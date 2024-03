Une tombe de 1300 ans remplie d’or et autres trésors découverte au Panama

À Panama, une tombe précolombienne remplie de trésors a été découverte, qui n’aurait pas déparé dans un film d’Indiana Jones. À l’intérieur, des plaques en or, des bracelets, des céramiques, des colliers, des boucles d’oreilles et d’autres objets précieux d’une valeur historique, culturelle et économique inestimable.

Au cœur d’un parc archéologique à Panama, en Amérique centrale, une tombe datant de 1 300 ans remplie de trésors a été découverte, digne d’un film d’Indiana Jones. À l’intérieur se trouvaient en effet des joyaux précieux, des ceintures de perles en or, des armures dorées et d’autres objets d’une extraordinaire qualité, qui ont non seulement une valeur économique incroyable, mais également une « valeur historique et culturelle inestimable », comme l’a souligné le ministère de la Culture panaméen dans un communiqué. La tombe appartenait à un seigneur de la Gran Coclé, une zone culturelle principalement présente dans la province éponyme du Panama. Il s’agit d’un ensemble de cultures précolombiennes – identifiables par la céramique – qui étaient globalement actives et prospères entre 1 200 avant Jésus-Christ et le XVIe siècle après Jésus-Christ. Parmi elles se distinguaient des artisans extrêmement habiles capables de travailler l’or, les tissus, les pierres précieuses, les coquillages, l’ivoire et d’autres matériaux, créant des objets de grande qualité comme ceux découverts dans la tombe.

L’endroit de sépulture a été localisé à l’intérieur du parc archéologique d’El Caño dans la fraction de Natá (province de Coclé), l’un des plus importants d’Amérique centrale. À l’intérieur se trouve une nécropole et une zone cérémonielle dédiée aux seigneurs de la culture Coclé, en particulier à ceux qui ont vécu entre 700 et 1 000 après Jésus-Christ. La tombe, selon le patrimoine du ministère de la Culture (MiCultura), appartenait à un membre de la haute société ayant vécu entre 750 et 800 après Jésus-Christ. Elle a été découverte dans le cadre d’un projet de développement spécifique du parc commencé en 2022 et devant se terminer cette année même.

À l’intérieur, comme indiqué précédemment, un trésor véritable a été trouvé, l’ensemble funéraire de l’homme décédé. Les chercheurs ont découvert plusieurs bracelets, cinq plaques pectorales en or, des colliers de perles, des ceintures avec des plaques sphériques en or et différentes sortes de boucles d’oreilles représentant des formes anthropomorphes et animales. Cinq de ces boucles d’oreilles étaient en dents de cachalot recouvertes du précieux métal jaune. Des clochettes, un ensemble de flûtes en os, divers objets en céramique et d’autres objets précieux ont également été retrouvés. Il n’est pas exclu qu’en creusant plus profondément, d’autres découvertes extraordinaires comme celles déjà récupérées puissent émerger, démontrant les incroyables talents artistiques des artisans de l’époque.

À l’intérieur de la tombe, outre cet homme, les restes d’autres personnes ont également été retrouvés. Dans cette culture précolombienne, en effet, de sombres sacrifices étaient effectués pour accompagner les membres de la haute société décédés dans l’au-delà. L’homme a été retrouvé face contre terre sur le corps d’une femme, une disposition rituelle typique de la culture Coclé. Comme les travaux de fouille de la tombe ne sont pas encore terminés, le nombre de cadavres qui y ont été enterrés n’est pas encore certain.

« Cette découverte est importante, entre autres, car elle présente un type de sépulture très particulier que nous connaissons sous le nom de sépultures multiples et simultanées, nous les appelons ainsi car il s’agit de sépultures d’un nombre variable de personnes (entre 8 et 32 personnes) en une seule sépulture », a déclaré le docteur Julia Mayo, directrice de la Fondation El Caño et responsable du projet archéologique dans le parc depuis 18 ans, depuis le début des fouilles en 2008. Ces personnes étaient sacrifiées pour servir de « compagnons » au seigneur, a souligné la scientifique. Il ne reste plus qu’à attendre la poursuite des fouilles pour savoir si d’autres découvertes aussi importantes seront faites.