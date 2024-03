Les joueurs de Fortnite ouvrent la Boîte de Pandore et le chaos se déchaîne sur l’île

La Saison 1 de Fortnite Chapitre 5 touche à sa fin après la célébration du mini-événement de la Main du Titan et de la Boîte de Pandore. Les joueurs du populaire jeu d’Epic Games ont « collaboré » pour déchaîner des tempêtes littérales sur l’île du jeu. Nous vous expliquons ci-dessous en quoi consiste cet événement particulier:

Comme nous vous l’avons mentionné il y a quelques jours, en vue de la fin de la Saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite, Epic Games a préparé un événement consistant en ce qu’une énorme main d’un Titan – une divinité antérieure aux dieux de l’Olympe dans la mythologie grecque – émergeait du sol au centre de la carte, tenant la Boîte de Pandore attachée à plusieurs chaînes. L’événement consistait en ce que les cinq chaînes maintenant la Boîte de Pandore pouvaient être endommagées par tous les joueurs du monde lors de toutes les parties.

La Main du Titan est apparue comme telle à 20h CET le samedi 2 mars 2024, et vers 18h50 CET le dimanche 3 mars, la dernière chaîne a été rompue, ce qui a fait tomber la Boîte de Pandore et l’a ouverte, déclenchant un cauchemar sur l’île de Fortnite.

Le mini-événement a connu quelques problèmes, quelque chose à quoi Epic Games nous a malheureusement habitués. Si nous nous approchons du tourbillon de feu qui émerge de la Boîte de Pandore, nous pouvons construire dans le mode de jeu Sans Construction, ce qui donne un avantage injuste aux joueurs qui exploitent cette faille. Heureusement, cela a déjà été corrigé au moment de la rédaction de cette nouvelle.

L’effet principal de l’ouverture de la Boîte de Pandore au niveau du jeu Fortnite est que nous pouvons voler à travers le tourbillon qui émane de ce mystérieux artefact.

Comme nous vous l’avons déjà mentionné, ce petit événement ainsi que les Missions d’Odyssée et le Mosaïque sont des teasers pour la nouvelle saison de Fortnite, dont le thème sera la mythologie grecque.

Fortnite Chapter 5 Season 2 is speculated to be Greek Mythology themed because of these hints. [VIA @FNChiefAko & @Wensoing]

– Art style/theme de la carte actuelle

– La prochaine saison est codée « Aiga » (αίγα) qui indique « Chèvre » en grec

– Beaucoup de skins sur le thème de la mythologie grecque récemment… pic.twitter.com/3PtRfr9Dd3

— HYPEX (@HYPEX) 18 décembre 2023