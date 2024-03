Unreal Tournament et Unreal original reçoivent des mods du path tracing RTX

Prospectif : Plusieurs jeux PC classiques ont reçu des actualisations de traçage via RTX Remix et d’autres mods, permettant aux fans de les revisiter avec une nouvelle sensation et améliorés avec un éclairage plus réaliste. Les premiers titres d’Unreal Engine sont restés largement intacts jusqu’à présent, mais les modifications du moteur de rendu pourraient offrir un aperçu de ce qui est à venir.

Unreal et Unreal Tournament sont les derniers jeux classiques à devenir jouables avec un éclairage avancé avec tracé via RTX Remix. Bien que le mod qui permet cet effet reste un travail en cours, les captures d’écran et les vidéos d’une première version montrent les deux titres avec une esthétique radicalement modifiée.

L’application de RTX Remix à Unreal et Unreal Tournament nécessitait des solutions de contournement supplémentaires par rapport à certains autres jeux. NVIDIA a lancé la version bêta ouverte de RTX Remix en janvier, permettant aux moddeurs d’ajouter le path tracing aux titres DirectX 8 et DirectX 9 qui utilisent des pipelines à fonctions fixes. La technologie a transformé des classiques comme Tomb Raider, Max Payne et Portal.

UT99 RTX Mod Partie 2 𤯠pic.twitter.com/rZg87fNXSI – Jacob Freeman (@GeForce_JacobF) 25 février 2024

Le moddeur « mmdanggg2 » a obtenu un effet similaire dans les jeux Unreal en modifiant un moteur de rendu DirectX 9 antérieur conçu pour faciliter la lecture de titres Unreal Engine 1 comme Unreal Tournament et le Deus Ex original sur les PC modernes.

L’installation du mod nécessite OldUnreal Unreal Tournament version 469d et RTX Remix Runtime version 0.4 ou ultérieure. Tout d’abord, extrayez les fichiers de la page GitHub de mmdanggg2 dans le répertoire du jeu, puis ouvrez le fichier de configuration « UnrealTournament.ini » et ajoutez les lignes « GameRenderDevice=D3D9DrvRTX.D3D9RenderDevice » et « Render=D3D9DrvRTX.D3D9Render » sous « [Engine.Engine] ».

Le chargement de cartes dans le moteur UT permet aux utilisateurs de lire l’Unreal original avec le moteur de rendu DirectX 9 amélioré par la RTX Remix. Un travail supplémentaire sur les textures est nécessaire pour tirer pleinement parti des nouveaux effets d’éclairage, mais un clip vidéo montre à quel point le mod modifie considérablement le célèbre niveau d’introduction atmosphérique d’Unreal.

Malgré le rôle d’Unreal dans l’introduction du moteur Unreal Engine, désormais dominant, il n’a jamais reçu de réédition ou de remasterisation officielle. De plus, la série n’est actuellement disponible sur aucune vitrine numérique.

Le PDG de Nightdive Studios, spécialisé dans les remasters FPS classiques comme Star Wars: Dark Forces récemment réédité, a exprimé son intérêt pour le portage d’Unreal, mais Epic Games ne semble pas enthousiaste à l’idée jusqu’à présent.

Le Deus Ex original est un autre titre Unreal Engine 1 préféré des fans avec lequel certains utilisateurs de RTX Remix ont commencé à bricoler. Les mods RTX Remix sont également en développement pour Unreal Tournament 2004, Need for Speed: Underground et d’autres jeux. NVIDIA promeut un effort de collaboration entre les moddeurs pour reconstruire Half-Life 2 en utilisant également les outils de modding de l’entreprise.



