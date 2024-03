Deux moutons tibétains clonés pour la première fois en Chine : utilisation de la technique de Dolly

Les deux moutons tibétains ont été créés à partir de cellules somatiques de spécimens adultes considérés comme « excellents » : nés dans la province chinoise du Qinghai, le clonage a été réalisé dans le cadre d’un programme de recherche visant à « prévenir la dégénérescence de la race d’animaux de l’Altiplano », appréciée pour la qualité de sa laine de cachemire.

Une des deux brebis tibétaines clonées en Chine / Crédit : CCTV

Deux brebis tibétaines ont été clonées à partir de cellules somatiques de spécimens adultes considérés comme « excellents ». Selon les médias chinois, certains scientifiques ont réussi pour la première fois à cloner une race animale en utilisant une technique similaire à celle utilisée pour créer la brebis Dolly et plusieurs autres mammifères. Les deux brebis, connues sous le nom de brebis Oula – un type de mouton tibétain au physique robuste, aux membres longs et au corps grand, apprécié pour la qualité de sa laine de cachemire – sont nées dans le Qinghai, une province du nord-ouest de la Chine qui borde le Tibet, dans le cadre d’un programme de recherche visant à « prévenir la dégénérescence de la race d’animaux de l’Altiplano » rapporte l’agence de presse Xinhua.

Deux brebis tibétaines clonées en Chine

« Deux brebis clonées sont nées dans le Qinghai. La première pesait 3,4 kilogrammes à la naissance et est en bonne santé », a déclaré Su Jianmin, le scientifique responsable du programme de clonage de la Northwest A&F University de Xianyang, ajoutant que la recherche menée dans le Qinghai peut aider la race à maintenir son adaptabilité à l’environnement de l’Altiplano. Les chercheurs ont expliqué que pour le clonage, ils avaient sélectionné « trois excellents béliers reproducteurs et une brebis » de la coopérative professionnelle des éleveurs de moutons Atuosu Huola dans la région autonome mongole de Henan, dans la province du Qinghai, y compris des béliers lauréats de nombreux prix de reproduction. « À part cela, les détails du projet sont cependant rares et il n’est pas clair si les résultats de la recherche seront publiés dans une revue à comité de lecture. Cependant, le média chinois CCTV a publié une vidéo d’un des deux animaux clonés.

Selon les communiqués, les deux brebis tibétaines ont été créées par clonage de cellules somatiques, une technique qui consiste à introduire le noyau d’une cellule somatique (toute cellule autre que les spermatozoïdes ou les ovules) dans un ovule dont le noyau a été enlevé. La cellule ainsi reconstruite peut ensuite être stimulée à se diviser et à donner naissance à un organisme génétiquement identique au donneur du noyau de la cellule somatique.

Auparavant, cette technique a été utilisée pour cloner de nombreuses espèces de mammifères, dont la brebis Dolly, mais aussi des souris, des furets, des lapins, des chiens, des cochons, des vaches et même une chèvre d’une race similaire à celle du Tibet, connue sous le nom de chèvre himalayenne, originaire des montagnes du Cachemire.

Récemment, la Chine est devenue pionnière dans ce type de recherche. Au début de cette année, les chercheurs de l’Académie chinoise des sciences de Shanghai ont publié une étude montrant comment ils étaient parvenus à cloner avec succès un singe rhésus en utilisant le transfert nucléaire de cellules somatiques. Le singe, appelé « ReTro » d’après l’une des techniques utilisées dans sa création (le remplacement du trophoblaste), est le premier rhésus à atteindre l’âge de deux ans.