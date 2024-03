Des scientifiques utilisent des déchets laitiers pour extraire l’or 22 carats des cartes mères et autres déchets électroniques

Aborder les problèmes : Les déchets électroniques constituent un problème croissant. Chaque année, les consommateurs produisent des millions de tonnes d’appareils électroniques usagés ou cassés. Seule une partie des métaux qu’ils contiennent est recyclée car la récupération est coûteuse, fastidieuse et ne peut pas suivre le volume des appareils mis au rebut. Malheureusement, le reste est soit brûlé, soit enfoui dans des décharges, et aucune des deux options n’est respectueuse de l’environnement.

Récemment, des scientifiques ont développé une éponge créée à partir d’un déchet de la fabrication du fromage, capable d’absorber les métaux contenus dans les déchets électroniques. L’étude publiée dans l’édition de janvier d’Advanced Materials note que la matière organique est particulièrement efficace pour aspirer l’or, à tel point qu’elle peut récupérer 50 dollars d’or pour chaque dollar dépensé dans le processus de recyclage.

La méthode commence par le lactosérum, un sous-produit laitier inoffensif produit lors de la fabrication du fromage. Les scientifiques dénaturent d’abord les protéines laitières en chauffant le lactosérum dans un bain acide. Cette étape crée les nanofibrilles amyloïdes utilisées pour former l’éponge. Les composants électroniques sont ensuite dissous dans un acide pour créer une solution ionique riche en or et en cuivre.

Lorsqu’elle est ajoutée à la solution ionique, l’éponge protéique attire les métaux qui y adhèrent. L’éponge est à nouveau chauffée, transformant le métal ionique en flocons d’or. Les flocons sont ensuite facilement retirés et fondus en pépites. Lors de tests, les scientifiques ont extrait 450 mg d’or 22 carats – environ 91 % d’or et 9 % de cuivre – de 20 cartes mères usagées.

Bien que moins nocifs pour l’environnement que les déchets électroniques, les agendas éliminent bien plus de 100 millions de tonnes de lactosérum par an, selon l’Institut national de la santé. Si l’industrie du recyclage des produits électroniques adoptait cette méthode d’extraction de l’or, les laiteries pourraient potentiellement vendre leurs déchets de lactosérum au lieu de payer pour s’en débarrasser. L’ironie de l’utilisation d’un déchet pour recycler un matériau précieux en un autre déchet n’échappe pas aux scientifiques.

« Ce que j’aime le plus, c’est que nous utilisons un sous-produit de l’industrie alimentaire pour obtenir de l’or à partir de déchets électroniques… Il n’y a pas beaucoup plus durable que cela », a déclaré Raffaele Mezzenga, professeur à l’ETH Zurich et co-auteur de l’étude.

Business Insider note qu’à partir de 2023, certains recycleurs gagneraient jusqu’à 85 000 dollars par jour en extrayant l’or et le cuivre des composants électroniques. L’utilisation de l’éponge est plus efficace et pourrait augmenter les marges des recycleurs.

Malheureusement, nous avons déjà vu cela. En 2021, des scientifiques canadiens ont développé une technique brevetée mais similaire pour extraire l’or des appareils électroniques mis au rebut. Cependant, un partenariat exclusif avec la Monnaie Royale empêche la méthode d’extraction d’être largement diffusée.

Mezzenga a déclaré que son équipe souhaite commercialiser son procédé et le vendre à l’industrie des déchets électroniques, mais qu’elle ne dispose pas de délai pour y parvenir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :