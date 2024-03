Qu’est-ce que l’orthorexie, le trouble alimentaire qui rend la nourriture saine une obsession : les symptômes

Dans certaines personnes, le désir de suivre un régime alimentaire sain peut se transformer en une véritable obsession pathologique appelée orthorexie. Quels sont les signes et les symptômes de ce trouble alimentaire, qui n’est pas officiellement reconnu ?

Le désir de manger des aliments sains est sans aucun doute louable, mais un régime basé exclusivement sur eux peut se transformer en une véritable obsession, allant jusqu’à provoquer un trouble alimentaire (non encore officiellement reconnu) appelé orthorexie. Le terme, inventé en 1997, vient des mots grecs orthos (correct) et orexis (appétit) et met l’accent sur l’attention pathologique portée aux aliments « sûrs, sains et propres ». Bien qu’elle ne soit pas encore mentionnée dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), référence pour les psychiatres, psychologues et psychothérapeutes, l’orthorexie est une condition qui attire de plus en plus l’attention des spécialistes. Explorons pourquoi.

Les risques de l’orthorexie

Se soucier de la valeur nutritionnelle des aliments que l’on consomme n’est pas un problème, notamment compte tenu de l’impact négatif des aliments ultra-transformés sur la santé. Cependant, les personnes atteintes d’orthorexie deviennent tellement obnubilées par ce qu’elles considèrent comme une « alimentation saine » qu’elles finissent effectivement par nuire à leur bien-être et à leur santé, comme l’explique l’Association nationale des troubles alimentaires (NEDA). Cette obsession peut notamment conduire à la malnutrition, en raison de l’élimination systématique, progressive et de plus en plus approfondie des aliments considérés comme malsains. Il ne s’agit pas seulement d’éliminer certains produits et dérivés spécifiques, comme cela se produit par exemple dans un régime végétarien ou végétalien, mais plutôt de l’approche mentale qui conduit à éliminer complètement tout ce qui est considéré comme « impur ».

L’élimination totale du sucre, des glucides et autres nutriments, sans les remplacer par des produits alternatifs, peut paradoxalement conduire à manger plus que nécessaire, en raison du sentiment de honte, de stress et de frustration qui survient lorsqu’il est nécessaire de faire des exceptions à la règle, peut-être « à cause » d’une occasion sociale. Cela peut également compromettre le fonctionnement psychosocial, comme l’ont indiqué les experts. Cela se produit car le partage des repas joue un rôle central dans les moments de convivialité chez l’être humain ; il suffit de penser aux fêtes ou à la signification donnée à une invitation à dîner. Le fait d’être extrêmement rigide quant à ce que l’on peut ou ne peut pas manger peut clairement conduire à l’isolement social et à la détresse émotionnelle, comme l’a souligné la Cleveland Clinic.

Le nombre de personnes souffrant d’orthorexie

La NEDA explique que comme l’orthorexie n’est pas officiellement reconnue en tant que trouble mental, il est difficile de déterminer « s’il s’agit d’un trouble alimentaire autonome, d’un type de trouble alimentaire existant comme l’anorexie nerveuse ou d’une forme de trouble obsessionnel-compulsif ». Il est également difficile de déterminer combien de personnes en souffrent. Selon l’étude internationale intitulée « Overall proportion of orthorexia nervosa symptoms: A systematic test and meta-analysis including 30,476 individuals from 18 countries » publiée fin 2023 et visant à déterminer le pourcentage de personnes atteintes de cette condition, il est apparu que près de 3 participants sur 10 présentaient des symptômes d’orthorexie nervosa (détectés à l’aide de l’outil de recherche ORTO-15). Il est intéressant de noter que la majorité des personnes atteintes de cette condition étaient des athlètes et des professionnels du fitness.

Les chercheurs ont également constaté que la plupart des personnes atteintes d’orthorexie souffraient de trouble obsessionnel-compulsif. Les comportements adoptés par les orthorexiques présentent également de nombreux points communs avec ceux de l’anorexie nerveuse. Comme l’a souligné la psychologue Kasey Goodpaster dans un article de la Cleveland Clinic, « la différence est que les personnes atteintes d’orthorexie se concentrent sur la qualité de la nourriture, tandis que les personnes atteintes d’anorexie limitent la quantité de nourriture qu’elles consomment ». « L’obsession pour une alimentation saine ou ‘propre’ semble être une autre manifestation de notre ‘culture du régime’, où l’accent est souvent mis sur la minceur masquée par le désir d’être en bonne santé », a ajouté la scientifique. L’augmentation potentielle des cas d’orthorexie pourrait être un autre reflet de l’impact négatif des réseaux sociaux, où l’on tend à donner une image déformée et « parfaite » de soi, en essayant de suivre les modèles proposés par les profils les plus influents. Il est cependant intéressant de noter que la préoccupation pour son image corporelle dans l’orthorexie peut être présente ou non.

Les signes et les symptômes de l’orthorexie

Les signes et les symptômes caractéristiques de l’orthorexie ont été résumés par la NEDA ; nous les reproduisons ci-dessous :

– Contrôle compulsif des étiquettes alimentaires

– Préoccupation croissante pour la salubrité des ingrédients

– Élimination de groupes alimentaires entiers de son régime alimentaire

– Incapacité à manger autre chose qu’un groupe restreint d’aliments considérés comme « sains » ou « purs »

– Niveaux élevés de perfectionnisme

– Intérêt inhabituel pour la salubrité des aliments consommés par les autres

– Sentiment de supériorité par communiqué à son alimentation et intolérance envers les comportements et les habitudes alimentaires des autres

– Passer des heures par jour à réfléchir aux aliments qui pourraient être servis lors des prochains événements

– Afficher des niveaux élevés d’angoisse lorsque les aliments considérés comme « sûrs » ou « sains » ne sont pas disponibles.

– Consultation obsessionnelle de blogs sur la nourriture et de « modes de vie sains » sur les réseaux sociaux

Comment l’orthorexie est-elle traitée ?

Il n’existe pas de traitements spécifiques pour l’orthorexie, cependant, étant donné les nombreux points communs avec d’autres troubles alimentaires reconnus, les experts soulignent l’importance d’une approche multidisciplinaire. Par exemple, l’intervention d’un psychothérapeute peut améliorer l’acceptation des aliments « bannis », tandis que les experts en nutrition peuvent corriger les problèmes éventuels découlant de la condition et rétablir un poids et une malnutrition adéquats.