Que sont les étranges « trous dans le ciel » observés depuis le satellite Terra de la NASA

Les photos, prises par le satellite Terra de la NASA alors qu’il se trouvait au-dessus du golfe du Mexique, montrent d’énormes « trous dans le ciel ». Cependant, il ne s’agit ni de traces laissées par des soucoupes volantes, ni d’autres phénomènes liés aux extraterrestres. Voici ce qu’ils sont en réalité.

Les « trous dans le ciel » au-dessus du golfe du Mexique vus par l’instrument Modis du satellite Terra. Crédit : NASA Earth Observatory/Michala Garrison/MODIS NASA EOSDIS LANCE e GIBS/Worldview.

Le satellite Terra de la NASA a pris de nouvelles photos de notre planète, nous montrant un phénomène insolite mais pas nouveau, sur lequel même les scientifiques se sont périodiquement interrogés : survolant le golfe du Mexique à une distance d’environ 700 km (la hauteur de l’orbite du satellite), l’instrument MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) de Terra a en effet capturé une série d’étranges « trous dans le ciel ». À première vue, ces énormes déchirures peuvent ressembler à des traces laissées par des soucoupes volantes ou d’autres objets non identifiés, mais l’Earth Observatory (EO) de la NASA, l’organisme responsable des publications en ligne pour l’Agence spatiale américaine, assure qu’il n’est pas nécessaire de faire appel aux extraterrestres pour expliquer leur formation.

Les trous dans le ciel au-dessus du golfe du Mexique

La Terre, vue de l’espace, est très différente de ce à quoi nous sommes habitués. Couleurs et formes se mélangent dans des panoramas à couper le souffle, stimulant l’imagination et les suggestions. Mais aussi les spéculations, comme celles qui ont concerné la formation, pendant plus d’un demi-siècle, de certains énormes « trous dans le ciel », récemment capturés également par le satellite Terra au-dessus du golfe du Mexique, au large de la côte ouest de la Floride. « Lorsqu’ils sont vus d’en bas », explique l’Earth Observatory qui a diffusé la nouvelle image, « ils peuvent sembler être de grands cercles ou des ellipses découpées nettement entre les nuages, avec des touffes tombant du centre du trou. Mais même vus d’en haut, ils sont tout aussi impressionnants ».

Un nuage Cavum vu de la terre. Crédit : Raab/Wikipedia

Aussi étranges qu’ils puissent paraître et aussi trompeurs qu’ils puissent être pris pour des traces laissées par des vaisseaux spatiaux extraterrestres (ou même des portails extraterrestres), ces trous n’existeraient pas sans l’activité humaine. Ils sont en réalité un phénomène documenté depuis les années 40, mais qui a trouvé une explication il y a seulement une quinzaine d’années : ces trous dans le ciel ne sont rien d’autre que des nuages Cavum, comme détaillé dans deux études publiées en 2010 et 2011 par les scientifiques de la University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) de Boulder, dans le Colorado, qui, par leurs recherches, ont réfuté les théories farfelues et les spéculations.

Qu’est-ce que les nuages Cavum, les énormes trous dans les nuages ?

Les nuages Cavum, également connus en anglais sous le nom de hole-punch clouds (nuages à trou) et de fallstreak holes (trous de chute), sont de vastes espaces vides, généralement circulaires ou elliptiques, dans les nuages, qui sont causés par les avions traversant les altocumulus, un type de nuages moyens qui se forment autour de 3 000 à 4 000 mètres d’altitude. Ces nuages sont composés de gouttelettes d’eau « sous-refroidies », c’est-à-dire de gouttelettes qui restent à l’état liquide même lorsque la température est nettement inférieure au point de congélation de l’eau (0 °C).

« Le sous-refroidissement se produit lorsque les gouttelettes d’eau sont exceptionnellement pures et dépourvues de petites particules, telles que de la poussière, des spores fongiques, du pollen ou des bactéries, autour desquelles les cristaux de glace se forment généralement », précisent les experts de l’EO. « Cela peut sembler quelque chose d’étrange, mais cela se produit régulièrement dans l’atmosphère terrestre : les altocumulus, qui couvrent environ 8% de la surface terrestre, sont en effet principalement composés de gouttelettes d’eau liquide sous-refroidies à une température d’environ -15 °C ».

Cependant, le passage d’un avion à travers les nuages formés par ces gouttelettes a le potentiel de modifier cette situation. « Lorsque l’air se déplace autour des ailes et au-delà des hélices des avions, un processus connu sous le nom d’expansion adiabatique refroidit l’eau de 20 °C supplémentaires ou plus et peut pousser les gouttelettes d’eau liquide jusqu’au point de congélation sans l’aide de particules en suspension dans l’air », ajoute l’organisation américaine. « Les cristaux de glace génèrent d’autres cristaux de glace alors que les gouttelettes liquides continuent à geler, jusqu’à ce qu’ils deviennent suffisamment lourds pour commencer à tomber du ciel, laissant un vide dans la couche de nuages ».

Les cristaux de glace qui tombent sont souvent visibles au centre du trou, où ils apparaissent comme de fines traînées de précipitations qui, cependant, n’atteignent jamais le sol, une caractéristique appelée virga (une précipitation qui s’évapore avant d’atteindre le sol). « Les chercheurs de l’UCAR, avec leurs collègues de plusieurs autres institutions, dont le Langley Research Center de la NASA, ont utilisé une combinaison de données de vol, d’observations satellitaires et de modèles météorologiques pour expliquer la formation des nuages Cavum et suivre la durée du phénomène, découvrant que lorsque les avions traversent les nuages avec un angle suffisamment aigu, de petites cavités circulaires se forment », précise l’EO. « Si, en revanche, ils les traversent avec un angle peu profond, des cavités en forme de canal plus longues et avec de longues traînées virga deviennent visibles, comme celles montrées sur les images du satellite Terra ».

Le nuage Cavum et les nouveaux canaux vus par le satellite Terra au-dessus du golfe du Mexique. Crédit : NASA Earth Observatory/Michala Garrison/MODIS NASA EOSDIS LANCE e GIBS/Worldview.

D’autres facteurs peuvent influencer la taille de ces nuages, tels que l’épaisseur de la couche de nuages, la température de l’air et le degré de cisaillement du vent horizontal, indique l’EO. « Les analyses ont montré qu’un éventail complet de types d’avions, y compris de gros avions de passagers, des avions régionaux, des avions privés, des avions militaires et des turbopropulseurs, peut produire des nuages Cavum et des canaux », souligne l’EO. « Avec plus de 1 000 vols arrivant chaque jour à l’aéroport international de Miami (qui n’est pas trop éloigné du lieu où le phénomène a été observé, ndlr), il y a de fortes chances d’avions trouvant les conditions atmosphériques nécessaires pour produire des nuages Cavum ».