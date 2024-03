4 Go contre 8 Go : Quelles différences de performances ? [Benchmarks]

On a beaucoup parlé des cartes graphiques de 8 Go au cours de l’année écoulée, et une grande partie de cette discussion a été déclenchée par notre comparaison de 8 Go contre 16 Go de VRAM, qui portait sur la Radeon RX 6800 et la GeForce RTX 3070. Si vous êtes intéressé, nous vous suggérons en vérifiant. En résumé, nous avons trouvé de nombreux cas où le RX 6800 de 16 Go a surpassé le RTX 3070 dans les jeux modernes, une différence directement liée au plus grand tampon VRAM de 16 Go.

Depuis lors, nous avons découvert d’autres cas dans lesquels les jeux fonctionnent mieux avec 16 Go de VRAM contre seulement 8 Go, soit en offrant des fréquences d’images plus fluides, soit en offrant une qualité d’image supérieure grâce au rendu de toutes les textures en pleine résolution.

Le but de cette fonctionnalité était de sensibiliser les joueurs à l’importance de la VRAM. Et armés de ces connaissances, les joueurs pourraient commencer à pousser AMD et NVIDIA à inclure davantage de VRAM dans les futures générations de GPU. Historiquement, nous avons vu des modèles comme les RTX 3070 et 3070 Ti se lancer avec des capacités VRAM insuffisantes, malgré leurs prix élevés.

Malheureusement, cette génération a vu un produit au prix de 400 $ offrant seulement 8 Go de VRAM dans le RTX 4060 Ti, bien qu’une version de 16 Go soit désormais disponible pour 450 $.

La réalité est que, bientôt, 8 Go de VRAM seront insuffisants pour de nombreux nouveaux jeux, un scénario auquel nous avons déjà commencé à assister. Ainsi, nous vous conseillons fortement d’acheter la version 16 Go du RTX 4060 Ti, si vous envisagez un RTX 4060 Ti, car elle représente une petite prime de 13 % pour éviter d’éventuels problèmes de performances ou visuels à l’avenir.

Plus récemment, nous avons également assisté à l’arrivée de la Radeon RX 7600 XT de 16 Go – essentiellement une déclinaison de 16 Go du RX 7600 qui n’était livrée qu’avec 8 Go de VRAM. Dans ce cas, les joueurs envisagent une prime de 22 % pour le modèle 16 Go, ce qui en réalité un achat plus difficile, bien que toujours encouragé pour les mêmes raisons.

Fait intéressant, lors de la sortie du RTX 4060 Ti de 16 Go, nous avons vu de nombreuses personnes affirmer que la mémoire tampon de 16 Go n’était pas nécessaire pour un tel produit. L’argument était que la carte était trop lente et que le bus mémoire de 128 bits aboutissait à une bande passante de seulement 288 Go/s, ce qui empêcherait une utilisation efficace de la mémoire tampon plus grande. Cependant, nous avons prouvé dans notre examen du RTX 4060 Ti 16 Go qu’il était effectivement utile, en montrant des exemples où les performances et/ou la qualité d’image étaient nettement meilleures.

Un scepticisme similaire a été adressé à la Radeon RX 7600 XT, compte tenu de sa vitesse plus lente par rapport à la RTX 4060 Ti. Ici, nous envisageons également un bus mémoire de 128 bits avec une bande passante de 288 Go/s. Valider de telles affirmations suggérerait que les GPU comme la Radeon RX 6500 XT ne peuvent pas utiliser efficacement une mémoire tampon de 8 Go, étant donné son bus mémoire 64 bits plus étroit et la moitié de la bande passante du 7600 XT.

Il se trouve que nous avons les versions 4 Go et 8 Go de la Radeon 6500 XT, et mis à part la capacité mémoire, les deux versions sont identiques. Comme la Radeon 7600 XT et la RTX 4060 Ti de 16 Go, la 6500 XT de 8 Go double le nombre de puces GDDR6 utilisées, en fixant des puces supplémentaires à l’arrière du PCB à l’aide de la méthode à clapet.

Cela fait du 6500 XT le GPU le plus récent et le plus puissant disponible dans les configurations 4 Go et 8 Go. Bien que la Radeon 6500 XT soit un GPU plus faible, cela est avantageux pour nos tests, car il donne un aperçu de la façon dont les GPU moins puissants utilisent des tampons de mémoire plus importants. La comparaison entre 4 Go et 8 Go peut également nous donner un aperçu de la dynamique future entre les configurations 8 Go et 16 Go.

Pour nos tests, nous examinerons plus d’une douzaine de jeux, tous testés en 1080p en utilisant divers paramètres de qualité. Le système de test est construit autour du Ryzen 7 7800X3D, avec une mémoire DDR5-6000 CL30, et nous utiliserons PCIe 4.0 avec le 6500 XT pour garantir des performances maximales. Jetons un coup d’œil aux résultats…

Benchmarks de jeu

Tout d’abord, nous avons Baldur’s Gate 3, qui n’est peut-être pas le premier jeu auquel vous pensez lorsque l’on considère une utilisation intensive de la VRAM. Selon les normes actuelles, il n’est pas particulièrement exigeant, mais il peut toujours utiliser pleinement une mémoire tampon de 8 Go, ce qui pose un défi pour les cartes graphiques de 4 Go. En utilisant le préréglage ultra-qualité, nous avons observé une augmentation de 27 % de la fréquence d’images moyenne et une amélioration significative de 44 % des basses de 1 % avec le 8 Go 6500 XT.

De plus, comme les données destinées à la mémoire vidéo locale n’ont pas débordé dans la mémoire système, l’utilisation de la RAM a diminué de 26 % avec la configuration 6500 XT de 8 Go.

Ensuite, nous avons examiné Cyberpunk 2077, en utilisant le préréglage de qualité moyenne à la résolution native de 1080p. Il est important de noter que tous les tests réalisés pour cet article ont évité toute sorte de mise à l’échelle.

Avec une mémoire tampon VRAM de 4 Go sur le 6500 XT, nous avons enregistré 46 ips en moyenne. Le modèle 8 Go était 17 % plus rapide. Cependant, l’augmentation la plus notable s’est produite dans les plus bas de 1 %, avec une amélioration de 34 % dans ce cas. L’utilisation de la mémoire est passée à 6,8 Go et celle de la RAM a diminué de 17 % à 10,9 Go, soulignant l’importance d’une VRAM suffisante pour les performances.

Dying Light 2 a été testé en utilisant le « préréglage élevé », permettant un gameplay à 60 ips. Ces paramètres de qualité ne dépassent pas une mémoire tampon VRAM de 4 Go, de sorte que les versions 4 Go et 8 Go du 6500 XT offrent des niveaux de performances identiques. Lorsque les cartes graphiques de 8 Go ont été initialement introduites, la plupart des résultats ressemblaient à ce scénario, ce qui a amené les joueurs à croire qu’il était judicieux d’acheter une version 4 Go d’un produit comme le RX 480.

Dans Forza Motorsport, en utilisant un mélange de paramètres élevés et ultra, nous avons constaté que le jeu pouvait utiliser jusqu’à 6,4 Go de VRAM en 1080p. Cela a conduit à une augmentation de 35 % des performances moyennes pour le modèle 8 Go.

Immortals of Aveum, un titre visuellement époustouflant, a démontré qu’avec suffisamment de VRAM, permettant le préréglage de haute qualité et l’ajustement manuel de la qualité de la texture sur ultra, on obtenait toujours plus de 30 ips en moyenne. Même si les performances ne sont pas exceptionnelles, surtout pour un 6500 XT, le point clé est que sans suffisamment de VRAM, le jeu devient complètement injouable. Même avec les paramètres de qualité les plus bas, le 6500 XT de 4 Go a eu du mal, atteignant seulement 9 ips en moyenne, rendant le jeu illisible. La différence de performances ici, en utilisant le même GPU mais avec des capacités VRAM variables, est remarquable.

Un autre jeu qui nécessite une VRAM importante est Ratchet & Clank : Rift Apart. Les tests à 1080p en utilisant le préréglage de qualité le plus bas possible ont permis au modèle 4 Go d’atteindre seulement 44 ips en moyenne. En revanche, la version 8 Go était 45 % plus rapide, soit un incroyable 108 % plus rapide en comparant les plus bas de 1 %. Cela est dû au fait que le jeu nécessite au moins 8 Go de VRAM, contre 7,3 Go lors de nos tests. De plus, disposer de suffisamment de VRAM sur la carte de 8 Go a réduit l’utilisation de la mémoire système de 32 % par rapport au modèle de 4 Go.

Enfin, nous avons testé Spider-Man Remastered, permettant le préréglage de la plus haute qualité, étiqueté « très élevé ». Avec 8 Go de VRAM, le 6500 XT a réussi à restituer plus de 60 ips, ce qui le rend 26 % plus rapide que la version 4 Go. En effet, le jeu consommait jusqu’à 6,8 Go de VRAM dans notre scène de test, et disposer de suffisamment de VRAM avec le modèle 8 Go réduisait l’utilisation de la RAM de 24 %.

Benchmarks ultra et faibles et comparaisons visuelles

Assassin’s Creed Mirage

Dans la section suivante, nous allons effectuer plusieurs comparaisons, dont beaucoup sont accompagnées de comparaisons de qualité d’image. Il y a beaucoup de choses à couvrir, mais nous pensons qu’il y a ici du contenu que vous n’avez peut-être pas vu auparavant. Nous commencerons par Assassin’s Creed Mirage.

En utilisant le préréglage de faible qualité, le modèle 8 Go était toujours 8 % plus rapide puisque le jeu utilisait jusqu’à 5,7 Go de VRAM.

Pour ces résultats, nous avons conservé le préréglage de faible qualité activé, mais avons augmenté manuellement la qualité de la texture à ultra-élevée. En conséquence, la configuration 8 Go a connu une réduction de 7 % des performances, mais le modèle 4 Go a connu une diminution massive de 42 %, ou une diminution de 75 % si l’on considère les plus bas de 1 %. Le jeu est maintenant sur le point d’atteindre la limite maximale de la mémoire tampon de 8 Go, c’est pourquoi le modèle 8 Go a connu une légère diminution des performances et une légère augmentation de l’utilisation de la RAM.

Le résultat final était une moyenne de 66 ips jouable pour la carte de 8 Go, ce qui la rend 74 % plus rapide que le modèle de 4 Go, ou 338 % en comparant les plus bas de 1 %.

Essentiellement, cela signifie que pour à peu près le même niveau de performances, vous pouvez activer des textures ultra-élevées avec le modèle 8 Go, tandis que les cartes 4 Go sont limitées à une qualité de texture faible. Même dans ce cas, nous observons toujours une augmentation de l’utilisation de la RAM pour le modèle 4 Go.

Comparaison visuelle

Après avoir vu les chiffres, regardons comment cela se traduit visuellement. A gauche, nous avons des textures ultra hautes, et à droite, des textures basses. À première vue, ils semblent très similaires, mais à mesure que vous y prêtez plus attention lorsque vous jouez, vous remarquerez des différences. Il est important de se rappeler que nous utilisons les paramètres de qualité les plus bas, de sorte que des aspects tels que le niveau de détail, les ombres, l’éclairage et d’autres éléments visuels sont ici compromis. Cependant, vous pouvez clairement voir les éléments distants rendus avec une qualité supérieure avec des textures ultra-élevées.

La maçonnerie au sol, par exemple, est nettement meilleure, et cette différence devient évidente lors du jeu. Nous espérons que la compression YouTube n’a pas diminué la qualité de ces comparaisons visuelles. C’est difficile à discerner dans ce test, mais le feuillage des arbres, par exemple, est plus beau, même si, dans ce titre, les différences sont souvent subtiles. Le point clé est qu’avec le modèle 8 Go, vous recevez les mises à niveau visuelles sans aucune pénalité de performances.

Banishers : Ghosts of New Eden

Banishers : Ghosts of New Eden nécessite plus de 4 Go de VRAM à 1080p, même en utilisant le préréglage de qualité le plus bas. Le 8 Go 6500 XT était 35 % plus rapide en comparant la fréquence d’images moyenne et 64 % plus rapide pour les 1 % les plus bas. Cela est dû au fait que le jeu utilise 4,7 Go de VRAM, légèrement au-dessus de la mémoire tampon de 4 Go, mais clairement suffisamment pour avoir un impact significatif sur les performances.

En conservant les paramètres de faible qualité et en ajustant la qualité de la texture à un niveau très élevé, nous avons vu l’utilisation de la VRAM augmenter à 5,8 Go sur le modèle 8 Go. Cela n’a entraîné pratiquement aucune perte de performances, ce qui la rend 67 % plus rapide que la version 4 Go et 122 % plus rapide en comparant les plus bas de 1 %.

Cela signifie que vous pouvez maximiser la qualité des textures sur la carte de 8 Go tout en obtenant des performances jusqu’à 58 % supérieures à celles du modèle de 4 Go, qui utilisait des textures de mauvaise qualité. Ainsi, vous obtenez des performances nettement meilleures avec une qualité visuelle améliorée.

Skull & Bones

Skull & Bones, un autre achat récent que nous avons testé à l’aide du benchmark intégré, du moins dans un premier temps. Avec les paramètres de faible qualité activés, le modèle 8 Go était 11 % plus rapide en moyenne et 26 % plus rapide en comparant les basses de 1 %, car le jeu utilisait jusqu’à 5,1 Go de VRAM.

En augmentant les détails de l’environnement de faible à ultra élevé, l’utilisation de la VRAM a augmenté à 7,2 Go sur le modèle de 8 Go, ce qui lui confère un avantage de près de 30 % en termes de performances par rapport à la fréquence d’images moyenne.

Cela signifie que pour un niveau de performances similaire, le modèle 8 Go peut fonctionner avec le paramètre de détails de l’environnement au maximum, tandis que le modèle 4 Go est limité au paramètre bas.

L’héritage de Poudlard

Ensuite, nous avons Poudlard Legacy, pas le titre triple-A moderne le plus optimisé, mais néanmoins un jeu extrêmement populaire. En utilisant les paramètres de qualité les plus bas possibles, le 6500 XT de 4 Go n’a géré que 71 ips en moyenne, ce qui semble décent jusqu’à ce que vous découvriez qu’avec 8 Go de VRAM, il est capable de 81 ips, une amélioration de 14 % bien qu’il s’agisse d’une amélioration de 24 % dans un minimum de 1 %. que vous remarquerez le plus.

Le jeu nécessite en effet plus de 4 Go de VRAM. Même en utilisant les paramètres les plus bas possibles à 1080p, nous ne sommes pas loin de maximiser la mémoire tampon de 8 Go avec 6,8 Go utilisés. Nous avons même observé une augmentation de 52 % de l’utilisation de la RAM pour la configuration 4 Go, les données destinées à la mémoire vidéo débordant dans la mémoire système.

Bien entendu, si nous activons des textures de très haute qualité, la situation empire pour le modèle 4 Go, avec une utilisation de la mémoire système augmentant à 17,7 Go, tandis que les fréquences d’images chutent de 33 %. Cela a rendu le modèle 8 Go 70 % plus rapide en moyenne puisque le jeu utilisait désormais 7,1 Go de VRAM.

Cela signifie que vous pouvez jouer à Poudlard Legacy sur le 6500 XT de 8 Go en utilisant des textures de ultra-qualité et, en réalité, avec 80 ips, vous pouvez augmenter la qualité de quelques autres paramètres. Mais pour les besoins de cette comparaison, le modèle 8 Go était 13 % plus rapide lors de l’utilisation d’ultra textures par rapport au modèle 4 Go avec des textures faibles.

Comparaison visuelle

La différence visuelle entre le préréglage de faible qualité utilisant des textures faibles et les textures ultra est de jour comme de nuit, ce qui est très visible lors des jeux. Même dans ces scènes statiques, vous pouvez voir la différence. Nous avons choisi de comparer Poudlard Legacy de cette façon car il était extrêmement difficile d’obtenir des scènes identiques lors d’un déplacement.

Vous pouvez le voir ici : la pile de pots à droite de l’écran présente des détails beaucoup plus élevés lors de l’utilisation d’ultra textures. En regardant le bâtiment en A au loin, vous pouvez voir que les briques qui composent la façade sont d’une qualité bien supérieure.

Dans cette scène du chariot de nourriture, le simple fait d’augmenter la qualité de la texture entraîne une qualité d’image nettement supérieure. La forme des légumes semble plus réaliste, et les textures, la texture du sol et même les caisses sur le chariot sont bien meilleures.

Un autre problème que nous avons trouvé avec le modèle 4 Go était l’éclatement des textures, et il ne s’agissait pas seulement de textures à chargement lent. Au contraire, les textures disparaissaient constamment, même à l’arrêt. Les briques situées sur le côté droit de la scène en sont un bon exemple. Il est remarquable que la comparaison sur le côté gauche de l’écran, qui semble bien meilleure, ait également abouti à des performances nettement meilleures pour la version 8 Go du 6500 XT.

Même la qualité du poil de ce taureau est bien meilleure. Un autre élément qui se démarquera lors de la lecture est la qualité du texte. Par exemple, il est presque impossible de lire ce signe plutôt grand lorsque vous utilisez des textures de mauvaise qualité.

Star Wars Jedi : Survivor

Passons à Star Wars Jedi : Survivor, nous utilisons ici le préréglage de très mauvaise qualité, qui est encore très gourmand en VRAM. Bien que les performances moyennes en images par seconde soient à peu près les mêmes, le modèle 8 Go a fourni des basses bien meilleures de 1 %, améliorant les performances de 23 %.

Ensuite, si nous activons des textures de qualité épique tout en gardant tout le reste au minimum, le modèle 8 Go ne perd que quelques images, tandis que le modèle 4 Go a connu une baisse de 24 %, ne rendant que 35 ips.

Cela signifiait qu’il était possible d’obtenir de meilleures performances avec le modèle 8 Go en utilisant des textures de qualité épique par rapport au modèle 4 Go avec tout réglé au niveau bas, y compris les textures.

Comparaison visuelle

Visuellement, cela n’a pas toujours fait une grande différence, même si je dois admettre que je n’ai pas beaucoup examiné le jeu. Mais même ici, vous pouvez voir que la qualité des textures distantes est bien meilleure lorsque vous utilisez les paramètres de textures épiques, et ces améliorations visuelles n’ont pas de coût en termes de performances, du moins par rapport au modèle 4 Go.

Les éléments qui se sont démarqués comprenaient la qualité de ces caisses ; la version à texture épique était bien meilleure et toutes les textures distantes semblaient beaucoup plus claires. Dans l’ensemble, il est juste de dire que la version à texture épique était globalement bien meilleure.

The Last of Us, partie 1

Ensuite, nous avons The Last of Us Part 1, un titre connu pour son utilisation intensive de la VRAM. Même après plusieurs mises à jour, il peut atteindre un maximum de 8 Go de mémoire tampon. Les améliorations d’optimisation les plus significatives ont concerné la qualité de la texture pour les réglages faibles et moyens.

Même avec des paramètres de mauvaise qualité, la carte de 8 Go est toujours 11 % plus rapide, ce qui représente une augmentation notable. Nous attribuons cette augmentation au jeu utilisant plus de 4 Go de VRAM, car le modèle 4 Go a connu une augmentation de 1 Go de l’utilisation de la RAM.

En augmentant le paramètre de texture à un niveau élevé, nous avons pu maximiser les 8 Go du 6500 XT à 1080p, avec une utilisation atteignant 7,9 Go. Cela dit, les performances en images par seconde sont restées inchangées, alors que le modèle 4 Go a connu une diminution de 33 %, tombant à 31 images par seconde en moyenne.

Ensuite, permettant des textures de très haute qualité, le modèle 8 Go manque de VRAM, ce qui entraîne une diminution des performances de 24 %. Cependant, 38 ips en moyenne restent nettement meilleurs que les 28 ips observés sur le modèle 4 Go.

En comparant leurs configurations les plus optimales, le modèle 8 Go avec des textures élevées et le modèle 4 Go avec des textures faibles, nous constatons que la version 8 Go est toujours 61 % plus rapide. Mis à part les performances, la mise à niveau visuelle est assez significative.

Comparaison visuelle

Les textures de haute qualité offrent plusieurs améliorations visuelles. Dès la cinématique d’ouverture, une amélioration notable concerne le t-shirt de Sarah. La qualité du texte est un problème important avec les textures de mauvaise qualité. Avec des textures de haute qualité, vous pouvez réellement lire les noms, alors que c’est impossible avec des textures faibles. Le devant de son t-shirt et la boîte qu’elle tend à Joel présentent également des textures sensiblement plus élevées.

Ceux d’entre vous aux yeux d’aigle auront peut-être remarqué que même les cheveux du bras de Joel sont bien plus beaux en utilisant les textures les plus élevées. En jouant au jeu, vous remarquerez que les visages des personnages, par exemple les taches de rousseur de Sara, sont beaucoup plus visibles en utilisant les textures supérieures.

Dans cette scène, la table de chevet, ainsi que le visage et les bras de Sarah, sont nettement plus beaux grâce aux textures élevées. Dans le jeu, la différence est encore plus visible ; les modèles de personnages semblent beaucoup plus détaillés et les textures du sol se démarquent vraiment, offrant une expérience nettement meilleure avec le modèle 8 Go.

Total War : Warhammer III

Le dernier jeu que nous examinerons est Total War : Warhammer III. Il est important de noter que chaque préréglage applique la qualité Ultra Texture mais réduira automatiquement la qualité de la texture si la VRAM est insuffisante, à moins que l’option « VRAM illimitée » ne soit sélectionnée. Nous avons donc coché la case VRAM illimitée pour tous nos tests.

En commençant par le preset et les textures de qualité moyenne, les deux modèles délivrent le même niveau de performances, soit 71 fps en moyenne, ce qui est satisfaisant.

Cependant, si vous souhaitez activer le préréglage élevé avec des textures élevées, le modèle 4 Go aura du mal, tombant à 33 ips en moyenne. Cela rend la carte de 8 Go presque 40 % plus rapide lorsque l’utilisation de la VRAM atteint 6,1 Go.

Ensuite, avec l’ultra préréglage et les textures, le modèle 8 Go tombe à 38 ips en moyenne, ce qui est toujours 36 % plus rapide que le modèle 4 Go, avec une utilisation de la VRAM atteignant 6,9 Go.

Cela signifie que le modèle 8 Go utilisant les paramètres ultra est toujours plus rapide que le modèle 4 Go utilisant les paramètres élevés, de 15 % en réalité.

Comparaison visuelle

Étant donné que nous allons seulement de haut à ultra, la différence visuelle n’est pas énorme, mais les différences notables incluent des détails d’ombre améliorés, un feuillage de meilleure qualité sur les arbres et davantage d’effets visuels.

Le jeu est certainement meilleur avec les paramètres ultra, et 38 ips en moyenne sont probablement suffisants pour ce titre. Cependant, si vous désirez plus de 60 ips, vous devrez utiliser les paramètres moyens avec le 6500 XT, qui ne nécessite qu’une mémoire tampon de 4 Go.

Qu’est-ce qui ne suffit plus ?

Il n’est pas surprenant que 4 Go de VRAM ne suffisent pas en 2024 ; la nouvelle ne choquera personne. Cependant, son fonctionnement inadéquat peut vous surprendre, d’autant plus que dans presque tous les cas, nous utilisions les paramètres de qualité visuelle les plus bas possibles.

Pour nous, cette comparaison a été éclairante car elle a fourni une vision claire de ce qui se passe lorsque vous manquez de VRAM, pas seulement dans quelques cas extrêmes, mais presque universellement. Cela devrait nous donner des indications claires sur la direction que prennent les cartes graphiques de 8 Go. Il n’y a pas si longtemps, 8 Go de VRAM étaient considérés comme inutiles, voire excessifs.

Avec le recul, le premier GPU Radeon à offrir un tampon VRAM de 8 Go était les RX 390 et 390X à la mi-2015, qui à l’époque étaient essentiellement un modèle 290 et 290X rafraîchi avec une hausse de prix. Ensuite, il y a eu le RX 590, techniquement le premier GPU AMD à utiliser exclusivement 8 Go de VRAM fin 2018, bien qu’il ne s’agisse en réalité que d’un RX 580 overclocké sur un nœud de processus légèrement plus récent.

Les Vega 56 et 64 ont véritablement été les premiers nouveaux GPU d’AMD à adopter un tampon VRAM de 8 Go sans l’option d’un modèle de 4 Go, ce qui s’est produit fin 2017. Les cartes graphiques AMD de 8 Go abordables grand public ne sont arrivées que fin 2021 avec la série Radeon RX 6600.

Dans le camp NVIDIA, le premier GPU GeForce à dépasser 6 Go de VRAM était la GTX Titan X début 2015. La carte contenait une mémoire tampon de 12 Go mais coûtait 1 000 $, ce qui était insensé à l’époque, donc pas sûr que nous puissions compter celui-là. Les modèles grand public sont arrivés mi-2016 avec les GTX 1070 et GTX 1080 basées sur Pascal, au prix de 380 $ et 600 $, respectivement. Ensuite, nous avons vu le RTX 2070 fin 2018 pour 500 $, le modèle 8 Go le plus abordable de NVIDIA jusqu’à ce que le RTX 2060 Super arrive l’année suivante pour 400 $.

Nous n’avons pas vu de GPU GeForce moins cher avant le RTX 3050 merdique début 2022 pour 250 $, même s’il coûtait beaucoup plus cher que cela, mais c’était le premier modèle 8 Go abordable de NVIDIA car le RTX 3060 Ti coûte toujours 400 $.

En bref, nous avons rencontré pour la première fois des GPU compatibles 8 Go en 2015, et à l’époque, ils étaient jugés inutiles, un sentiment que j’ai certes partagé, qui, avec le recul, était myope, même si je pense que j’ai adoré le prix abordable du R9. 290 était devenu à l’époque.

Même avec la sortie de la Radeon RX 480 mi-2016, la mémoire tampon de 8 Go semblait encore largement inutile, même si l’option 8 Go ne coûtait que 40 $ de plus. Nous nous souvenons avoir été légèrement ennuyés par le fait qu’AMD n’ait échantillonné que les versions 8 Go du RX 480 aux évaluateurs, car le modèle 4 Go offrait un bien meilleur rapport qualité-prix en termes de coût par image.

Au moment où le RX 580 est arrivé, peu de choses avaient changé, mais pour seulement 30 $ de plus, nous vous recommandions d’opter pour le modèle 8 Go. Puis, fin 2019, après avoir comparé les versions 4 Go et 8 Go de la Radeon 5500 XT, nous avons conclu que si vous êtes un joueur solo qui donne la priorité à la qualité visuelle, vous voudrez éviter comme la peste les cartes graphiques de 4 Go.

Sur la base de cette chronologie, en 2017, lorsque le RX 580 et les GPU Pascal de NVIDIA étaient sur le marché, nous recommandions des options de 8 Go lorsqu’elles étaient disponibles. En 2019, nous déconseillions fortement les GPU de moins de 4 Go, si le budget le permet. C’est un délai d’exécution relativement rapide. Nous sommes passés de considérer 8 Go en 2015 comme inutiles à des signes en 2017 indiquant qu’investir dans un modèle de 8 Go pourrait être judicieux, et en 2019, c’était une forte recommandation avant que 4 Go ne deviennent presque inutilisables pour les jeux modernes d’ici 2022.

Par conséquent, il est logique qu’aujourd’hui vous vouliez éviter les GPU de 8 Go, surtout lorsque vous dépensez 300 $ ou plus. C’était le point que nous essayions de faire valoir l’année dernière dans notre examen de la VRAM de 8 Go contre 16 Go. Nous avons vu de nombreux exemples où les GPU de 8 Go ne suffisent tout simplement pas, même à des résolutions inférieures telles que 1080p et 1440p. Ainsi, si nous voyons plusieurs exemples maintenant, l’histoire suggère qu’il ne faudra pas encore beaucoup d’années avant que les GPU de 8 Go ne deviennent presque inutilisables en dehors des paramètres de qualité les plus bas.

Cet article souligne également l’importance de la VRAM. Avec 4 Go, la Radeon 6500 XT est une pile fumante, mais avec 8 Go, elle devient réellement utilisable. Malheureusement, les modèles 8 Go ne coûtent pas 140 $ et ne sont pas faciles à trouver. Ils souffrent également des mêmes défauts que les modèles 4 Go, comme la bande passante PCIe 4.0 x4, seulement deux sorties d’affichage et aucun encodage hardware. Mais je vous dis quoi, avec 8 Go de VRAM, c’est bien meilleur.

