Faire uniquement le jeûne intermittent ne sert à rien, il faut suivre des règles : l’étude

Une étude a démontré que pour obtenir les effets du jeûne, il faut le pratiquer pendant au moins trois jours. Cela remet en question l’efficacité des méthodes de jeûne intermittent les plus répandues : l’avis d’un nutritionniste sur les résultats de l’étude.

Interview de Pietro Mignano

Nutritionniste

Lorsque l’on parle d’alimentation saine, le risque de se fier à des diètes présentées comme miraculeuses, mais qui en réalité ne reposent sur aucune base médicale ou scientifique, est toujours présent. Pourtant, après cette mise au point nécessaire, parmi les « tendances alimentaires » les plus en vogue ces dernières années, le jeûne semble avoir des bénéfices objectifs, à condition de le pratiquer sous la supervision d’un spécialiste. En effet, il existe de nombreux idées fausses sur le jeûne qui pourraient le rendre inefficace, voire dangereux dans certains cas.

En ce qui concerne les idées fausses sur le jeûne, une nouvelle étude menée par une équipe de chercheurs de l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin et de l’Université Queen Mary à Londres a démontré que pour avoir un effet sur notre santé, qui ne se limite pas à la perte de poids, il faut attendre au moins trois jours après le début de la restriction calorique totale. Dans une interview accordée à Netcost-security.fr, le nutritionniste Pietro Mignano a expliqué les mécanismes qui rendent le jeûne efficace et pourquoi il est nécessaire de le suivre sous la supervision d’un médecin.

Les résultats de l’étude

Les chercheurs ont suivi 12 volontaires en bonne santé qui ont participé à un jeûne de sept jours à base d’eau uniquement. Chaque jour, les volontaires ont été surveillés pour enregistrer les changements dans les niveaux d’environ 3 000 protéines dans le sang avant, pendant et après le jeûne.

De cette observation, il est apparu qu’après deux ou trois jours de jeûne, l’organisme change de source d’énergie, passant du glucose aux graisses stockées dans le corps. À la fin de la période de sept jours, les volontaires avaient perdu environ 5,7 kilogrammes, entre masse grasse et masse musculaire. Une fois le jeûne terminé, la masse maigre a été immédiatement récupérée, mais pas la masse grasse.

Pourquoi cette étude est différente

Cependant, cet effet du jeûne avait déjà été démontré par d’autres études, mais on ne savait pas encore très bien comment l’organisme réagissait à des périodes prolongées sans nourriture et les éventuels effets – bénéfiques ou négatifs – que cela peut avoir sur la santé.

C’est sur ce point que cette recherche, publiée dans Nature Metabolism, se distingue des précédentes sur le sujet. Pour la première fois, les chercheurs ont pu utiliser des techniques innovantes pour mesurer des milliers de protéines circulant dans le sang. Ils ont ainsi pu observer de manière très détaillée comment les molécules humaines s’adaptent au jeûne.

Les résultats ont permis de constater que le corps subit des changements distincts dans les niveaux de protéines à partir du troisième jour de jeûne, et non avant, lorsque un tiers des protéines ont montré des modifications évidentes dans tous les principaux organes.

Les doutes sur l’efficacité du jeûne intermittent

Ainsi, cette étude confirme les possibilités du jeûne, tout en remettant en question l’efficacité de pratiques telles que le jeûne intermittent, qui consistent à supprimer l’apport calorique pendant un ou deux jours.

« Pour la première fois, nous sommes capables de voir ce qui se passe au niveau moléculaire dans l’organisme lors d’un jeûne », ont expliqué les auteurs, qui ont souligné que le jeûne, s’il est pratiqué de manière sûre, peut être « une intervention efficace pour la perte de poids ». Cependant, les résultats « n’étaient visibles qu’après trois jours de restriction calorique totale », plus tardivement que ce que l’on pensait auparavant.

Pourquoi ne pas le faire soi-même ?

« Lorsque l’apport calorique est interrompu pendant plus de quelques jours, un mécanisme spécifique appelé « cétose » est activé : ne recevant plus d’énergie par l’alimentation, le corps l’obtient par la dégradation des cellules graisseuses, à partir desquelles les cétones, des substances acides synthétisées par le foie à partir de la masse grasse, sont produites », explique Mignano.

Le fait que le jeûne permette d’entrer en cétose n’indique cependant pas que cela soit vrai dans toutes les conditions. « Ce mécanisme ne peut pas être activé avec un jeûne de 16 heures, comme le prévoient les formes de jeûne intermittent les plus courantes« , confirme le nutritionniste, confirmant ce que vient de publier l’étude.

Bien que des recherches comme celle-ci soient fondamentales pour approfondir nos connaissances sur la réponse du corps au jeûne, il serait erroné de les interpréter comme une incitation à pratiquer le jeûne : « Il est important de se rappeler que lors de ce type d’études, tous les participants sont constamment surveillés, avant, pendant et après l’expérience : il ne faut jamais improviser en matière de jeûne« , conclut-il.

Les risques du jeûne

Les preuves scientifiques des effets bénéfiques du jeûne sont de plus en plus nombreuses, mais il est important de mettre toutes les informations en contexte : « Il est vrai que le jeûne peut être une excellente stratégie pour la santé, mais il est tout aussi vrai que nous ne sommes pas tous adaptés ou prêts à le pratiquer. Les risques augmentent si l’on essaie de jeûner sans les conseils d’un médecin, peut-être par effet d’émulation. Ces dernières années, notamment à cause des réseaux sociaux, le jeûne intermittent est devenu une sorte de mode, mais les conséquences pourraient être très graves », ajoute Mignano.

Mal pratiqué, le jeûne peut avoir des effets secondaires à court et à long terme. « Surtout pour ceux qui sont habitués à une alimentation riche en sucres, les premiers jours peuvent entraîner divers problèmes tels que fatigue, chute de la pression artérielle, vertiges, et si cela se produit sans la surveillance d’un médecin, la personne peut mettre sa santé en danger », explique l’expert. De plus, suivre le jeûne sans la préparation adéquate et le support nécessaire d’un spécialiste peut déclencher des mécanismes psychologiques à risque, qui peuvent également conduire à des comportements typiques des troubles alimentaires.