, elles mettraient en danger la santé des citoyens. Récemment, les États-Unis ont déjà dû faire face à d’autres épidémies de rougeole. La plus récente remonte à 2018 et a touché des enfants non vaccinés dans les communautés juives orthodoxes de l’État de New York.