Les enfants nés pendant le confinement semblent moins souffrir d’allergies : les résultats de l’étude

Une étude irlandaise sur le microbiome des enfants nés pendant la pandémie a révélé la présence d’une quantité plus importante de microbiotes « bénéfiques » qui auraient un rôle protecteur contre les allergies.

Lorsque la pandémie a bouleversé nos vies, nous forçant à vivre des mois entiers en confinement, nous n’aurions jamais pensé que ces conditions particulières de vie n’auraient pas seulement des effets négatifs sur notre bien-être. En réalité, aujourd’hui nous savons qu’elles auraient même pu avoir un effet positif sur la santé des enfants nés pendant cette période.

C’est ce qu’a révélé une étude irlandaise publiée dans la revue Allergy, qui a examiné pour la première fois les effets du confinement sur la santé intestinale des enfants nés pendant la pandémie. Les chercheurs ont observé des différences importantes dans le développement de leur microbiome par communiqué à ceux nés avant la pandémie : les nouveau-nés ayant vécu leurs premiers mois de vie en confinement présentent une plus grande quantité de microbiotes bénéfiques. De plus, il semblerait que les enfants nés pendant la pandémie soient moins prédisposés à développer des allergies, notamment alimentaires, que ce qui était prévu selon les estimations basées sur les enfants nés avant la pandémie.

APC MICROBIOME IRLAND | Infographie de l’étude

Les découvertes des chercheurs

La recherche a été menée par l’université RCSI de médecine et de sciences de la santé, Children’s Health Ireland et APC Microbiome Ireland (APC), un centre spécialisé dans l’étude du microbiome de l’université de Cork. Elle a permis de mettre en évidence un effet inattendu du confinement sur la santé des plus petits.

La relation entre isolement social, microbiome intestinal et taux réduits d’allergie chez les enfants est au cœur de cette étude : il est en effet apparu ces dernières années de manière évidente grâce à de nombreuses recherches, que le microbiome, c’est-à-dire l’écosystème de microbiotes qui vivent dans notre tractus digestif, joue un rôle central pour la santé globale de l’individu, et pas seulement pour celle de l’intestin.

Pourquoi le microbiome des enfants nés pendant la pandémie est-il meilleur ?

Les chercheurs du RCSI, du CHI et d’APC Microbiome Ireland ont analysé les échantillons fécaux de 351 enfants nés au cours des trois premiers mois de la pandémie, en les comparant aux données d’enfants nés avant la pandémie. Les premiers échantillons ont été prélevés dans le cadre du projet CORAL (Impact de la pandémie de coronavirus sur la dysrégulation allergique et auto-immune chez les nourrissons nés pendant le confinement). Grâce à des questionnaires en ligne, des informations sur le régime alimentaire, l’environnement domestique et la santé ont été collectées.

Des échantillons ont été recueillis à 6, 12 et 24 mois, et des tests allergiques ont été effectués à 12 et 24 mois. Les résultats ont révélé que le fait de vivre en confinement aurait des effets bénéfiques sur la santé du microbiome intestinal des enfants : selon les auteurs, ceux-ci auraient développé une plus grande quantité de microbiotes bénéfiques. Parmi les raisons de cet effet bénéfique, on retrouve différents facteurs, tous liés à la vie pendant la pandémie, tels que des taux d’infection plus faibles, une prise moins fréquente d’antibiotiques, ainsi qu’une période d’allaitement maternel plus longue en moyenne. C’est précisément ce regain de microbiotes intestinaux « bénéfiques » qui aurait joué un rôle protecteur contre le développement des allergies.

Le lien possible entre antibiotiques et allergies

Parmi les facteurs externes ayant potentiellement eu le plus d’impact pour améliorer la santé globale du microbiome des enfants et réduire les allergies alimentaires, on retrouve une utilisation moins fréquente d’antibiotiques : grâce aux réductions des expositions humaines et à la protection contre les infections, seuls 17% des nouveau-nés ont eu besoin d’un antibiotique avant l’âge d’un an. Cette donnée aurait permis de développer des niveaux plus élevés de bactéries bénéfiques comme les bifidobactéries.

« Cette étude offre une nouvelle perspective sur l’impact de l’isolement social au cours des premières années de vie sur le microbiome intestinal. En particulier, les taux d’allergie plus bas chez les nourrissons pendant l’isolement pourraient témoigner de l’impact du mode de vie et des facteurs environnementaux, tels que l’utilisation fréquente d’antibiotiques, sur l’augmentation des maladies allergiques », expliquent les auteurs de l’étude.

Il est important de préciser qu’il s’agit d’une première étude dans ce domaine, c’est pourquoi les auteurs ont exprimé leur intention de répéter les analyses lorsque les enfants de l’exemplaire auront cinq ans, afin de comprendre s’il y a eu des changements à long terme dans leur microbiome.