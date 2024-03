Il a la taille d’un ancien DVD, mais peut stocker plus de 200 To d’informations

Il s’agit d’un engagement fort envers un support très différent de celui qui prévaut aujourd’hui

Les supports similaires aux DVD ou Blue Ray semblaient éteints, mais ils reviennent en force

Il n’y a pas si longtemps, nous utilisions des CD-ROM qui avaient une capacité d’environ 750 Mo. Bien que cela nous semble aujourd’hui précaire, étant donné que la clé USB la moins puissante du quotidien peut stocker plusieurs Go, les personnes ont directement opté pour le cloud, où nous trouvons des services de stockage en nuage vraiment efficaces. Cependant, il semble que ce type de formats résiste à disparaître, et maintenant une équipe a développé une sorte de support similaire capable de stocker à l’intérieur 100 To. C’est-à-dire cent fois la taille du disque dur le plus courant que nous trouvons aujourd’hui. Voyons pourquoi c’est si intéressant.

Une technologie avant-gardiste pour le support de données

Une équipe de chercheurs de l’Université de Shanghai a réalisé une avancée surprenante, surtout si nous regardons en arrière et comparons cela avec les disquettes éteintes qui ont déjà cessé leur production. Ils ont créé un disque optique avec une capacité étonnante de plus d’un pétabit de données, ce qui équivaut à 100 téraoctets. Cette capacité dépasse largement celle des supports de stockage actuels, ce qui en réalité le support du futur pour les jeux vidéo au format physique. Cette découverte a été publiée dans la revue Nature et peut changer la façon dont nous connaissons les supports de données aujourd’hui.

Cette technologie est principalement conçue pour les entreprises, dans le but d’être utilisée dans les centres de données. Malgré sa grande capacité, le disque n’occupe pas un espace excessif, ce qui en réalité un choix idéal pour les installations où l’espace peut être limité. Il peut également être utile à la maison en créant un centre de données domestique, permettant aux utilisateurs d’obtenir de grandes quantités d’informations de manière sécurisée et rapide, devenant ainsi une sorte de disque dur du futur.

Le disque est similaire à un Blu-ray en termes de forme et de taille, mais sa technologie permet d’enregistrer plus de couches de données, ce qui se traduit par une plus grande capacité de stockage. De plus, ce disque a une durée de vie estimée entre 50 et 100 ans, garantissant la sécurité et la durabilité des données stockées.

Malgré tout cela, les défis auxquels ce support est confronté sont évidents en raison de son niveau d’avancement. Le principal problème a été la création d’une unité de lecture et d’écriture rapide et abordable, capable de gérer le volume énorme de données que le disque peut stocker. En principe, on pense que la clé pourrait être d’adapter les lecteurs actuels, qui pourraient être parfaitement compatibles, bien que le défi resterait le même.

Quoi qu’il en soit, tout indique que les disques durs du futur resteront magnétiques, car ce type de supports de style CD ou DVD a été de plus en plus relégué face à l’amélioration constante des meilleurs disques durs externes.

En résumé :