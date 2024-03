Linux dépasse les 4 % d’utilisation sur ordinateur ! Windows est roi…

Après avoir réussi à atteindre 3% en 2023, Linux dépasse désormais les 4% en termes d’utilisation Desktop. Pour atteindre 3%, ce système d’exploitation a mis 30 ans !

Linux est un système d’exploitation gratuit et open source de type Unix, développé à l’origine par Linus Torvalds en 1991. Il sert de base à de nombreuses distributions différentes, ou « distributions ».

Il est largement utilisé sur les serveurs, les superordinateurs, les smartphones et même les ordinateurs personnels comme alternative aux systèmes d’exploitation propriétaires comme Windows ou macOS.

Windows est en tête avec 72,13 % ! Linux est en dernière position

Bien que Windows domine le marché, suivi de près par macOS, la vérité est qu’il existe des alternatives que beaucoup considèrent comme bien meilleures. Nous parlons de Linux, qui, au fil des années, s’est développé et a gagné de plus en plus d’utilisateurs.

Selon les données de StatCounter de février 2024, Windows détient une part de marché de 72,13 %. MacOS suit avec 15,46% et Linux apparaît « seulement » avec 4,03%, mais il a progressé.

Fenêtres : 72,13 %

macOS : 15,46 %

Inconnu : 6,11 %

Linux : 4,03 %

Chrome OS : 2,26 %

FreeBSD : 0,01 %

Même si la part de marché de ce système d’exploitation gratuit est très faible, les chiffres montrent qu’elle a augmenté, ce qui sont de bons indicateurs. Linux peut être personnalisé et les distributions ne manquent pas, adaptées aux besoins de chaque personne.