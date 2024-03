Entreprise fondée par d’anciens employés de SpaceX fabrique des médicaments dans l’espace

Le ciel n’est plus la limite pour les entreprises pharmaceutiques. Varda Space Industries, une entreprise californienne fondée par d’anciens employés de SpaceX, a envoyé une petite usine de médicaments dans l’espace avec pour justification que l’élimination de la gravité permettait de créer des médicaments qui autrement ne seraient pas possibles. Et cela fonctionne!

Varda a effectué son premier lancement en juin de l’année dernière à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX. La petite capsule Winnebago-1, d’un mètre de diamètre, a été utilisée pour produire des cristaux du médicament ritonavir contre le VIH.

L’élimination de la gravité nous permet de fabriquer des médicaments qui ne pourraient pas être fabriqués autrement sur Terre.

Explique Will Bruey, directeur exécutif de Varda.

Les cristaux de protéines produits en conditions de microgravité, comme ceux d’une capsule en orbite autour de la Terre, sont plus grands et plus parfaits que ceux de la Terre, ce qui peut entraîner des médicaments plus stables et efficaces, comme Varda s’apprête à démontrer maintenant que son premier lot est revenu de l’espace.

Varda s’est associé à Rocket Lab pour son premier lancement

Rocket Lab a fabriqué le module de propulsion et d’énergie de la capsule, appelé Photon, qui a non seulement maintenu l’usine en vie pendant huit mois (quatre mois de plus que prévu), mais a également effectué avec précision les manœuvres de « désorbitation », permettant à la capsule de se poser en douceur dans le désert de l’Utah.

L’entreprise a publié une vidéo non coupée de la spectaculaire rentrée. La capsule a vu le Photon voler avec sa caméra, a résisté à la chaleur du freinage atmosphérique et est descendue en parachute dans un champ d’essai du Pentagone.

La mission a pris le double du temps prévu en raison des difficultés rencontrées par Varda pour obtenir l’autorisation des autorités américaines pour atterrir avec la capsule. Varda est la première entreprise privée à revenir sur le sol américain (la navette Dragon de SpaceX atterrissant dans l’Atlantique).

Les médicaments du futur pourraient être étiquetés « Made in Space »

C’est la première usine spatiale lancée en dehors de la Station spatiale internationale et représente une nouvelle économie émergente en orbite basse de la Terre. Varda prévoit de lancer une deuxième mission cet été.