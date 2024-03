Microsoft annoncera le Surface Pro 10 avec écran OLED ce mois-ci

Le Surface Pro 10 avec un écran OLED sera présenté ce mois-ci : Microsoft souhaite changer le cap de ses ordinateurs portables

Tout indique que le Surface Pro 10 de Microsoft sera équipé d’un écran OLED. Les dernières rumeurs concernant cet ordinateur laissent entendre que les personnes de Redmond sont en train de finaliser les préparatifs pour pouvoir donner le feu vert à sa présentation en société. Il ne faudra pas attendre trop longtemps, le Surface Pro 10 de Microsoft avec un écran OLED sera présenté ce mois-ci.

Alors que tout indiquait que Microsoft lancerait son nouvel ordinateur portable en avril, c’est grâce aux fuites qu’il a été possible de savoir que ce serait en mars son lancement. De plus, il ne faudra pas attendre trop longtemps. Les informations qui ont été révélées parlent du 21 mars comme le jour choisi par Microsoft pour sa présentation.

Surface Pro 10 : date de lancement et caractéristiques

Opter pour un écran OLED sur le Surface Pro 10 est un coup sur la table de Microsoft. La société utilise depuis plusieurs générations des écrans IPS qui, bien qu’ils soient de bonne qualité, ne peuvent pas rivaliser avec tous les avantages offerts par la technologie OLED.

De plus, des entreprises comme ACER ou MSI proposent des options sur le marché qui intègrent des écrans OLED. Microsoft doit se mettre au niveau des autres fabricants et avec le Surface Pro 10, il essaiera de le faire, même s’il devra mettre tous les atouts de son côté.

À l’intérieur du Surface Pro 10, il y aura une combinaison de processeurs : Intel Core Ultra et Qualcomm Snapdragon X Elite. Ce choix vise à obtenir plus de puissance, d’efficacité et d’intelligence. Les deux processeurs disposent d’unités de traitement neuronal (NPU).

Tous les détails sur ces processeurs ne sont pas connus, ni non plus les configurations avec lesquelles le Surface Pro 10 arrivera sur le marché, mais étant donné qu’il s’agit d’un appareil haut de gamme, il est prévu qu’il dispose d’une bonne quantité de RAM et de stockage.

En ce qui concerne l’écran, la diagonale est un mystère, mais le Surface 9 Pro dispose d’un écran de 13 pouces, il est donc prévu qu’elle soit maintenue ou augmentée en taille. La technologie OLED permettra également de disposer de la HDR et d’intégrer une caméra grand-angle.

L’IA sera un élément clé du Surface 10 Pro, Microsoft est conscient que c’est l’avenir et Windows 11 propose de plus en plus d’options d’intelligence artificielle. Il est clair que son nouvel exemple en matière de matériel ne restera pas en arrière. Il ne reste plus qu’à attendre le 21 mars pour vérifier si les rumeurs sont réelles.