NVIDIA arrête la fabrication de GeForce GTX, signalant la fin de la marque

Remise en contexte: NVIDIA a adopté la marque GTX en 2004 avec la série GeForce 7 et la carte de jeu haut de gamme GeForce 7800 GTX. Le suffixe GTX est devenu un effort de marque formel avec la sortie de la GeForce GTX 280 en 2008. Ces dernières années, il a été utilisé pour les GPU plus économiques de NVIDIA, souvent vendus aux côtés des cartes RTX plus puissantes.

Des sources anonymes citées sur les forums Board Channels affirment que NVIDIA a discrètement abandonné la série GTX 16 de GPU de jeu abordables. Les dernières puces restantes basées sur l’architecture Turing auraient été attribuées aux fabricants OEM, et les fonderies de NVIDIA ont désormais complètement arrêté la fabrication de puces GTX.

Les sources suggèrent que l’inventaire actuel de GPU GTX 16 devrait être épuisé au cours des trois prochains mois. Après cela, ni NVIDIA ni les fabricants de GPU personnalisés ne seront en mesure de fournir des cartes GTX supplémentaires aux partenaires constructeurs de distribution. NVIDIA avait déjà abandonné la série GTX 1660, et les modèles GTX restants disponibles sur le marché incluent les cartes GTX 1630 et GTX 1650 à très faible consommation.

La marque GTX a été initialement remplacée en 2018 avec la sortie de la série GeForce 20 « RTX ». NVIDIA a réutilisé la marque en 2019 avec la série GeForce GTX 16, utilisant la même architecture Turing que les cartes GeForce 20 RTX mais sans les fonctionnalités architecturales les plus avancées, telles que les cœurs de calcul spécialisés Tensor et RT (ray tracing).

Après la récente montée en popularité des algorithmes d’IA au cours des dernières années, NVIDIA n’a pas l’intention de continuer à produire des GPU axés sur le budget. Suite à l’introduction de la génération Ampere en 2020 (GeForce RTX 3000), la société n’a présenté aucun remplacement basé sur Ampere pour la série GTX 16.

Une fois les cartes GTX 1630 et GTX 1650 restantes épuisées, la société s’adressera aux segments les moins performants du marché avec le RTX 3050 sur les ordinateurs de bureau et le RTX 2050 sur les systèmes mobiles.

NVIDIA devrait continuer à fournir une prise en charge étendue des cartes GTX 16 pendant encore quelques années, en corrigeant les bugs de sécurité et en publiant des drivers mis à jour pour les PC de plus en plus vieillissants. Cependant, si les dernières rumeurs s’avèrent vraies, les derniers GPU GTX économiques pourraient devenir difficiles à trouver dans un laps de temps très court.

