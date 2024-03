Une orque tue un grand requin blanc en moins de deux minutes : les images exceptionnelles de l’attaque

Pour la première fois, une orque a été filmée lors d’une attaque « solitaire et rapide » contre un grand requin blanc. Les chercheurs déclarent : « Une prédation sans précédent, qui démontre que ces animaux n’ont plus besoin de chasser en groupe ».

Une orque attaque et tue un grand requin blanc, se nourrissant de son foie. Crédit : Christiaan Stopforth, Drone Fanatics SA

Les orques peuvent chasser de grands requins même sans l’aide du groupe. Cela a été démontré par un étonnant événement de prédation enregistré par des chercheurs au large des côtes de Mossel Bay, en Afrique du Sud, qui documente l’attaque d’une seule orque contre un grand requin blanc d’environ 2,5 mètres. Auparavant, les orques, également appelées « orques tueuses » en raison de leurs caractéristiques de prédateur, étaient vues chasser les grands requins en groupe ou du moins en duo : l’événement récemment rapporté est donc le premier cas connu d’une orque solitaire attaquant un grand requin blanc sans l’aide d’autres individus.

« Cet événement représente un comportement sans précédent qui souligne l’exceptionnelle habileté de prédation des orques« , explique la biologiste marine Alison Towner de l’Université de Rhodes, en Afrique du Sud, à la tête du groupe de recherche international ayant observé l’événement. En particulier, l’équipe précise dans un compte rendu détaillé publié dans l’African Journal of Marine Science que l’attaque « solitaire et rapide » s’est produite en moins de 2 minutes.

Images de l’attaque d’une orque contre un grand requin blanc

Agissant seule, l’orque – un mâle adulte d’Orcinus orca – est apparue à proximité du grand requin blanc (Carcharodon carcharias), l’attrapant par la nageoire pectorale gauche et le faisant plier et tordre en surface. « Après l’avoir immobilisé et poussé vers l’avant à plusieurs reprises, elle l’a éviscéré, se nourrissant de son foie », précisent les chercheurs qui, quelques minutes après la prédation, ont photographié l’orque avec un morceau de foie ensanglanté dans sa bouche – photos (g) et (h).

Séquence temporelle de l’attaque d’une orque solitaire contre un grand requin blanc. Crédit : Christiaan Stopforth

and Francesca Romana Romeiro/Sharks Studies Centre – Scientific Institute (SSCSI)

Pendant ce temps, un autre mâle adulte d’orque, compagnon régulier du spécimen ayant attaqué le requin, est resté à environ 100 mètres de distance, sans être impliqué dans l’événement de prédation. « Cette observation – indique le Dr Towner – apporte des preuves de chasse solitaire d’au moins une orque, contrariant les comportements conventionnels de chasse coopérative observés chez les orques« .

en contradiction nette avec le comportement prédateur des orques, qui chassent généralement en groupe les grandes proies telles que les lions de mer, les phoques, les baleines et les requins. « En chassant ensemble, elles peuvent encercler la proie et utiliser leur intelligence et leur force combinées pour attaquer », observent les chercheurs, précisant que les attaques contre les grands requins blancs documentées jusqu’à présent impliquaient entre deux et six orques et duraient jusqu’à deux heures.

« Dans l’attaque signalée, nous avons plutôt observé une orque, surnommée Starboard (en raison de sa nageoire dorsale pliée vers la droite, ndlr), agir seule pour immobiliser et consommer un grand requin blanc en un temps surprenant de deux minutes seulement – rappelle Towner -. Il s’agit d’une découverte révolutionnaire sur le comportement prédateur de cette espèce, qui contribue de manière significative à la compréhension globale des dynamiques de prédation des orques, améliorant les connaissances sur les écosystèmes marins et les relations prédateur-proie ».

Les chercheurs estiment que l’événement prédateur, qui s’est produit le 18 juin 2023, soulève des « questions cruciales » sur l’impact de la prédation des orques sur les populations de requins en Afrique du Sud. « Le déplacement de diverses espèces de requins en raison de la présence de l’orque peut avoir des implications sur la libération de méso-prédateurs et des changements trophiques potentiels dans l’écosystème marin », souligne Towner. « Comprendre les dynamiques écologiques de la prédation des orques tueuses est essentiel pour les efforts de conservation marine et souligne l’urgence de stratégies de conservation adaptables et d’une surveillance écologique vigilante pour faire face aux conditions environnementales changeantes ».