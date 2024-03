Un tiktoker italien a fait changer la couleur de ses yeux : comment fonctionne l’opération

Il est possible de changer la couleur des yeux en moins d’une heure. C’est ce qu’a fait un tiktoker italien, qui a raconté sur les réseaux sociaux tout le processus de l’opération chirurgicale coûteuse qui le rend possible. Mais comme toute intervention médicale, il n’y a pas de risque zéro.

« Je change mes yeux de couleur marron en couleur bleu glace ». C’est ainsi qu’un des dernières vidéos publiées par le tiktoker italien luckyy_john sur TikTok commence : dans une série de vidéos et dans ses stories sur Instagram, le jeune homme romain a raconté le parcours qui l’a amené à réaliser « l’un de ses plus grands rêves » : changer définitivement la couleur de ses yeux.

Non, il ne s’agit pas de lentilles de contact colorées, mais d’une intervention de chirurgie esthétique réversible, qui peut également être réalisée en Italie : elle s’appelle « kératopigmentation » et a été développée dans les années 2000 initialement à des fins thérapeutiques. Puis, après une dizaine d’années, à partir de 2010, son utilisation a été étendue également à des fins esthétiques.

L’intervention racontée sur TikTok

Il suffit de jeter un coup d’œil au compte TikTok de luckyy_john pour se faire une idée de ce dont il s’agit. Dans ses vidéos, le tiktoker romain a raconté toutes les étapes de l’intervention, des tests de qualification au résultat final. Les contenus dans lesquels luckyy_john parle de l’intervention sont nombreux, plus de dix, et certains ont été vus par des millions d’utilisateurs. La vidéo la plus visualisée de tous a plus de trois millions de vues.

L’opération – explique le tiktoker – a été indolore, car elle a été réalisée sous anesthésie oculaire, mais pas dans un état d’inconscience : « Évidemment, j’étais réveillé car je devais suivre ce que la douleur me disait, regarde en haut, regarde en bas, etc. », a expliqué le jeune homme dans les stories d’Instagram. En ce qui concerne la réalisation, luckyy_john a raconté qu’il a pu subir l’intervention seulement après avoir testé son admissibilité avec les médecins : celle-ci consiste à insérer le pigment désiré dans l’iris à travers le laser. Il s’agit d’une intervention assez rapide : le créateur a expliqué à ses followers que, s’il n’y a pas de complications, un œil prend seulement 15 minutes.

Combien coûte l’intervention

Rapide oui, mais certainement pas économique. L’une des questions les plus fréquemment posées dans les commentaires concerne précisément le coût de l’intervention : la réponse a été donnée dans une storie sur Instagram par le tiktoker lui-même. Nous parlons de chiffres assez importants : de 8 990 à 9 760 euros, en fonction de l’intensité du pigment choisi, a expliqué le jeune homme.

« J’ai réalisé l’un de mes plus grands rêves ! Je sais que pour beaucoup, cela peut sembler superficiel, mais pour moi ce n’est pas le cas ! », a déclaré le tiktoker, peut-être en réponse aux différents commentaires critiques reçus des utilisateurs du réseau social : « Mais sérieusement, tu as tout cet argent à dépenser ? » a écrit un utilisateur. « Mais ne pouvais-tu pas simplement utiliser des lentilles colorées ? Elles coûtent moins cher, aucun risque, et tu peux changer de couleur autant de fois que tu veux », se demande un autre utilisateur. Mais de la part du tiktoker, aucun regret : « Je n’aimais pas mes yeux naturels. Ils ne me représentaient pas ! Je sais que nous devons nous accepter tels que nous sommes, mais je n’y arrivais pas. Après y avoir réfléchi pendant 10 ans et avec l’aide de ma famille, enfin l’un de mes rêves s’est réalisé ! ».

Comment fonctionne l’opération

En réalité, luckyy_john n’est pas le seul à avoir posté des contenus similaires sur TikTok. Il suffit de faire quelques recherches pour trouver sur le réseau social plusieurs vidéos de garçons et de filles montrant leur avant et après avoir subi la même intervention chirurgicale pour modifier la couleur des yeux.

Comme l’a également expliqué le tiktoker romain, l’intervention peut également être réalisée en Italie (il s’est rendu dans un centre à Rome, mais il en existe également dans d’autres villes d’Italie). Plus précisément, la technique utilisée s’appelle FLAAK (Femto Laser Aesthetic Annular Keratopigmentation) : il s’agit d’un processus de pigmentation qui concerne la cornée de la couleur désirée. Le choix est vaste : bleu, vert, gris et marron, dont on peut également choisir la nuance et l’intensité. Le pigment utilisé, le BioChromaEyes, est le seul approuvé par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) et les autorités européennes de la sécurité sanitaire, explique la clinique qui réalise ce type d’opération.

Comparé à d’autres opérations, telles que la dépigmentation laser de l’iris ou l’insertion d’un iris artificiel dans l’œil, la kératopigmentation avec la technique FLAAK est réversible. Cependant, pour revenir en arrière, il est nécessaire de subir une nouvelle intervention – la procédure R-FLAAK -, après laquelle il est impossible de subir une nouvelle intervention de pigmentation.

Quels sont les risques possibles

En ce qui concerne les complications possibles, c’est la clinique elle-même qui réalise l’intervention qui explique que « comme pour toute intervention chirurgicale, il n’y a pas de risque zéro » : le risque le plus fréquent, bien qu’assez rare grâce à l’utilisation de collyres antibiotiques, est celui de développer une infection. En ce qui concerne la possibilité de perdre la vue, la clinique rassure en expliquant que « si le patient suit scrupuleusement le traitement et le suivi postopératoire, aucun cas de cécité n’a été signalé ». Le pigment utilisé dans le FLAAK est également biocompatible et ne devrait donc pas entraîner de réactions inflammatoires. En substance, cette opération présente des risques « comparables à ceux de la chirurgie laser de la myopie, dont des millions de patients ont bénéficié au cours des 30 dernières années ».

En tout cas, il s’agit d’une intervention qui mérite une évaluation appropriée, surtout si elle ne répond pas à un besoin médical. La recommandation est donc toujours de parler à son ophtalmologiste et de se faire expliquer tous les risques éventuels liés à ce type d’intervention, avant de prendre une décision définitive.