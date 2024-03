La nouvelle norme de mémoire graphique GDDR7 finalisée promet le double de la bande passante du GDDR6

Remise en contexte: JEDEC est une organisation commerciale indépendante qui supervise le développement de normes technologiques dans l’industrie des semi-conducteurs. Avec plus de 350 membres, dont certaines des plus grandes sociétés informatiques du monde, le JEDEC compte 100 comités et groupes de travail différents travaillant dans tous les segments de l’industrie.

La JEDEC Solid State Technology Association a récemment annoncé la version finale de la nouvelle norme de mémoire GDDR7. Les caractéristiques ouvertes de la technologie SGRAM JESD239 Graphics Double Data Rate (GDDR7) sont disponibles en téléchargement sur le site Web du JEDEC et sont prêtes à fournir toute la bande passante mémoire nécessaire aux futures applications informatiques hautes performances, notamment les jeux, les graphiques 3D, les réseaux, et bien sûr l’IA.

L’amélioration technologique majeure incluse dans la norme JESD239 GDDR7 est une interface de modulation d’amplitude d’impulsion (PAM) pour les opérations à haute fréquence, a déclaré le JEDEC. PAM3 améliore le rapport signal/bruit (SNR), tout en améliorant l’efficacité énergétique. L’interface utilise trois niveaux (+1, 0, -1) pour transmettre 3 bits sur 2 cycles, a expliqué l’organisation, tandis que l’interface traditionnelle NRZ (non-retour à zéro) ne peut envoyer que 2 bits sur 2 cycles. .

Le taux de transmission de données plus élevé du PAM3 se traduit par une amélioration significative des performances, permettant aux puces mémoire GDDR7 d’atteindre jusqu’à 192 Go/s « par appareil ». GDDR7 comprend également des fonctionnalités avancées supplémentaires telles que des modèles d’entraînement LFSR (registre à décalage à rétroaction linéaire) indépendants du Core, deux fois le nombre de deux canaux indépendants du GDDR6 et la prise en charge de densités de 16 Gbit à 32 Gbit, y compris le mode 2 canaux pour un système doublé. capacité. »

GDDR7 peut mieux répondre aux besoins du marché en matière de fiabilité, de disponibilité et de facilité d’entretien (RAS), a déclaré JEDEC, car la nouvelle technologie de mémoire intègre les fonctionnalités d’intégrité des données les plus récentes et les plus performantes, notamment l’ECC sur puce (ODECC), les rapports en temps réel, CAPARBLK, et plus. Mian Quddus, président du conseil d’administration de JEDEC, a souligné que le JESD239 GDDR7 marque une « avancée substantielle » dans la conception de mémoires à haut débit. Grâce à l’interface PAM3, GDDR continuera à étendre les performances de la mémoire dans les années à venir.

GDDR7 est la première norme à se concentrer à la fois sur l’amélioration de la bande passante et sur les besoins de l’industrie RAS, a déclaré JEDEC, offrant une meilleure solution de mémoire pour les marchés en croissance tels que les jeux en cloud, les applications d’IA et les centres de données. Tout le monde dans l’industrie des semi-conducteurs est d’accord avec le support GDDR7, AMD parlant d’un standard de mémoire révolutionnaire et NVIDIA exprimant son « enthousiasme » pour l’adoption de la signalisation PAM comme fondement du GDDR7.

Selon YongCheol Bae, vice-président exécutif (EVP) de Samsung, les puces GDDR7 32 Gbit/s atteindront des performances 1,6 fois supérieures (par rapport à la génération précédente) tout en offrant la « plus grande fiabilité » et la meilleure rentabilité. Les premières puces GDDR7 VRAM devraient être associées aux architectures GPU grand public de nouvelle génération de NVIDIA (Blackwell, alias GeForce RTX 5090) et AMD (RDNA 4) en 2025.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :