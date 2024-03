‘House of the Dragon’ saison 2 affine sa date de sortie

Nous ne connaissons toujours pas la date exacte, mais au moins nous savons maintenant quel mois elle arrivera

‘House of the Dragon’ revient cette année

L’été 2022 a vu arriver sur HBO Max House of the Dragon, une série se déroulant 200 ans avant les événements de Game of Thrones qui raconte l’histoire de la Maison Targaryen et de ses nombreux conflits. Lorsqu’ils nous ont enfin montré leur première bande-annonce après avoir été en tournage depuis avril 2023, ils nous ont également donné une période de sortie, encore une fois l’été, même si nous ne savions même pas quel mois.

Maintenant, oui, et bien que nous ne connaissions pas encore le jour, nous pouvons au moins confirmer que la deuxième saison de House of the Dragon arrivera en juin, bien qu’elle sera plus courte que la précédente. Huit épisodes au lieu des dix de la première, mais où, comme nous pouvons le constater grâce à son avant-goût, nous reverrons des visages familiers.

Se déroulant 2000 ans avant les événements de Game of Thrones, House of the Dragon est une série de HBO Max qui a débuté le 21 août 2022. Cette série raconte l’histoire de la Maison Targaryen et est basée sur le livre de George R.R. Martin, Fuego y Sangre. Les responsables de la série sont les mêmes que ceux qui ont réalisé la série principale, David Benioff et D.B. Weiss, qui ont cette fois dû inventer moins de choses pour conclure Game of Thrones, comme nous le savons, avec, vous savez, une fin qui n’a pas plu à tout le monde.

Dans Fuego y Sangre, Martin nous plonge dans l’ascension au pouvoir des Targaryen. Cette dynastie, survivante de la Malédiction de Valyria, s’est installée sur l’île de Peyredragon et a livré d’intenses batailles dans Westeros. C’est Aegon Ier qui a fondé l’emblématique Trône de Fer, mais sa conquête n’a pas marqué la fin. Les générations suivantes de Targaryen se sont affrontées pour le pouvoir, déclenchant une guerre civile qui les a presque détruits. House of the Dragon s’inspire de cette histoire mythique d’ascension et de déclin.