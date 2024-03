Sur dix quiz, Gemini n’a deviné qu’un seul mot, et même dans ce cas, toutes les associations n’étaient pas soutenues par une motivation logique. Après tout, les chatbots ont été programmés pour être de bons interlocuteurs.

« Mais qui diable prépare ces Ghigliottines récemment ? » écrit un utilisateur sur X (anciennement Twitter). « Ces mots n’ont aucun sens, personne ne peut les deviner », ajoute un autre. En février, sur les réseaux sociaux, divers téléspectateurs se sont plaints de l’émission « L’Érédité », présentée par Marco Liorni, en particulier de la dernière phase : « la Ghigliottina ». Le but du jeu est de deviner un mot en fonction d’une série. Le participant a une minute pour trouver un terme qui est logiquement associé à cinq autres mots. S’il devine, il remporte le jackpot.

Le public a souvent critiqué le quiz, parfois pour les associations tirées par les cheveux, d’autres fois parce que plusieurs mots auraient pu facilement être associés aux cinq termes de la liste. Nous avons décidé de mettre l’intelligence artificielle à l’épreuve. Après avoir sélectionné dix Ghigliottines, certaines gagnées, d’autres non, nous avons demandé à Gemini, l’IA de Google, de trouver la corrélation manquante. Ça ne s’est pas bien passé. Il n’a deviné qu’un seul mot, et même dans ce cas, les explications étaient fausses.

Cela n’est pas surprenant, au-delà de la capacité de calcul des machines, le jeu requiert des compétences proprement humaines, une connaissance des expressions, des proverbes, des métaphores. Les chatbots sont développés pour être d’excellents interlocuteurs, ils sont capables de produire des réponses fluides en puisant dans les informations de la base de données d’apprentissage, mais sans avoir développé une véritable expérience dans un domaine spécifique. Le système recherche donc des réponses pertinentes dans ses propres bases de données et peut donc ne pas être en mesure de trouver les bonnes réponses.

Résultats des Ghigliottines réalisées par Gemini

L’intelligence artificielle a encore du mal. Sur dix quiz, elle n’a réussi qu’une seule fois. Elle a généré des réponses sans sens, tirées par les cheveux ou scientifiquement incorrectes. Comme nous l’avons dit, Gemini n’a deviné qu’un seul mot et même dans ce cas, toutes les associations n’étaient pas soutenues par une motivation logique. Elle a souvent réussi à trouver des corrélations banales, élémentaires, sans parvenir à terminer le jeu.

Premier test : Emoji, Méditerranée, Bouger, Front, Autorité

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Visage ». Voici pourquoi : les émojis sont souvent utilisés pour représenter des expressions faciales. La mer Méditerranée a une forme qui rappelle un visage humain. Bouger le visage indique faire des expressions faciales. Le front est une partie du visage. Une expression faciale sérieuse peut transmettre de l’autorité. En plus de cela, le mot « visage » a un son et une connotation qui s’accordent bien avec les autres mots de la liste. C’est un mot simple et courant qui peut évoquer diverses émotions. »

Gemini s’est trompé, la réponse correcte est « Bassin ».

Deuxième test : Commune, Ville, Place, Rue, Porte

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Urbain ». Voici pourquoi : une commune est une entité locale qui administre une ville ou un territoire. Une ville est une agglomération avec une population nombreuse et une structure urbaine complexe. Une place est un espace ouvert dans une ville, souvent utilisé comme lieu de rencontre et d’échange. Une rue est une voie de communication qui relie deux ou plusieurs lieux. Une porte est une ouverture qui permet d’entrer ou de sortir d’un bâtiment ou d’une ville urbaine. »

Gemini s’est trompé, la réponse correcte est « Dehors ».

Troisième test : Dimanche, Ouvrier, Fantôme, Père Noël, Patron

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Barbe ». Voici pourquoi : le dimanche est le jour où traditionnellement les pères italiens se reposent et prennent soin de leur barbe. De nombreux ouvriers portent la barbe comme symbole de virilité et de force. Les fantômes sont souvent représentés avec une barbe longue et blanche. Le Père Noël est célèbre pour sa longue barbe blanche et fournie. Un patron peut avoir une barbe comme symbole d’autorité et de sagesse. En plus de cela, le mot « barbe » a un son et une connotation qui s’accordent bien avec les autres mots de la liste. C’est un mot simple et masculin qui peut évoquer diverses émotions. »

Gemini s’est trompé, la réponse correcte est « Village ».

Quatrième test : Donald Duck, Étrange, Miroir, Nuit, Pause

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Réflexion ». Voici pourquoi : Donald Duck est un personnage connu pour son reflet dans le miroir, ce qui le conduit souvent à des situations comiques et confuses. Un reflet peut être étrange s’il est déformé ou s’il ne représente pas fidèlement la réalité. Un miroir est un objet qui crée un reflet de ce qui se trouve devant lui. La nuit est le moment idéal pour observer les étoiles et la lune, qui sont des reflets de la lumière solaire. Une pause peut être un moment pour réfléchir sur soi-même et ses expériences. »

Gemini s’est trompé, la réponse correcte est « Effet ».

Cinquième test : Tenir, De tout, Arrêt, Drapeau, Collecte

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Arbre ». Voici pourquoi : les racines d’un arbre maintiennent la plante en place dans le sol. Un arbre peut avoir des feuilles, des fleurs, des fruits, des branches et des racines, de tout. Un arbre est une plante ligneuse qui reste immobile dans le sol. Le drapeau de nombreux pays est vert, comme les feuilles des arbres. Les fruits et les légumes que nous récoltons proviennent des arbres. »

Gemini s’est trompé, la réponse correcte est « Point ».

Sixième test : Partie, Vieux, Marin, Dent, Cage

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Requin ». Voici pourquoi : le requin est un animal marin qui a différentes parties, comme la tête, le corps, la queue et les nageoires. Les requins sont des animaux très anciens qui existent depuis des millions d’années. Le requin est un animal qui vit dans la mer. Les requins ont des dents très tranchantes qu’ils utilisent pour chasser leurs proies. Les cages sont souvent utilisées pour capturer les requins. »

Gemini s’est trompé, la réponse correcte est « Lion ».

Septième test : Pénalité, Mille, Haut, Bas, Laid

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Tour ». Voici pourquoi : dans certains sports, comme le football, la pénalité est un tir depuis le point de penalty accordé à l’équipe adverse lorsqu’une faute est commise dans la surface de réparation. Le point de penalty est situé à onze mètres du but, qui est un multiple de mille. Le chiffre mille est un multiple de cent, qui est un nombre souvent utilisé pour indiquer un grand nombre de choses. Dans ce cas, il pourrait être utilisé pour indiquer un grand nombre de tours. Le verbe « haut » peut être utilisé pour indiquer un mouvement vers le haut, comme lorsque l’on tourne un escalier en colimaçon. Le verbe « bas » peut être utilisé pour indiquer un mouvement vers le bas, comme lorsque l’on tourne une toupie. Les tours peuvent être laids s’ils sont mal exécutés ou s’ils causent des dommages. »

La réponse est correcte même si les explications sont fausses.

Huitième test : Fantôme, Mur, Neige, Paquet, Examen

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Blanc ». Voici pourquoi : les fantômes sont souvent représentés comme des figures blanches et transparentes. Un mur blanc est un élément courant dans de nombreux bâtiments et paysages. La neige est blanche et recouvre le sol en hiver. Les paquets sont souvent emballés dans du papier blanc. Les feuilles de test sont souvent blanches. En plus de cela, le mot « blanc » a un son et une connotation qui s’accordent bien avec les autres mots de la liste. C’est un mot simple et pur qui peut évoquer diverses émotions. »

Gemini s’est trompé, la réponse correcte est « Trace ».

Neuvième test : Affaires, Bleu, Chemise, Arabe, Rond

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Cravate ». Voici pourquoi : la cravate est un accessoire généralement associé à la tenue formelle et professionnelle, donc elle s’accorde bien avec le thème des affaires. Le bleu est une couleur très courante pour les cravates, donc il s’accorde bien avec la couleur spécifique mentionnée. La cravate se porte avec une chemise, donc c’est un accessoire complémentaire. Les cravates peuvent être fabriquées dans différents matériaux, dont la soie, qui est un matériau précieux souvent associé au luxe, comme les voitures arabes. La cravate peut avoir différentes formes, dont la forme ronde, qui est un type de cravate papillon. En plus de cela, le mot « cravate » a un son et une connotation qui s’accordent bien avec les autres mots de la liste. C’est un mot élégant et sophistiqué qui peut donner une touche de classe à n’importe quelle tenue. »

Gemini s’est trompé, la réponse correcte est « Chiffre ».

Dixième test : Table, Début, Promesse, Séance, Chance

La réponse de Gemini : « Le mot qui s’associe à tous les mots de la liste est « Destin ». Voici pourquoi : la table peut être considérée comme un lieu de rencontre, où les personnes se réunissent pour discuter de leur destin. Le début de quelque chose peut être considéré comme le début de son propre destin. Une promesse peut être considérée comme un engagement à suivre un certain destin. Une séance peut être considérée comme un moment de réflexion sur son propre destin. La chance peut être considérée comme un facteur influençant son propre destin. En plus de cela, le mot « destin » a un son et une connotation qui s’accordent bien avec les autres mots de la liste. C’est un mot fort et évocateur qui peut susciter différentes émotions. »

Gemini s’est trompé, la réponse correcte est « Coup de pied ».