Un homme arrêté pour avoir prétendument tenté de voler une voiture autonome Waymo

Qu’est-ce qui vient de se passer? Un homme pourrait être accusé de tentative de vol de voiture après avoir prétendument tenté de voler un taxi Waymo autonome au centre-ville de Los Angeles. L’incident s’est produit samedi soir lorsque la voiture a déposé un passager près de la mairie vers 22h30.

Comme le rapporte le LA Times, Vincent Maurice Jones, 34 ans, vraisemblablement un résident sans logement de Los Angeles, s’est assis sur le siège driver du véhicule autonome et a tenté de s’éloigner, mais n’a pas pu actionner les commandes. Une fois que les représentants de Waymo ont réalisé ce qui se passait, ils ont demandé à Jones de sortir de la voiture, en utilisant le système de communication embarqué. Cependant, le suspect a refusé de descendre du véhicule, les obligeant à appeler la police.

Waymo a confirmé l’incident et affirmé que son équipe d’assistance aux passagers n’avait contacté la police qu’après que le suspect avait refusé de sortir du véhicule malgré les instructions de le faire. Une fois arrivés sur les lieux, la police a fait sortir Jones de la voiture et l’a arrêté pour tentative de vol. L’entreprise a ajouté que personne n’a été blessé dans l’incident et que la voiture n’a subi aucun dommage.

Il est important de souligner que le LAPD n’a pas encore confirmé les accusations portées contre le suspect, mais la plus importante est probablement celle d’une tentative de vol de voiture, passible d’un maximum de trois ans de prison. Cependant, s’il est accusé d’un délit, il pourrait être condamné à seulement un an de prison s’il est reconnu coupable. L’état mental de Jones n’est pas encore connu, il n’est donc pas clair s’il sera déclaré mentalement apte à subir son procès.

Les voitures autonomes sont de plus en plus courantes en Californie, même si de nombreux citoyens expriment leur malaise face à cette technologie. Certains sont tellement mécontents des nouvelles voitures qu’ils recourent à la violence pour exprimer leur désenchantement.

Le mois dernier, un taxi Waymo sans driver a été vandalisé et incendié dans le quartier chinois de San Francisco. Heureusement, la Jaguar I-Pace était vide au moment de l’incident et aucun blessé n’a été signalé.

