Les Bitcoin se rapprochent d’un nouveau sommet et la raison est très simple

Oubliez la mort. Le 12 novembre 2021, un seul Bitcoin était échangé contre 64,400 dollars. C’était son sommet. L’attention et les spéculations entourant cette crypto-monnaie avaient gonflé sa valeur. Puis l’effondrement. En quelques mois, la valeur en dollars du Bitcoin s’est dissipée. Un an plus tard, la crypto-monnaie la plus célèbre au monde était échangée à 17,000 dollars, comme en 2020. Actuellement, un nouveau sommet qui ramène le Bitcoin à la même valeur qu’en 2021.

Ces derniers jours, la courbe de croissance a été presque verticale. En décembre 2023, le Bitcoin a de nouveau dépassé les 40,000 dollars. Aujourd’hui, il dépasse déjà les 60,000 dollars, à deux doigts du record officiel. Beaucoup ont déjà remarqué ce retour. Une analyse publiée par Reuters en janvier 2022 a identifié le facteur à l’origine de tout l’optimisme entourant le Bitcoin : son entrée officielle en bourse. Bien sûr, il n’était pas nécessaire d’avoir recours à Reuters pour s’en rendre compte.

La course étrange du Bitcoin

Les Bitcoins sont la crypto la plus importante sur le marché. Ils existent depuis longtemps. Selon la crypto-mythologie, les premières mentions remontent à 2008 avec les recherches publiées par Satoshi Nakamoto, un pseudonyme derrière lequel se cache la personne ou l’équipe qui a créé cette technologie. Malgré les fluctuations, les Bitcoins sont passés indemnes du nuage de crypto qui a afflué sur les réseaux sociaux et surtout sur les chats Telegram entre 2021 et 2022.

Le marché des crypto a changé, mais pas sans dommages. Il a survécu à toutes les escroqueries, aux gourous de la crypto, aux projets pirates et aux projets risqués. Le plus grand échec à retenir est celui de FTX, la deuxième bourse mondiale qui a été pulvérisée par un scandale financier qui a annulé son leadership. C’est la parabole de Sam Bankman-Fried.

Pourquoi les investisseurs aiment toujours les Bitcoins

Le 10 janvier, la Securities Exchange Commission a approuvé les ETF sur le Bitcoin. En bref, à partir du 11 janvier, il est possible d’acheter et de vendre dans les canaux officiels de la bourse des positions sur le Bitcoin sans les posséder réellement. Cela indique beaucoup de choses, nous en citons au moins deux. La première est que les transactions sur le Bitcoin seront plus contrôlées et, en partie, plus sûres pour les personnes souhaitant investir dans ce domaine. La deuxième est que le Bitcoin aura davantage d’espoir de pénétrer davantage les canaux institutionnels. Bien sûr, le risque est que le prix d’échange du Bitcoin continue à augmenter.