Xiaomi Watch 2 vs. Galaxy Watch6: Quelle smartwatch est meilleure?

Avec la nouvelle Watch 2, Xiaomi présente un concurrent sérieux pour la Pixel Watch 2 et surtout la Galaxy Watch6. Non seulement la smartwatch de Xiaomi ressemble visuellement à la concurrente de Samsung, mais les deux montres ont également en commun le système d’exploitation WearOS de Google. Cependant, il existe également plusieurs différences : Xiaomi propose par exemple une durée de vie de la batterie (nettement) plus longue…

Contenu :

Xiaomi Watch 2 vs Galaxy Watch6 : Design

À première vue, vous pourriez penser que la Xiaomi Watch 2 est une Galaxy Watch6. Et en effet, les similarités en termes de design ne peuvent pas être niées. Dans les deux cas, un boîtier en acier inoxydable est utilisé, avec deux boutons sur le bord. Chez Samsung, le bouton supérieur est mis en valeur en rouge, sinon la Watch 2 et la Galaxy Watch6 ressemblent à des frères et sœurs.

Erinnert an die Galaxy Watch, aber…ist die Xiaomi Watch 2. (Foto: Xiaomi)

Intéressant : la Xiaomi Watch 2 est positionnée exactement entre les modèles Galaxy Watch6 de 1,3 pouces (modèle 40 mm) et 1,5 pouces (44 mm) en termes de taille et d’écran. La smartwatch Xiaomi dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouces, qui est similaire à celui de Samsung avec des bords très proches du boîtier. Le verre des écrans tactiles des deux montres est courbé de manière typique et comparable à celui d’une montre-bracelet régulière.

Die Galaxy Watch6 ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Foto: Samsung)

Il y a une plus grande différence en termes de poids : la Xiaomi Watch 2 pèse 36,8 grammes (sans bracelet) et la Galaxy Watch6 (44 mm) pèse 33,3 grammes. La Watch6 de 40 mm est de 8 grammes plus légère que la montre Xiaomi avec 28,8 grammes, ce qui est assez notable. Le poids relativement élevé est probablement dû aux composants internes, en particulier à la batterie plus grande.

Samsung propose déjà un grand nombre de bracelets pour la Galaxy Watch6, il existe un mécanisme pour changer rapidement le bracelet de la smartwatch. Xiaomi promet également plusieurs bracelets. La montre smart Samsung est disponible en or, graphène et argent (selon le modèle), tandis que la Xiaomi Watch 2 est disponible en noir et argent.

Xiaomi Watch 2 vs Galaxy Watch6 : Comparaison de la hardware

La Samsung Galaxy Watch6 est actuellement la smartwatch la plus réussie avec WearOS. Cependant, Xiaomi propose davantage en termes de spécifications techniques. Cela est particulièrement frappant lors de la comparaison directe des spécifications du fabricant.

Xiaomi Watch 2

Galaxy Watch6

CPU :

Plateforme Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 CPU :

Exynos W930 Écran :

Écran AMOLED de 1,43 pouces (466 x 466 pixels, jusqu’à 600 cd/m²) Écran :

Écran AMOLED de 1,3 pouces (432 x 432 pixels, verre saphir, 40 mm)

Écran AMOLED de 1,5 pouces (480 x 480 pixels, verre saphir, 44 mm) Mémoire :

2 Go de RAM

32 Go de ROM Mémoire :

2 Go de RAM

16 Go de ROM Batterie :

495 mAh Batterie :

300 mAh (40 mm)

425 mAh (44 mm) Autonomie de la batterie :

Jusqu’à 65 heures Autonomie de la batterie :

Jusqu’à 30 heures (affichage permanent activé)

Jusqu’à 40 heures (affichage permanent désactivé) Logiciel :

Wear OS 4.0 de Google Logiciel :

Wear OS 4.0 alimenté par Samsung avec One UI 5 Connectivité :

Wi-Fi : 2,4 GHz/5 GHz

NFC

Bluetooth 5.2 GNSS bibande Connectivité :

Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n 2,4 + 5 GHz

NFC

Bluetooth 5.3 Autres fonctionnalités :

Boussole

Altimètre

Urgence SOS/détection de chute Autres fonctionnalités :

Boussole

Altimètre

Urgence SOS/détection de chute Fonctions de santé :

Oxymètre de pouls (SPO2)

Capteur de fréquence cardiaque optique

Accéléromètre et gyroscope (podomètre)

Stress

Analyse du sommeil Fonctions de santé :

Capteur BioActive Samsung

Analyse d’impédance bioélectrique (taux de graisse corporelle)

Mesure de la fréquence cardiaque (ECG)

Mesure de la pression artérielle (HR)

Saturation en oxygène dans le sang (SPO2)

Compte de calories

Capteur de température cutanée (thermomètre) avec suivi du cycle du sommeil

La performance du processeur de la Xiaomi Watch 2 devrait être supérieure à celle de la Watch6, mais cela ne fera probablement aucune différence dans la vie quotidienne. Les points forts sont certainement la mémoire flash plus grande et le GNSS bibande.

Ce que la Xiaomi Watch 2 fait mieux

Par rapport à la Galaxy Watch6, la Xiaomi Watch 2 présente plusieurs avantages :

Processeur et mémoire : Xiaomi utilise une puce Qualcomm moderne fabriquée en 4 nm. Il est considéré comme plus moderne et plus performant. Ce qui peut vous intéresser davantage est la mémoire deux fois plus grande, qui est utile si vous souhaitez stocker et utiliser de la musique ou des podcasts hors ligne, par exemple lorsque vous faites du jogging.

Präzises GPS ist ideal für Tracking beim Wandern. (Foto: Xiaomi)

Autonomie de la batterie : Le point fort est certainement la batterie beaucoup plus puissante, ce qui donne une autonomie de deux fois plus longue par rapport à la Galaxy Watch6. C’est toujours le « point faible » des smartwatches basées sur WearOS. Si la Xiaomi Watch 2 peut fonctionner pendant environ trois jours avant d’avoir besoin d’être rechargée, ce serait une bonne valeur.

GNSS bibande : Pour le suivi des itinéraires (randonnée, sport, etc.), une localisation GPS plus précise est un avantage.

Prix : Avec un prix de vente conseillé d’environ 200 euros, Xiaomi met la pression sur les concurrents. En particulier, la Galaxy Watch6 est nettement plus chère.

Ce que la Samsung Galaxy Watch6 fait mieux

La Galaxy Watch6 est la troisième smartwatch de Samsung avec le système d’exploitation WearOS. Au cours des dernières années, les Coréens ont non seulement amélioré continuellement le hardware de la Galaxy Watch, mais ont également étendu WearOS avec leurs propres fonctionnalités. Et la combinaison du hardware et du software offre plusieurs avantages par rapport à la Xiaomi Watch 2.

Samsung BioActive Sensor : Grâce au capteur BioActive, la Galaxy Watch6 dispose d’un capteur de température cutanée (pour le suivi du cycle menstruel) et d’une mesure de la fréquence cardiaque avec un électrocardiogramme. Ce sont des fonctionnalités que la Xiaomi Watch 2 n’offre pas. On y trouve également une analyse d’impédance bioélectrique pour déterminer le taux de graisse corporelle et une mesure de la pression artérielle (HR). En termes de données de santé, Samsung est mieux équipé.

Die Galaxy Watch6 ist auch als Classic mit drehbarer Lünette erhältlich. (Foto: Netcost)

Modèles : En plus des modèles de 40 mm et 44 mm, il existe également des versions avec module LTE pour une utilisation indépendante du smartphone. La Samsung Galaxy Watch6 Classic est également disponible en version avec lunette rotative.

Expérience : Depuis de nombreuses années, Samsung produit des smartwatches et possède donc une expérience dans la fabrication de produits de haute qualité et fiables. La Galaxy Watch6 est mature, notamment en ce qui concerne le software spécifiquement adapté à la montre. Samsung a étendu WearOS avec sa propre interface, OneUI.

Poids et stabilité : La Galaxy Watch6 est une montre très légère malgré l’acier inoxydable et l’écran AMOLED, et elle est également très bien protégée par le verre en cristal de saphir. Elle est donc résistante.

Comparaison du software

WearOS ici, WearOS là-bas – bien que les deux smartwatches utilisent la version 4 actuelle de WearOS, il y a des différences. Xiaomi utilise une version pure de WearOS, comparable à la Google Pixel Watch. Vous accédez à vos données de santé via l’application Mi-Fitness. Une particularité est le mode natation spécifique pour les amateurs de sport. Plus de 160 sports sont également disponibles que vous pouvez suivre.

Die Smartwatches bieten einige Unterschiede, aber dank WearOS auch viele Gemeinsamkeiten. Jeder Hersteller liefert eine eigene Fitness-Lösung. (Foto: Xiaomi)

Grâce à la collaboration étroite entre Samsung et Google, vous bénéficiez toujours du dernier système d’exploitation sur la Galaxy Watch6. Chez d’autres fabricants, les mises à jour peuvent prendre plus de temps. De plus, l’interface OneUI offre une utilisation, des données de fitness et de santé personnalisées utilisant Samsung Health.

Même s’il y a des différences dans la navigation dans les menus ou dans les cadrans de montre, il s’agit finalement de smartwatches basées sur WearOS. Cela signifie que vous avez accès à des centaines d’applications via le Google Play Store et que vous pouvez ainsi étendre les fonctionnalités de votre montre. Les fonctionnalités de base de Google telles que Google Maps, Google Wallet, YouTube Music, Google Assistant (Gemini), la lampe de poche, la télécommande de l’appareil photo du smartphone ou l’aide d’urgence sont évidentes pour les deux montres. La Xiaomi Watch 2 et la Galaxy Watch6 ne diffèrent pas beaucoup, voire pas du tout, sur ces aspects.

Compatibilité

Vous pouvez sûrement le deviner : la Galaxy Watch6 fonctionne très bien avec les smartphones Samsung actuels, tandis que la Xiaomi Watch 2 est compatible avec les téléphones Xiaomi. Mais elles fonctionnent également sans problème avec d’autres téléphones sous Android (au moins Android 9). Elles ne sont pas compatibles avec l’iPhone et les smartphones sur lesquels les services mobiles de Google (par exemple, de Huawei) ne fonctionnent pas.

Une chose que vous devez savoir : les fonctions ECG et mesure de la pression artérielle de la Galaxy Watch6 ne fonctionnent qu’avec les smartphones Samsung. C’est une limitation peu compréhensible.

Au final : Xiaomi Watch 2 ou Galaxy Watch6 ?

Il semble que Xiaomi veuille combler un vide avec la Watch 2, celui entre la Galaxy Watch6 de 40 mm et celle de 44 mm. Visuellement, les deux montres se ressemblent étonnamment, mais les différences ne peuvent être niées : pour la Xiaomi Watch 2, le prix attrayant, le doublement de la mémoire et l’autonomie de la batterie plus longue sont des arguments en sa faveur. La Galaxy Watch6 se distingue par sa gamme de fonctionnalités (ECG, mesure de la pression artérielle, suivi du cycle menstruel, etc.), sa variété de modèles et son software mature.

Für 200 Euro verspricht Xiaomi eine starke Smartwatch, die der Galaxy Watch6 Paroli bieten kann. (Foto: Xiaomi)

Si vous souhaitez économiser de l’argent, la Xiaomi Watch 2 est un choix attrayant pour vous. Si vous souhaitez une smartwatch avec LTE et une mesure de la pression artérielle complète, la Galaxy Watch6 est le bon choix.

Personnellement, je ne vois pas de gagnant ou de perdant ici : Xiaomi offre une smartwatch intéressante en termes de prix avec des atouts similaires à ceux de la Galaxy Watch6, mais sans offrir toutes les fonctionnalités de cette dernière.

Si vous pouvez vous passer de certaines fonctions et que vous accordez plus d’importance à une meilleure autonomie de la batterie, la Xiaomi Watch 2 est un excellent choix. Et si vous en voulez un peu plus, la Galaxy Watch6 vous comblera de bonheur.