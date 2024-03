« Hot Chip Challenge » bloquée car Antitrust a interrompu la vente de ces chips épicées

Le défi « Hot Chip Challenge » est une puce épicée vendue en emballage individuel. Tout le marketing autour de ce produit repose sur les réseaux sociaux : les clients sont invités à se filmer en train de manger la puce, puis à publier la vidéo sur leurs profils.

L’Autorité Garante delle Concorrenza e del Mercato (l’Antitrust) a bloqué la vente de la Hot Chip Challenge en Italie. Et non seulement cela, la société DAVE’s srl qui s’occupe de sa distribution ne pourra plus la faire de la publicité, même sur ses listes de vente. L’Antitrust a commencé à enquêter sur la Hot Chip Challenge en novembre 2023. En septembre 2023, le tiktoker italien Diego Simili a été hospitalisé après avoir mangé l’une de ces chips.

La Hot Chip Challenge est un produit. Un emballage comprenant une boîte en carton, un gant noir, et ensuite une puce très épicée. Dans le cas des dernières versions de la Hot Chip Challenge, le produit est aromatisé avec des piments Carolina Reaper et des piments Trinidad Scorpion Moruga. Le but du défi lié à ce produit est de manger la puce, puis de résister le plus longtemps possible sans boire d’eau ou manger d’autres aliments.

La décision de l’Antitrust

Selon l’Antitrust, la Hot Chip Challenge n’informait pas correctement les clients des risques. Au début de son enquête, « l’Antitrust contestait le manque d’informations pertinentes sur un produit alimentaire qui pouvait mettre en danger la santé et la sécurité des consommateurs, en particulier des enfants ou des adolescents ».

Dans sa campagne marketing, Hot Chip Challenge misait surtout sur les réseaux sociaux. Les consommateurs sont expressément invités dans les instructions à se filmer en train de manger la puce pour voir les effets, puis à partager les vidéos réalisées.