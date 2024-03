Déformation étrange du champ magnétique terrestre affectant les aurores dans l’hémisphère sud

Les scientifiques sont perplexes face à une étrange déformation du champ magnétique de la Terre au-dessus du sud de l’océan Atlantique. Selon une nouvelle recherche, cette anomalie de l’Atlantique Sud (AAS) a un effet sévère sur l’aurore australe.

Il y a un endroit sur Terre où le champ magnétique est plus faible. L’anomalie de l’Atlantique Sud, qui a déjà été abordée les années précédentes en raison de son évolution, est une grande région ovale sur l’Amérique du Sud et le sud de l’océan Atlantique où le champ magnétique de la Terre est plus faible. Cette anomalie est bien connue pour permettre aux particules chargées du soleil de plonger près de la surface de la Terre, exposant les satellites en orbite à des niveaux élevés de rayonnement ionisant, selon la NASA.

Maintenant, une étude publiée le 8 février dans la revue Geophysical Research Letters conclut que cette région faible affecte également l’aurore australe, les lumières brillantes dans la haute atmosphère qui peuvent être vues à de hautes latitudes. Les aurores australes se produisent au-dessus et autour de l’Antarctique et sont l’équivalent des aurores boréales qui dansent au-dessus de l’Arctique et du subarctique.

« Les aurores sont causées par des particules solaires qui interagissent avec des molécules de gaz dans l’atmosphère terrestre et sont généralement considérées comme étant sous le contrôle du Soleil. Mais la nouvelle recherche met en évidence la nature bidirectionnelle de la relation », a déclaré Zhi-Yang Liu, premier auteur de l’étude et chercheur à l’Institut de physique spatiale et de technologie appliquée de l’Université de Pékin en Chine.

« Notre découverte souligne l’importance des facteurs liés à la Terre, tels que les anomalies dans les champs magnétiques intrinsèques de la Terre qui tournent avec la Terre », explique Zhi-Yang Liu.

Les chercheurs ont utilisé des données d’un instrument à bord du satellite FengYun-3E, lancé en 2021, qui mesure les variations du champ magnétique. Ils ont trouvé un « affaiblissement substantiel » des fluctuations magnétiques dans l’aurore australe, ou lumières du sud, où elle chevauche l’anomalie de l’Atlantique Sud.

Pour confirmer les résultats, ils ont également analysé la lumière ultraviolette de cette région de l’aurore en utilisant des données du programme de satellites météorologiques de défense des États-Unis. Ces données ont également montré un affaiblissement des lumières du sud dans la zone de l’anomalie.

Selon les auteurs de l’étude, il est probable que cet affaiblissement soit visible à l’œil nu. Moins d’aurores sont enregistrées à la station spatiale chinoise, la Grande Muraille de Chine, et dans d’autres stations de recherche sur l’île du Roi George que dans d’autres régions de l’Antarctique, selon les scientifiques.

La recherche suggère que la lumière ultraviolette et la lumière visible des aurores se comportent de manière similaire, a déclaré Liu, il est donc probable que la lumière visible de l’aurore soit également affaiblie par l’anomalie de l’Atlantique Sud.

« Les fluctuations magnétiques affaiblies de l’anomalie semblent réduire la quantité d’énergie qui peut être introduite dans l’atmosphère par les particules solaires, mais la physique de l’aurore affaiblie n’est pas entièrement comprise », a conclu Liu.